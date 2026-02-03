Crimen y Justicia

Tragedia en Villa Devoto: murieron dos menores y su niñera por una intoxicación por monóxido de carbono

La mujer fue encontrada ya sin vida, mientras que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el hospital

El departamento afectado por el monóxido de carbono está ubicado en la calle Mercedes al 4400, barrio de Villa Devoto (Captura de Google Maps)

Una niñera y dos menores murieron en el barrio porteño de Villa Devoto en lo que las autoridades atribuyen, de manera preliminar, a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Los motivos exactos que originaron la presencia del gas tóxico en el departamento aún no fueron esclarecidos ni se difundieron detalles sobre el estado de las instalaciones.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, el operativo comenzó cuando la madre de las víctimas alertó a la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad sobre la presencia de tres personas inconscientes dentro de un departamento en la calle Mercedes al 4400.

La intervención contó con la llegada de efectivos policiales, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron en el lugar el fallecimiento de la niñera que estaba a cargo de los hermanos, una mujer de 32 años.

Los menores, de dos y cuatro años, fueron trasladados en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta, donde los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación. Ambos niños fallecieron en el centro asistencial, con lo que el saldo del episodio ascendió a tres víctimas fatales.

La empresa Metrogas actuó en forma paralela, recibiendo la notificación vía Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, cuyo procedimiento se concentró en el piso 2, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 13, a cargo del doctor Marcelo Roma y la Secretaría del doctor Carlos Sola, interviene en la investigación, bajo la figura legal de “averiguación de causales de muerte”.

SAME, Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad participaron en el operativo tras la alerta de la madre de los menores

¿Qué produce el monóxido de carbono?

Este gas, que resulta imposible de detectar sin equipos específicos, ya que carece de color, olor y sabor, aparece cuando uno usa estufas, cocinas o braseros con fuego de leña, carbón, gas o queroseno.

El monóxido de carbono es un gas sin olor, color ni sabor que puede ser letal en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el aparato está en un lugar cerrado o funciona mal, el monóxido de carbono se acumula y va al aire sin que nadie lo note. El cuerpo lo inhala y la sangre no transporta suficiente oxígeno.

El monóxido de carbono ocupa el lugar del oxígeno en la sangre y los órganos sufren por no recibir lo que necesitan. Esto puede empezar con dolor de cabeza, mareos, vómitos o cansancio.

Si nadie abre una ventana o sale del lugar, los síntomas empeoran rápido. La persona puede perder el conocimiento o hasta morir si no recibe ayuda.

El peligro crece en invierno, cuando la gente cierra las ventanas para mantener el calor.

Las embarazadas, los bebés, los niños pequeños y los ancianos son los que más están en riesgo de sufrir una intoxicación grave, según la cartera de Salud. También corren más riesgo quienes ya tienen enfermedades del corazón, los pulmones o anemia.

¿Cuáles son las fuentes de intoxicación?

A partir del análisis de los 855 casos confirmados entre 2019 y 2024, se pudo saber que el 65% de las intoxicaciones se originaron en el hogar, en particular por el uso de braseros, estufas y cocinas.

Entre 2019 y 2024 se reportaron 38 muertes por intoxicación por monóxido de carbono en todo el país. La falta de supervisión de los artefactos favorece el problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un 7% ocurrió en el ámbito laboral y el 5% en lugares recreativos. El 23% restante no especificó la fuente de exposición.

Estos datos muestran que el hogar es el principal lugar de riesgo para la intoxicación, según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

Las casas sin salida de gases al exterior o con ventilación tapada son las más peligrosas. Los accidentes aumentan donde hay más aparatos viejos o falta de control.

Por esto, desde el Ministerio de Salud de la Nación, recomiendan ventilar siempre los ambientes donde hay estufas u otros artefactos a gas, leña, queroseno o carbón.

Además, se dieron estos consejos:

  • Hay que revisar que todo funcione bien y solo dejar a técnicos autorizados revisar y limpiar los artefactos.
  • Nunca hay que dormir con un brasero prendido ni usar el horno para calentar una pieza.
  • Se sugiere instalar detectores de monóxido en las casas y no tapar las rejillas de ventilación.
  • En la escuela, la limpieza y control de estufas cada año evita muchos accidentes.
  • Si una persona siente dolor de cabeza, mareo o náusea, hay que abrir puertas y ventanas de inmediato y salir del lugar.

