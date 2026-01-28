Crimen y Justicia

“Nos robaron todo”: entraron a una concesionaria de Devoto y se llevaron 60 mil dólares y una valiosa colección de camisetas

El dueño de la agencia publicó un posteo en Instagram en el que pidió colaboración para recuperar el tesoro futbolero

El relato del dueño de la concesionaria de autos que fue asaltada por tres delincuentes en Villa Devoto

“Nos robaron todo”. Así comienza el video publicado en Instagram por el dueño de una concesionaria de autos de Villa Devoto, que fue víctima de un millonario golpe cometido este lunes a la madrugada, cuando tres delincuentes lograron apagar el sistema de alarmas e ingresar al lugar.

Los delincuentes se llevaron 60 mil dólares en efectivo y más de 100 camisetas de fútbol autografiadas, una valiosa colección que había en una de las oficinas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Recién llego de la costa. Vengo todos los lunes para hacer cosas administrativas y laburo, y me encuentro que mi empleado, que llegó un poquito antes que yo, me da la información de que nos habían entrado y nos habían robado todo, desde camisetas, carpetas, dinero”, contó Luciano, propietario de la agencia.

También precisó que entre las camisetas robadas se encontraban una de Claudio Paul Caniggia, la de Leandro Paredes campeón de la Copa América, la del “Mono” Navarro Montoya y la del “Chiche” Sognora, entre otras de Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y demás clubes y selecciones de fútbol.

Luciano pidió ayuda para recuperarlas. “Lo que les pido es que si ven en alguna publicación, si les ofrecen alguna remera, si las ven por algún lado, si alguien puede rescatarlas, nos lo hagan saber, así podemos recuperar algo de la historia que perdimos”, imploró.

El robo

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, en la agencia de autos Dalla’s Car, ubicada sobre avenida Francisco Beiró al 3.300, entre Llavallol y Campana, en una zona con alto movimiento nocturno por la presencia de distintos bares.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron a los ladrones merodear por algunos minutos.

Eran las 2 de la madrugada cuando los asaltantes comenzaron las tareas de inteligencia para determinar el mejor lugar de ingreso a la agencia.

Finalmente, lograron desactivar el sistema de alarmas de la concesionaria y entrar luego de violentar la puerta de ingreso.

Una vez dentro, revolvieron todas las oficinas. Se llevaron el dinero en efectivo, las camisetas, un monopatín eléctrico y dos celulares.

Un segundo video muestra el estado en el que quedó la concesionaria.

En diálogo con Infobae, Luciano contó que no tuvo novedades sobre los asaltantes. “Sé que eran tres por las cámaras, pero todavía no hay indicios de nada”, lamentó.

“No es habitual que quede esa plata en la agencia, pero con el paso del tiempo, y que nunca me pasó nada, uno se va relajando un poco. Estábamos de vacaciones en la costa y, por el cobro de algunas cuotas que nos fueron pagando, terminó quedando ahí”, señaló sobre la suma de dinero que se llevaron los asaltantes.

La investigación es encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 46, que dispuso la intervención de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para dar con los autores del hecho..

