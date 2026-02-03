Atraparon a dos menores que planificaban atacar colegios en Jujuy y Buenos Aires: intercambiaban mensajes antisemitas

Los allanamientos incluyeron cuatro domicilios de ambas ciudades (Foto: Todo Jujuy)

Luego de varios meses de investigación tras una alerta emitida por el FBI, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló un plan que buscaba cometer un ataque racista en instituciones educativas de Buenos Aires y Jujuy. Además, dos menores quedaron demorados.

La intervención, que comenzó en julio del año pasado, incluyó el rastreo de conversaciones en redes sociales que contenían mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial, donde se manifestaba la intención de cometer una masacre escolar.

El reporte original fue recibido por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), lo que permitió activar el protocolo de prevención en el país. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local TodoJujuy, el caso se centró en dos menores de edad: uno, residente en la ciudad de La Quiaca y otro, oriundo de la localidad balnearia de Miramar.

Ambos fueron identificados a través de técnicas de inteligencia digital y análisis de fuentes abiertas por parte del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. La Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata tomó intervención en la causa, que se amplió al detectar otros domicilios relacionados con la planificación, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes.

Las pruebas recolectadas permitieron al Juzgado Federal N.º 3 de Mar del Plata ordenar cuatro allanamientos simultáneos en los lugares mencionados. Durante los operativos, los agentes incautaron armas blancas, municiones, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y material con simbología nazi, además de documentación relevante para la causa. Todos los elementos quedaron a disposición del juez interviniente, en el marco de una investigación caratulada como “Intimidación Pública”.

Los documentos incautados demostraban que el ataque estaba planificado (Foto: Todo Jujuy)

El medio local 0223, por su parte, detalló que los mensajes detectados en redes sociales contenían expresiones explícitas de odio y una planificación minuciosa de posibles hechos de violencia en colegios. En su aviso, el FBI remitió la información sobre los perfiles de los sospechosos a las autoridades argentinas, para dar comienzo a las investigaciones.

La PFA destacó que en los últimos dos años se registraron más de una decena de investigaciones similares en Argentina, todas con participación de menores de edad y en consonancia con una tendencia internacional de radicalización juvenil a través de plataformas digitales. De acuerdo con datos oficiales aportados por las fuerzas federales y por el FBI, se contabilizaron al menos trece casos en el territorio nacional donde adolescentes estuvieron implicados en la planificación, difusión o intento de ataques violentos motivados por ideologías extremistas.

Otros casos

Un repudiable ataque ocurrió a fines de octubre frente a la escuela BAMI (Bet Am Medinath Israel) Marc Chagall, situada en el barrio de Monte Castro de la Ciudad de Buenos Aire. Encontraron pintadas antisemitas en sus pilotes de protección y en la vereda.

Según pudo saber Infobae, las inscripciones intimidatorias realizadas en Alcaraz al 4900, fueron detectadas por el personal del colegio al comenzar la jornada y rápidamente se procedió a cubrirlas con pintura, además de realizar la denuncia ante la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Las pintadas que aparecieron frente a la escuela

El rabino Adrián Herbst detalló que el ataque afectó los pilotes de seguridad habituales en instituciones judías y el piso de acceso al establecimiento. Las cámaras de seguridad tanto privadas como públicas permitieron identificar al presunto responsable. “Gracias a Dios estamos todos bien, pero es una situación desagradable que no debería ocurrir ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo”, expresó Herbst, quien remarcó que la comunidad continuará con sus actividades habituales y que hechos como este no modificarán su línea de trabajo ni su identidad. “El mensaje que les pasamos a nuestros alumnos y a todas las áreas de nuestra comunidad es de paz, de convivencia. Este tipo de cosas, por supuesto que están totalmente desubicadas”, agregó el rabino.

La dirección del colegio BAMI envió un comunicado a las familias para informar sobre el hecho y señalar que se reforzaron las medidas de seguridad. “Repudiamos este acto cobarde de odio irracional. Como escuela perteneciente a la Federación de Escuelas Judías de Argentina, reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso con el Estado de Israel y seguiremos trabajando por una educación basada en el respeto por las diferencias, sin discriminación y por la paz”, indicó la nota, firmada por la Dirección Ejecutiva, el Equipo de Dirección y la Comisión Directiva de la institución.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, condenó el ataque desde sus redes sociales. “En la Ciudad no hay lugar para el odio. A pocas horas de conocerse las pintadas frente a esta escuela, el equipo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya las removió. Actos como este son inaceptables y contrarios a los valores de convivencia y respeto que promovemos en cada escuela y en el espacio público”, afirmó Miguel.