Sociedad

Realizaron pintadas antisemitas frente a una escuela judía de la Ciudad de Buenos Aires

El colegio BAMI (Bet Am Medinath Israel) Marc Chagall, ubicado en Monte Castro, amaneció con mensajes intimidatorios. “No debería ocurrir en nuestro país ni en ningún lugar del mundo”, expresaron las autoridades

Diego Bomparola

Por Diego Bomparola

Guardar
Así dejaron el frente de
Así dejaron el frente de la escuela BAMI (Bet Am Medinath Israel) Marc Chagall

La escuela BAMI (Bet Am Medinath Israel) Marc Chagall fue este viernes escenario de un nuevo ataque antisemita en la Ciudad de Buenos Aires. Esta mañana, la institución judía, ubicada en Alcaraz al 4900, en el barrio de Monte Castro, amaneció con pintadas intimidatorias en sus pilotes de protección y en la vereda.

“Hoy, cuando llegamos temprano a la institución, estaban las pintadas sobre los pilotes de protección que tienen las instituciones judías y también había algunas en el piso de la entrada”, le detalló el rabino Adrián Herbst a Infobae.

Además de tapar nuevamente con pintura los mensajes referidos a la guerra en Gaza, las autoridades realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad, y dieron aviso a la DAIA.

Según le indicaron a este medio, una vez revisadas las cámaras de seguridad tanto privadas como de la Ciudad, se logró identificar al responsable de los mensajes intimidatorios y ya está interviniendo la Justicia, mientras se intenta dar con el agresor.

“Gracias a Dios estamos todos bien, pero es una situación desagradable que obviamente no debería ocurrir ni en nuestro país, ni en ningún lugar del mundo”, expresó el rabino Herbst.

El agresor ya fue identificado
El agresor ya fue identificado

Y agregó: “Nosotros seguimos adelante. Este tipo de cosas no nos van a amedrentar. Tenemos muy claro cuál es nuestra ideología, nuestra línea. Nosotros nos sentimos, obviamente, muy orgullosos de ser judíos y de ser parte de la sociedad argentina. Y el mensaje que les pasamos a nuestros alumnos y a todas las áreas de nuestra comunidad es de paz, de convivencia. Este tipo de cosas, por supuesto que están totalmente desubicadas. Vamos a pelear juntos como judíos y como argentinos, principalmente, para que este tipo de cosas no sucedan más en nuestro país”.

Desde la escuela, además, emitieron un comunicado dirigido a las familias de los alumnos.

“Estimadas familias: en el día de hoy amanecimos, lamentablemente, con una pintada antisemita en uno de los pilotes sobre la entrada de Jonte. La misma ya fue tapada y se realizaron las denuncias correspondientes en DAIA, Policía Federal y de la Ciudad, quienes ya se hicieron presentes en la escuela buscando fortalecer las condiciones de seguridad para todas nuestras familias y en todas las actividades que desarrollamos en nuestra Institución”, comienza el texto.

La institución emitió un comunicado
La institución emitió un comunicado condenando el ataque

Luego, agrega: “Repudiamos este acto cobarde de odio irracional. Como escuela perteneciente a la Federación de Escuelas Judías de Argentina, reafirmamos nuestro inclaudicable compromiso con el Estado de Israel y seguiremos trabajando por una Educación basada en el respeto por las diferencias, sin discriminación y por la Paz”.

Finalmente, el comunicado firmado por la Dirección Ejecutiva, el Equipo de Dirección y la Comisión Directiva del colegio enfatiza: “Hoy, en la escuela, en cada grado y sala, estamos trabajando normalmente, y así seguiremos haciéndolo con orgullo, en todas las áreas institucionales. Nos ponemos a disposición para atender cualquier inquietud sobre este asunto. ¡Am Israel Jai!"

En noviembre del año pasado, el Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, volvió a ser vandalizado con pintadas antisemitas. Además, desde el establecimiento denunciaron constantes amenazas y agresiones por parte de un grupo de personas que deambulaba por la zona en aparente situación de calle.

Vandalizaron con pintadas antisemitas el Centro Educativo Sefaradi en Jerusalem

“Nuevamente fuimos atacados como institución judía con pintadas antisemitas y amenazas por nuestra condición de judíos, esto no se puede permitir en una sociedad como la nuestra. Llamamos diariamente al 911 pidiendo asistencia, envían policías de la Ciudad y no es suficiente”, publicó en sus redes sociales la institución.

En fotos y videos que acompañaron al posteo se observaba el dibujo de una esvástica nazi al costado de la puerta de ingreso al establecimiento, ubicado en Tucumán 2153, a la vuelta de la sede de la AMIA de la calle Uriburu. Ya en enero de 2022, en un ataque similar, habían grafiteado la figura de una calavera, con huesos cruzados, algo que la institución educativa relacionó con “la imagen que utilizaban los nazis en su vestimenta y estandartes”.

Temas Relacionados

Pintadas antisemitasBAMIAntisemitismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

La mujer es miembro de una banda criminal que opera en La Matanza. Fue vista durante una venta de estupefacientes gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio

Cayó “La madama de la

Subte: otra estación de la línea A permanecerá cerrada por tres meses desde este lunes

Será por obras, como parte del plan de renovación. Además, en la línea H habrá una campaña de donación de pelo para pacientes en tratamiento oncológico

Subte: otra estación de la

Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

El acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Sebastián Palacio quedó alojado en Entre Ríos. Desde allí viajará a Córdoba para ser indagado por la Justicia local

Trasladaron a Pablo Laurta a

La Matanza: desarticulan una banda acusada de clonar tarjetas de crédito y débito

La organización cayó en la localidad de Isidro Casanova. Hay seis detenidos

La Matanza: desarticulan una banda

Cristián Graf declaró durante tres horas por el crimen de Fernández Lima en Coghlan: “Fue muy preciso”

El sospechoso se presentó ante el juez Alejandro Adrián Litvack y el fiscal Martín López Perrando. La acusación sostiene que realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de la víctima, desaparecida en 1984

Cristián Graf declaró durante tres
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó “La madama de la

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

Molinos Agro y la francesa Louis Dreyfus presentaron una propuesta conjunta para quedarse con Vicentin

Los sorprendentes hallazgos sobre el buceo a profundidades extremas de las rayas manta

Un candidato a liderar la CGT logró un respaldo clave, pero aún tiene opositores de peso y se complica la interna

INFOBAE AMÉRICA
Descubrieron en Rusia una fortaleza

Descubrieron en Rusia una fortaleza prehistórica de más de 6.000 años de antigüedad

Broadway en estado de alerta por negociaciones laborales que hacen peligrar una exitosa temporada

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

El desafío de la cumbre Trump-Putin: ¿cómo hará el “Kremlin volador” para evitar las sanciones aéreas y llegar a Hungría?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prepara un encuentro clave con China en medio de las tensiones comerciales

TELESHOW
Daniela Celis confirmó que Thiago

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos