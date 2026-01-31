La maniobra de un estafador para engañar a un repartidor y quedarse con potes de dulce de leche valuados en $4 millones

La mercadería secuestrada (Fuente)

Un empleado de una empresa de distribución sufrió una estafa durante una entrega de productos lácteos en la ciudad de Mar del Plata. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el jueves pasado, cuando el trabajador acudió a un local de distribución ubicado en la calle José María Calaza al 500 con cuatro palets de mercadería, destinada a concretar una venta pactada.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el repartidor se entrevistó en el lugar con un hombre que se identificó como comprador. Este recibió 30 potes de dulce de leche, la mitad de la carga, valuada en aproximadamente 4 millones de pesos, y le indicó al empleado que debía trasladar el resto a otra dirección, en el cruce de las calles Tres Arroyos y Peña. Así, ambos fueron hasta ese nuevo punto de encuentro.

Al llegar, el supuesto comprador le aseguró a la víctima que iría a buscar un carro y el dinero para abonar la mercadería restante. Sin embargo, el acusado nunca regresó y dejó de responder a las llamadas y mensajes del transportista, quien finalmente advirtió que había sido engañado.

Tras la denuncia, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12° de la ciudad comenzaron una investigación en el marco del operativo “De Sol a Sol”. Rápidamente constataron que en el interior del galpón de la calle Calaza todavía se hallaba parte de la mercadería de la marca, reconocible por su logo y embalaje, según indicaron voceros policiales.

A pedido de la Fiscalía N°10, se ordenó un allanamiento en el local donde se había descargado la carga, medida que se concretó el mismo día con la participación del GTO de la Comisaría Sexta. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 30 potes de 400 gramos de dulce de leche de la marca en cuestión y dos cajas de cartón vacías con el logo de la empresa.

El representante legal del lugar allanado, un hombre de 36 años, quedó notificado de la causa, aunque la fiscalía no dispuso medidas restrictivas en su contra, informaron las fuentes. Los elementos secuestrados fueron incorporados como prueba en el expediente y la fiscalía dispuso la continuación de la investigación para esclarecer el destino del resto de la mercadería.

Estafa en la Costa Atlántica

Una familia de Santa Fe fue víctima de una estafa al intentar alquilar una casa para sus vacaciones en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita. Realizaron una transferencia de 210 mil pesos tras acordar el alquiler por redes sociales con un delincuente que se hacía pasar por propietario.

Al llegar a la dirección pactada, una vecina les informó que la vivienda pertenecía a un familiar suyo y no estaba en alquiler. Cuando intentaron contactar al supuesto dueño, descubrieron que los estafadores habían bloqueado sus llamadas y mensajes.

La familia se acercó a la comisaría para hacer la denuncia, pero les respondieron que no podían rastrear el número telefónico involucrado y que no había nada para hacer. Según relataron, los propios policías les dijeron que “esto no era Estados Unidos”.

Poco después, los estafadores enviaron una selfie tomada en una celda, en la que aparecía un grupo de internos. La familia reconoció al titular de la cuenta bancaria usada para el fraude, aunque la foto era antigua y correspondía a un preso marplatense ya en libertad.

A pesar de conservar los comprobantes de transferencia, los datos bancarios y los perfiles de redes sociales vinculados al caso, la familia no obtuvo novedades sobre la investigación ni avances para recuperar el dinero.