Crimen y Justicia

Estafaron a una familia con un falso alquiler en la Costa Atlántica y la Policía no quiso tomar la denuncia

Las víctimas, oriundas de Santa Fe, transfirieron un adelanto al supuesto propietario que luego desapareció

Guardar
La familia había hecho una
La familia había hecho una transferencia de más de 200 mil pesos (Christian Heit)

Una familia santafesina que planeaba pasar sus vacaciones en la Costa Atlántica fue víctima de una estafa. Al llegar a destino, se enteraron de que la casa que habían señado no era utilizada para tal fin. Cuando quisieron hacer la denuncia, les respondieron que no era posible rastrear el número telefónico involucrado.

Los turistas habían gestionado el alquiler a través de redes sociales, donde acordaron con un supuesto propietario el uso de una vivienda en la ciudad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, entre el 14 y el 19 del mes a cambio de una seña de $210.000.

Después de cerrar el trato, hicieron la transferencia del adelanto a una cuenta bancaria a nombre de la persona que los contactó, de acuerdo con el relato de una de las integrantes de la familia.

En línea con lo publicado por el medio La Voz del Interior, al presentarse en el lugar, una vecina les informó que la propiedad pertenecía a un familiar y no estaba en alquiler, por lo que decidieron contactar a las personas con las que habían hablado. Sin embargo, habían bloqueado los llamados y mensajes. Cuando la familia intentó hacer la denuncia, desde la comisaría les dijeron “que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, relató la mujer.

Minutos después, los estafadores enviaron una selfie tomada dentro de una celda, en la que se los veía sonriendo. Los damnificados aseguraron que la imagen correspondía al titular de la cuenta bancaria utilizada para la operación.

La familia conserva los comprobantes de transferencia, los datos bancarios y los perfiles en redes sociales asociados, pero hasta el momento, no recibieron novedades sobre la investigación.

Alerta por estafas en las vacaciones

Algunos especialistas advirtieron sobre este tipo de delitos, que suele aumentar en la temporada de vacaciones, especialmente al pagar con tarjeta y códigos QR en destinos turísticos. El uso de tarjetas y billeteras digitales en destinos como la Costa Atlántica, la Patagonia, Brasil, Uruguay y Chile se vuelve habitual y expone a los turistas a nuevos riesgos de fraude.

Los métodos más frecuentes incluyen el “cambiazo” de tarjeta, que ocurre cuando el plástico sale del campo visual del usuario y es reemplazado por uno similar, y la clonación mediante terminales de pago adulteradas. En estos casos, los delincuentes capturan los datos de la tarjeta y, en ocasiones, también el PIN, lo que facilita consumos no autorizados que muchas veces se detectan recién al revisar el resumen de cuenta.

Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, explicó a Infobae: “El error más común es confiar ciegamente en el uso de la tarjeta física, cuando hoy existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude”.

Estafas virtuales en vacaciones (Imagen
Estafas virtuales en vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

Pantallas dañadas, conexiones precarias y dispositivos que no permiten visualizar claramente importe y moneda pueden facilitar el engaño. En las playas de Brasil, una modalidad conocida como “golpe da maquininha” alerta a los turistas. Consiste en distraer a la víctima durante el pago con QR o tarjeta y modificar el monto en la terminal. Personas que intentaron abonar sumas pequeñas, como 5 reales por una bebida, terminaron pagando 500 o 5.000 reales debido a la alteración del importe.

Otra recomendación clave es revisar el importe y la moneda antes de confirmar el pago. Verificar en la pantalla del posnet que los datos sean correctos ayuda a evitar cargos en moneda extranjera o montos indebidos, especialmente en transacciones fuera del país. Las redes Wi-Fi públicas, habituales en hoteles, bares y aeropuertos, también pueden exponer los datos bancarios.

Temas Relacionados

robosestafasvacacionesSanta FeMar del Plataúltimas noticias

Últimas Noticias

Robó una garrafa, fue descubierto y amenazó a la víctima para que no lo denuncie: “Vamos a ir a buscar los fierros”

El acusado también se había llevado un porta tortero y un porta ducha de la casa y fue detenido horas más tarde, tras ser identificado por las cámaras de seguridad de otra vecina

Robó una garrafa, fue descubierto

Femicidio de Valeria Schwab: la familia denunció la falta de información sobre los avances de la causa

La hermana de la víctima declaró que no tienen “ninguna novedad” y que “todo sigue igual que hace unos días”. Por ello, organizaron una nueva marcha exigiendo justicia

Femicidio de Valeria Schwab: la

Mar del Plata: un adolescente fue brutalmente atacado en Navidad, estuvo internado durante un mes y murió

Sebastián Morua falleció en la mañana de este martes en el Hospital Interzonal General de Agudos. El hecho fue recaratulado como homicidio, mientras avanza la investigación para dar con los autores

Mar del Plata: un adolescente

Hallaron otro de los autos de lujo que eran contrabandeados y se usaban en clips de L-Gante, La Joaqui y La China Suárez

Se trata de un modelo valuado en 100 mil dólares y fue utilizado en un video de uno de los cantantes. Según la investigación, los vehículos ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducido por ciudadanos paraguayos y se los dejaban a residentes locales

Hallaron otro de los autos

In fraganti: detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Pueyrredón para entrar a robar

Fueron capturados durante la madrugada del domingo pasado. El más joven, de 22 años, tenía varios antecedentes

In fraganti: detuvieron a tres
DEPORTES
Exclusivo: las impactantes imágenes de

Exclusivo: las impactantes imágenes de las obras en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

Francisco Cerúndolo avanzó sin problemas a la tercera ronda del Australian Open: Thiago Tirante quedó eliminado

Rolando Schiavi arremetió contra Riquelme por el mercado de pases: la contundente frase que hizo ruido en Boca

10 frases de Mastantuono tras hacer historia en Champions con el Madrid: su enfática reacción a las críticas y la comparación con Messi

El festejo de Bellingham tras ser acusado de “borracho”, el enojo de Lautaro Martínez y el gol del Cuti Romero: las perlitas de Champions

TELESHOW
El inesperado comentario de Wanda

El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Verónica Ojeda irrumpió en LAM y enfrentó furiosa a Marisa Brel: “Sos nefasta”

Santiago del Moro presentó la nueva casa de Gran Hermano: playa artificial y un escenario de película

El enojo de Cecilia Roth con Intrusos: “No me provoques y apagá la cámara”

Nueva vida en la Patagonia: Juliana Awada apuesta por la serenidad y el entorno natural tras su separación

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con represalias si Trump ataca al ayatollah Ali Khamenei: “Prenderemos fuego a su mundo”

Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

Ocuparse del alma hoy: el sorprendente auge de Viktor Frankl

El futuro de las universidades estadounidenses bajo la presión de la administración Trump

Persecución en Cuba: la dictadura intensifica la vigilancia digital para reprimir el disenso