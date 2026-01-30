Crimen y Justicia

Los chats de las madres del Palermo Chico tras la denuncia por abuso: “Da asco que salgas a escribir”

Los intercambios ocurrieron en la segunda mitad de 2024, después del inicio de la causa contra el empresario Marcelo Porcel y antes de que tomara estado público

Guardar
Marcelo Porcel, el acusado
Marcelo Porcel, el acusado

Mientras avanza la investigación judicial contra Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de al menos diez alumnos del Colegio Palermo Chico, en las últimas horas se conocieron chats entre madres de la institución, intercambiados meses después de la primera denuncia. Los mensajes exponen el clima de tensión, reproches y preocupación dentro de la comunidad escolar a medida de que fueron enterándose de la situación.

Las conversaciones, a las que accedió Infobae a través de fuentes del caso, muestran cómo la noticia de la denuncia contra el empresario alteró la vida cotidiana de muchas familias y desató discusiones dentro del grupo de WhatsApp de madres. Las charlas ocurrieron en la segunda mitad de 2024, meses después del inicio de la causa contra Porcel y antes de que tomara estado público.

En el grupo estaba también la esposa de Porcel, quien escribió tras las advertencias de una mamá por la situación: “Hola chicas. La situación de la familia es realmente muy angustiante. Estamos todos shockeados. Lo más importante en este momento es preservar la salud mental de nuestros hijos e hijas. Saludos”.

“¡Metete en tu casa y callate! Si no defendés antes de que pase, no salgas ahora. Caradura“, fue la dura respuesta de una de las madres.

Los chats en el grupo
Los chats en el grupo de madres del colegio Palermo Chico
Los mensajes corresponden a 2024,
Los mensajes corresponden a 2024, luego de que se radicara la primera denuncia contra el imputado

En esos chats, a la pareja de imputado le reclamaron explicaciones sobre por qué había chicos invitados a su casa, a pesar de la existencia de una denuncia.

¿Pero vos invitás a niños a tu casa a pesar de esto? ¿Sabiendo y no avisando? O por lo menos contar el problema y que cada familia accione como quiera y con libertad”, le reprochó otra de las integrantes del grupo.

La esposa del acusado lo negó y, cuando le mostraron una captura de otra conversación que la desmentía, simplemente dijo: “No sabía nada”.

Da asco que salgas a escribir, vergüenza”, decía otro de los mensajes que circularon.

El grupo también era integrado
El grupo también era integrado por la esposa de Porcel

En otro tramo de las conversaciones, surgieron dudas sobre el alcance de la restricción judicial: “Perdón mi total ignorancia, pero si (Porcel) tiene una orden de restricción no creo que pueda acercarse al colegio, no sé si entiendo bien”, planteó otra madre, a lo que recibió como respuesta: “Sí, la tenía y fue igual”.

La mujer de Porcel también negó eso: “Eso no es así. Él no va al colegio, ni a llevar ni a traer a nadie”.

La tensión escaló hasta el punto de que varias madres decidieron no enviar a sus hijos al colegio. “Mis hijas no estarán yendo mañana al colegio!! Una cuestión de seguridad!”, avisó una de ellas, en medio del temor generalizado.

Desde la escuela le notificaron del caso a la comunidad educativa a un mes de las denuncias. Y, en diciembre pasado, luego de que la situación llegara a los medios de comunicación, informaron que la familia Porcel fue desvinculada de la institución.

Madres le reprocharon varias cosas
Madres le reprocharon varias cosas a la mujer del acusado
Otra de las conversaciones en
Otra de las conversaciones en el grupo

Porcel es investigado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Aún no fue indagado.

Por el momento se esperan los peritajes psicológicos a los tres últimos chicos que declararon en Cámara Gesell la semana pasada y que no se concluyeron, entre otras cosas, porque la perito de parte del acusado no estuvo presente en uno de los casos por una “confusión” en la notificación. Los resultados podrían estar a mediados de febrero.

En esos chats, las madres
En esos chats, las madres hablaron del impacto de la medida perimetral ordenada por la justicia y de la incertidumbre sobre el alcance de la restricción

En total, son 10 las víctimas, pero nueve familias querellantes porque dos chicos son hermanos. El expediente está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, que conduce Carlos Bruniard.

Desde el inicio del proceso, el juez le impuso al acusado una restricción de 300 metros respecto de las víctimas, el colegio y el club donde los chicos practican deporte. También se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, que aportaron más pruebas a la causa.

Temas Relacionados

Marcelo PorcelColegio Palermo ChicoAbusos sexualesCorrupción de menoresúltimas noticias

Últimas Noticias

La Aduana secuestró más de 1000 prendas de vestir valuadas en 40 millones de pesos

El procedimiento se dio durante un operativo en Córdoba. La mercadería implicaba la infracción del Código Aduanero

La Aduana secuestró más de

Pidieron que vaya a juicio el empresario acusado por la muerte de Emmily Rodrigues

Se trata de Francisco Sáenz Valiente, investigado desde 2023 por el hecho. En el requerimiento solicitan que sea juzgado por “abandono de persona”. La joven brasileña falleció en 2023 tras caer de un sexto piso en Retiro

Pidieron que vaya a juicio

Abusos en el Senado bonaerense: el juez debe definir si acepta la prisión preventiva de los detenidos

La causa incluye testimonios de amenazas, violencia y prácticas sexuales no consentidas detrás de una supuesta secta. Este viernes se realizó una audiencia por el pedido de prisión preventiva de los dos detenidos que presentó la fiscal Lacki

Abusos en el Senado bonaerense:

Comenzó la autopsia a Narela Barreto, la joven argentina asesinada en Los Ángeles

El análisis forense inició a las 12 del mediodía, hora local. Los resultados podrían conocerse en tres días, según indicó la familia

Comenzó la autopsia a Narela

Horror en Miramar: violaron a una adolescente a la salida de un boliche

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en una playa cercana al muelle. La menor estaba junto a un amigo, que también fue agredido. Buscan al sospechoso

Horror en Miramar: violaron a
DEPORTES
Terminó la primera prueba de

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Faustino Oro recuperó la sonrisa: se impuso al ex campeón Daniil Yuffa y enfrentará a una de las leyendas del ajedrez

TELESHOW
River Plate anunció un acuerdo

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

Paris Hilton halagó a María Becerra: “La amo, tiene una voz increíble, con ella probé por primera vez el mate”

El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

La Barby sufrió un violento ataque a la salida de la radio: “Él tenía una botella y me empezó a pegar”

Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

INFOBAE AMÉRICA

Así es el coral que

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia

El papa León XIV se reunió con ejecutivos en el Vaticano para discutir la minería ética

El Valle del Cauca mantiene la calificación triple A, la más alta del país, según Fitch Ratings

Una ex magistrada de la Corte Suprema de Chile ingresó en prisión preventiva por corrupción

Detectan compuestos tóxicos en superficies deportivas hechas con neumáticos usados, alerta un estudio