Los chats de las madres del Palermo Chico tras la denuncia por abuso: “Da asco que salgas a escribir”

Marcelo Porcel, el acusado

Mientras avanza la investigación judicial contra Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de al menos diez alumnos del Colegio Palermo Chico, en las últimas horas se conocieron chats entre madres de la institución, intercambiados meses después de la primera denuncia. Los mensajes exponen el clima de tensión, reproches y preocupación dentro de la comunidad escolar a medida de que fueron enterándose de la situación.

Las conversaciones, a las que accedió Infobae a través de fuentes del caso, muestran cómo la noticia de la denuncia contra el empresario alteró la vida cotidiana de muchas familias y desató discusiones dentro del grupo de WhatsApp de madres. Las charlas ocurrieron en la segunda mitad de 2024, meses después del inicio de la causa contra Porcel y antes de que tomara estado público.

En el grupo estaba también la esposa de Porcel, quien escribió tras las advertencias de una mamá por la situación: “Hola chicas. La situación de la familia es realmente muy angustiante. Estamos todos shockeados. Lo más importante en este momento es preservar la salud mental de nuestros hijos e hijas. Saludos”.

“¡Metete en tu casa y callate! Si no defendés antes de que pase, no salgas ahora. Caradura“, fue la dura respuesta de una de las madres.

Los chats en el grupo de madres del colegio Palermo Chico

Los mensajes corresponden a 2024, luego de que se radicara la primera denuncia contra el imputado

En esos chats, a la pareja de imputado le reclamaron explicaciones sobre por qué había chicos invitados a su casa, a pesar de la existencia de una denuncia.

“¿Pero vos invitás a niños a tu casa a pesar de esto? ¿Sabiendo y no avisando? O por lo menos contar el problema y que cada familia accione como quiera y con libertad”, le reprochó otra de las integrantes del grupo.

La esposa del acusado lo negó y, cuando le mostraron una captura de otra conversación que la desmentía, simplemente dijo: “No sabía nada”.

“Da asco que salgas a escribir, vergüenza”, decía otro de los mensajes que circularon.

El grupo también era integrado por la esposa de Porcel

En otro tramo de las conversaciones, surgieron dudas sobre el alcance de la restricción judicial: “Perdón mi total ignorancia, pero si (Porcel) tiene una orden de restricción no creo que pueda acercarse al colegio, no sé si entiendo bien”, planteó otra madre, a lo que recibió como respuesta: “Sí, la tenía y fue igual”.

La mujer de Porcel también negó eso: “Eso no es así. Él no va al colegio, ni a llevar ni a traer a nadie”.

La tensión escaló hasta el punto de que varias madres decidieron no enviar a sus hijos al colegio. “Mis hijas no estarán yendo mañana al colegio!! Una cuestión de seguridad!”, avisó una de ellas, en medio del temor generalizado.

Desde la escuela le notificaron del caso a la comunidad educativa a un mes de las denuncias. Y, en diciembre pasado, luego de que la situación llegara a los medios de comunicación, informaron que la familia Porcel fue desvinculada de la institución.

Madres le reprocharon varias cosas a la mujer del acusado

Otra de las conversaciones en el grupo

Porcel es investigado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Aún no fue indagado.

Por el momento se esperan los peritajes psicológicos a los tres últimos chicos que declararon en Cámara Gesell la semana pasada y que no se concluyeron, entre otras cosas, porque la perito de parte del acusado no estuvo presente en uno de los casos por una “confusión” en la notificación. Los resultados podrían estar a mediados de febrero.

En esos chats, las madres hablaron del impacto de la medida perimetral ordenada por la justicia y de la incertidumbre sobre el alcance de la restricción

En total, son 10 las víctimas, pero nueve familias querellantes porque dos chicos son hermanos. El expediente está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, que conduce Carlos Bruniard.

Desde el inicio del proceso, el juez le impuso al acusado una restricción de 300 metros respecto de las víctimas, el colegio y el club donde los chicos practican deporte. También se ordenaron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos, que aportaron más pruebas a la causa.