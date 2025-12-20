El comunicado del colegio Palermo Chico sobre el caso del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo

La Dirección General del emblemático colegio Palermo Chico desvinculó de la institución a la familia del empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar a los compañeros de clase de su hijo entre 2022 y 2024. La decisión fue notificada en las últimas horas a los miembros de su comunidad educativa, quienes recibieron un escrito luego de que el caso tuviera repercusión pública.

En el comunicado, al que accedió Infobae, los directivos informaron sobre la medida que adoptaron, más allá de que en el último tiempo Porcel ya no podía asistir al establecimiento. Esto se debía a una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas impuesto por la Justicia, la cual lo inhabilitaba a estar presente tanto en el ingreso y egreso de los estudiantes al colegio como a, por ejemplo, actos escolares.

“Queridas familias: nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar”, comienza diciendo el documento.

En este contexto, detallaron: “Tan pronto fue informado, el Colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades educativas jurisdiccionales”.

Finalmente, concluyeron con la novedad: “Queremos, asimismo, informar que la familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa. Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución. Los saludamos cordialmente. Dirección General Colegio Palermo Chico”.

Marcelo Porcel, empresario denunciado por abuso

La causa contra Marcelo Porcel tiene al menos 10 denuncias de compañeros del Colegio Palermo Chico de su hijo. Los relatos de los denunciantes, que se sumaron progresivamente desde mediados de 2024, detallan un patrón de conductas que se habrían repetido durante los últimos dos o tres años, en distintos escenarios: el domicilio familiar del acusado en Palermo, un departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas de su propiedad.

Según los testimonios, las reuniones eran organizadas por el empresario y tenían características particulares. Los adolescentes eran invitados a pasar la noche y se les pedía absoluta discreción, comunicándose principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En estos encuentros, el acusado, apodado “el capitán”, proponía desafíos y actividades que incluían el consumo de alcohol y la realización de apuestas en línea.

Para incentivar la participación, ofrecía premios como figuritas del Mundial Qatar 2022, transferencias de dinero y, en algunos casos, sumas en efectivo para que los chicos apostaran en plataformas digitales, incluso cuando uno de los menores ya presentaba problemas de ludopatía.

El colegio Palermo Chico

Las denuncias también refieren a situaciones de contacto físico y exposición de los adolescentes. Se mencionan masajes en las piernas de los chicos después de partidos de fútbol, registros audiovisuales de menores corriendo en ropa interior dentro de la oficina del empresario y la existencia de una fotografía de un joven duchándose. Uno de los episodios más graves relatados por los denunciantes es el ofrecimiento de dinero a cambio de que los adolescentes recorrieran en calzoncillos la mesa del despacho del acusado, hecho del que se sospecha existe evidencia en video.

Además, los relatos incluyen propuestas y comentarios de tono sexual, así como la oferta de una crema supuestamente especial, lo que suma gravedad a las acusaciones. Los encuentros donde se bebía por dinero eran denominados “Shubidubi”, y la insistencia en que los adolescentes durmieran en el lugar era una constante, lo que generó alarma entre los padres cuando comenzaron a enterarse de lo que sucedía.

A raíz de estas denuncias, la investigación judicial avanzó con allanamientos en los domicilios y oficinas vinculados al empresario, donde se secuestraron computadoras y teléfonos para su análisis forense. Los adolescentes, por su parte, prestaron declaración en cámaras Gesell, un procedimiento especializado para resguardar su integridad durante el proceso.

El expediente judicial permanece bajo secreto de sumario. El fiscal a cargo solicitó la indagatoria del acusado, aunque la incorporación de nuevas víctimas demoró momentáneamente el avance del proceso. Mientras tanto, el empresario solicitó autorización para viajar al exterior, pedido que fue concedido por el juez y el fiscal, quienes consideraron que no existía riesgo de fuga ni antecedentes penales. Debería volver el 5 de enero.