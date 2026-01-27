Crimen y Justicia

Huía de un control policial en La Plata, chocó y murió: estaba prófugo tras no regresar de una salida transitoria

El conductor fallecido tenía 37 años y antecedentes por armas y drogas. Estaba siendo buscado desde septiembre tras no retornar a la cárcel de Lisandro Olmos

El auto que conducía el prófugo fallecido

Un hombre que estaba prófugo de la Justicia tras no regresar de una salida transitoria murió en la ciudad de La Plata después de chocar con otro vehículo cuando escapaba de un control policial.

Se trata de Reynaldo Leiva Villalba, de 37 años y nacionalidad paraguaya. Al momento del accidente, ocurrido este lunes por la noche, el prófugo circulaba en un Peugeot 206 negro junto a dos mujeres jóvenes, quienes resultaron heridas.

La persecución inició cuando el auto evadió un control vehicular en la esquina de 155 y 44 que hacía personal de la Subcomisaría La Unión, en la zona oeste de la ciudad platense, y terminó unas cuadras más adelante tras un fuerte impacto frontal con una camioneta y el posterior vuelco del coche.

De acuerdo a fuentes policiales, al ver a la Policía, Leiva Villalba ignoró la orden de detenerse y aceleró. El Peugeot avanzó a toda velocidad por la avenida 155 en dirección a Melchor Romero y, a la altura de 39 y 40, chocó de frente contra una camioneta JMC negra manejada por un hombre de 39 años de nacionalidad china.

El 208 chocó de frente contra la camioneta y también contra un poste de luz

Leiva Villalba murió en el acto, mientras que sus dos acompañantes, de 20 y 23 años, fueron asistidas por personal médico y, posteriormente, recibieron atención por lesiones leves en el Hospital Alejandro Korn.

El auto en el que viajaban las dos heridas y el fallecido terminó volcado, tras impactar también contra un poste de luz. Por su parte, el conductor de nacionalidad china resultó ileso. Los agentes le practicaron un test de alcoholemia, que dio negativo.

En el caso se iniciaron actuaciones a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del Departamento Judicial La Plata, quien luego dio intervención a la UFI N°14, conducida por su colega Patricia Tesano y especializada en investigaciones de delitos culposos, como accidentes de tránsito.

La Policía Bonaerense secuestró 539.600 pesos en efectivo que estaban sueltos dentro del Peugeot, además de los dos vehículos involucrados.

El accidente ocurrió anoche y también dejó a dos mujeres heridas

Según el parte oficial, la identificación del fallecido se realizó por el reconocimiento de su hermano. Así salió a la luz su largo historial delictivo y evasión de la Justicia.

Leiva Villalba cumplía una condena de 8 años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, dictada por el Tribunal en lo Criminal N°5 de La Plata, y estaba bajo el régimen de salidas transitorias cuando, el 6 de septiembre pasado, dejó de presentarse en la cárcel de Lisandro Olmos y quedó en condición de evadido.

Entre sus antecedentes penales figuran causas abiertas desde 2018 por tenencia y portación ilegal de armas y delitos vinculados a la Ley 23.737 por estupefacientes, tanto en La Plata como en Lomas de Zamora.

Impactante persecución

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones, uno menor de edad, tras una persecución que terminó en Villa Celina

La Policía de la Ciudad detuvo en Villa Celina a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, luego de una persecución de casi 50 cuadras en un auto robado.

El operativo, que sucedió la madrugada del lunes, comenzó cuando personal de la División Anillo Digital detectó un Volkswagen Polo que circulaba a alta velocidad y de manera errática por la avenida General Paz, a la altura de Villa Lugano.

Los agentes intentaron frenar el vehículo con señales sonoras y lumínicas, pero los sospechosos escaparon y continuaron la fuga por distintas calles del conurbano bonaerense, a veces con maniobras en contramano.

La situación se extendió hasta Villa Celina, donde finalmente los dos ocupantes abandonaron el auto y siguieron la huida a pie. En la detención, los policías confirmaron que uno de los jóvenes tenía 17 años y antecedentes por robo agravado con arma de fuego. El coche, que circulaba con una patente adulterada, tenía pedido de secuestro por robo en Moreno desde diciembre pasado.

El vapeo, una puerta de entrada a otras sustancias en adolescentes