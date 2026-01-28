Crimen y Justicia

Desvalijaban departamentos y fueron detenidos a cuatro cuadras del Obelisco en medio de un robo

La Policía de la Ciudad desbarató a la banda integrada por ciudadanos chilenos. El error que cometieron y que los delató

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda de ladrones chilenos en San Nicolás

Cuatro delincuentes de nacionalidad chilena fueron detenidos por la Policía de la Ciudad este lunes en el barrio porteño de San Nicolás, cuando intentaban entrar a un departamento, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió cerca de las 17.40 en un edificio ubicado en Sarmiento al 1400, entre Uruguay y Paraná, a una cuadra de avenida Corrientes y a cuatro del Obelisco.

Los delincuentes, dedicados a los escruches (modalidad que consiste en ingresar a viviendas, oficinas o comercios cuando están vacíos), no sabían que, dentro de la propiedad, estaba su dueña. Al notar que forzaban la puerta para entrar, la mujer se comunicó con el 911.

De forma inmediata, efectivos de la Comisaría Vecinal 1B se desplazaron hasta el lugar. Al llegar, descubrieron a uno de los delincuentes que actuaba de campana. Su rol era avisar al resto de la banda si llegaba la Policía, pero al ver a los uniformados, intentó darse a la fuga. No llegó muy lejos: fue detenido a los pocos metros.

Uno de los integrantes de la banda tiene 15 años.

Luego, los efectivos ingresaron al edificio y lograron detener a otros tres ladrones, cuando intentaban escapar por las escaleras. Un cuarto sospechoso se asomaba por el ventiluz de un pasillo.

Los detenidos fueron identificados como A.G.V.C., de 29 años, T.F.T.G (19), M.A.M.V. (25) y F.E.J.A. (15).

Parte de los elementos secuestrados a los asaltantes.

La puerta de ingreso al edificio no parecía haber sido violentada, pero los uniformados sí hallaron pisadas contra la pared y que las puertas de madera de ingreso a la vivienda estaban barreteadas.

Al requisar a los aprehendidos, los efectivos secuestraron un destornillador plano de 40 centímetros; una mochila negra y naranja, en cuyo interior había otro destornillador de 30 cm; una barreta tipo pata de cabra de 30 cm; dos ganzúas; tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo no determinada.

La investigación quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores Nº 6, a cargo del juez Oliver de Tesanos, Secretaría Nº 16 de Eugenia Renom.

Cayó una banda que se dedicaba a robar casas y autos en Mar del Plata

Días atrás, tres delincuentes con extensos antecedentes penales fueron detenidos en la ciudad de Mar del Plata, acusados de asaltar casas y robar autos.

Según indicaron fuentes policiales a este medio, la banda cayó durante un procedimiento preventivo llevado a cabo por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el sur de la ciudad balnearia, en el marco del operativo Sol a Sol, dispuesto para reforzar la seguridad durante la temporada de verano.

Cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

El procedimiento policial se realizó en inmediaciones de la calle Corbeta Uruguay al 4220 y en el cruce de Diagonal Estados Unidos y Raselo, áreas donde se reforzaron los patrullajes ante la realización de eventos masivos nocturnos con la presencia de artistas internacionales y un notable flujo de turistas.

Durante una recorrida preventiva, personal motorizado de UTOI, con colaboración de agentes de la Comisaría 13ª, detectó a un grupo de sospechosos mientras intentaba ingresar por la fuerza a una vivienda tras saltar el cerco perimetral. Al dar la voz de alto, los ladrones no acataron la orden y emprendieron la fuga.

Tras una persecución por la zona, la Policía logró interceptar y reducir a tres sospechosos, quienes se desplazaban en al menos dos vehículos. Uno de estos, un Ford Ka color rojo con un dominio apócrifo. Al inspeccionar los números grabados en los cristales, se comprobó que correspondían a otra patente, que tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 22 de noviembre pasado.

Los tres detenidos durante el Operativo Sol a Sol en Mar del Plata

La investigación inicial permitió establecer que los detenidos habían ingresado a dos viviendas y sustraído diversas pertenencias, que eran cargadas en el Ford Ka rojo. En tanto, las víctimas reconocieron como propias herramientas y objetos personales recuperados por la Policía, incluyendo la llave de una camioneta RAM, lo que permitió frustrar también el robo de ese vehículo.

Además, se constató que durante su raid delictivo, los sospechosos provocaron daños en al menos cinco vehículos en intentos frustrados de robo.

