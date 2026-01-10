Crimen y Justicia

Son de Avellaneda, viajaron a la costa bonaerense y los detuvieron por robar rompiendo vidrios de autos estacionados

Los sospechosos tienen entre 22 y 24 años. Los acusan de sustraer una mochila y un gazebo. Uno de los hechos quedó registrado por una cámara de seguridad

Guardar
Los delincuentes rompieron vidrios de autos estacionados y se llevaron pertenencias

Tres jóvenes fueron detenidos este viernes en la localidad costera de San Bernardo del Tuyú acusados de haber robado pertenencias de autos estacionados tras romper los vidrios de los vehículos.

De acuerdo a la información compartida por fuentes policiales, los detenidos son dos varones y una mujer, de entre 22 y 24 años, con domicilio registrado en Dock Sud y Gerli, partido de Avellaneda. Dos de ellos figuran con varios empleos en blanco, lo que llamó la atención de las autoridades al momento de la identificación.

Los ladrones, esposados tras sus
Los ladrones, esposados tras sus detenciones

Según las fuentes, al caer la tarde de ayer, los tres circulaban a bordo de un Peugeot 308 blanco por las calles del centro de San Bernardo. Todo comenzó cerca de las 20.25, cuando una cámara de seguridad del supermercado ubicado frente a la plaza principal de la localidad registró el momento en que el vehículo llegó al estacionamiento.

Las imágenes muestran que, tras dar varias vueltas por la zona, uno de los jóvenes bajó del auto, se puso la capucha y empezó a caminar entre los autos estacionados, simulando distraerse mientras observaba el interior de los vehículos en busca de objetos de valor.

Los delincuentes rompían los vidrios
Los delincuentes rompían los vidrios de los autos estacionados

La secuencia revela cómo el joven se acerca con cautela a un Renault Sandero que se encontraba cerca de la salida del estacionamiento, golpea la luneta trasera y se lleva una mochila rosa con juguetes. Para entonces, sus cómplices, que habían estacionado el Peugeot unos metros más atrás, ya habían puesto el coche en marcha y se preparaban para salir del lugar, facilitando así una fuga rápida.

El otro robo ocurrió minutos después y tuvo como víctima a un turista de 43 años que había dejado su Volkswagen Vento estacionado en la vía pública. En este caso, los delincuentes rompieron el vidrio del lugar ubicado detrás del asiento del acompañante y sustrajeron un gazebo completo. Ambos robos se concretaron sin que las víctimas estuvieran presentes.

Así quedó otro de los
Así quedó otro de los autos siniestrados

Un operativo cerrojo se activó tras la denuncia. Personal policial, junto con agentes municipales y el Centro de Monitoreo, identificó el vehículo en el que se movían los sospechosos y los interceptó en la Avenida San Bernardo y la costanera, poco más de una hora después de ocurrido el primer robo.

En su poder hallaron la mochila y el gazebo robados, además de una punta metálica de 10 centímetros utilizada para romper los vidrios y un handy marca Baofeng, que según las autoridades también podría haberse usado como inhibidor de alarmas, aunque esta modalidad no quedó registrada en las imágenes de las cámaras.

Objetos secuestrados a los detenidos
Objetos secuestrados a los detenidos

Las víctimas fueron una vecina de San Bernardo, de 37 años, y un turista de 43 que se encontraba de visita en la ciudad.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Descentralizada Mar de Ajó, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, y los tres jóvenes permanecen aprehendidos por disposición judicial.

La investigación está a cargo
La investigación está a cargo del fiscal Pablo Gamaleri

Detenido en San Clemente por un crimen en Berazategui

Recientemente, un hombre de 36 años, identificado como Claudio Andrés Ruiz, fue detenido en San Clemente del Tuyú tras permanecer casi cuatro meses prófugo por el asesinato del padre de un policía en Berazategui.

El caso se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando Ruiz, junto a un cómplice, asaltó una verdulería en Berazategui y, durante la huida, se enfrentó a tiros con las víctimas. En ese tiroteo resultó gravemente herido el padre de un agente policial, quien falleció poco después. A raíz de esos hechos, la causa fue recaratulada como homicidio agravado criminis causa y robo agravado con arma de fuego.

La investigación ya había permitido detener a uno de los autores, mientras que Ruiz, con domicilio en Florencio Varela, seguía evadido. La orden de detención había sido emitida el 30 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Garantías N°4 de Berazategui. Las tareas de seguimiento y coordinación entre distintas dependencias permitieron dar con el paradero del acusado en la costa bonaerense.

Temas Relacionados

San BernardoRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a los delincuentes que asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra en Hurlingham

A dos los capturaron in fraganti. Además, quedaron bajo arresto un adolescente de 17 años y un cuarto sospechoso que era buscado por otro caso de robo

Detuvieron a los delincuentes que

Mellizas de 7 años y un nene de 10 años vendían droga para bandas narco de Rosario

La situación fue expuesta este viernes al cabo de 70 allanamientos que se hicieron en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. El jefe de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Franco Carbone, destacó que los niños quedaron filmados “haciendo los pasamanos” con los clientes

Mellizas de 7 años y

Se grabaron conduciendo una combi por la vereda en Mendoza y podrían afrontar durísimas sanciones económicas y penales

Ocurrió en el barrio Villa Nueva, en Guaymallén. Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan denunciarlos por “conducción temeraria”. La Municipalidad multará al conductor por 600 mil pesos. El video viralizado

Se grabaron conduciendo una combi

Detuvieron a un motochorro que intentó robarle un reloj a un turista italiano en CABA: tenía 17 antecedentes penales

Ocurrió en el barrio porteño de Monserrat, donde el delincuente abordó a la víctima con la intención de robarle un Rolex. El momento de la detención

Detuvieron a un motochorro que

La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La mujer tenía 27 años. Los cuerpos fueron descubiertos después de que los familiares de las víctimas hicieron la denuncia. Qué revelaron los primeros exámenes forenses

La Matanza: detuvieron a un
DEPORTES
El potente entrenamiento del piloto

El potente entrenamiento del piloto ‘rookie’ de Racing Bulls antes de su debut oficial en la Fórmula 1

El gran gesto de Sinner durante su partido con Alcaraz al permitirle a un niño jugar un punto contra el N°1 del mundo

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

TELESHOW
¿Wanda Nara tuvo un affaire

¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias