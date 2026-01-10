Son de Avellaneda, viajaron a la costa bonaerense y los detuvieron por robar rompiendo vidrios de autos estacionados

Los delincuentes rompieron vidrios de autos estacionados y se llevaron pertenencias

Tres jóvenes fueron detenidos este viernes en la localidad costera de San Bernardo del Tuyú acusados de haber robado pertenencias de autos estacionados tras romper los vidrios de los vehículos.

De acuerdo a la información compartida por fuentes policiales, los detenidos son dos varones y una mujer, de entre 22 y 24 años, con domicilio registrado en Dock Sud y Gerli, partido de Avellaneda. Dos de ellos figuran con varios empleos en blanco, lo que llamó la atención de las autoridades al momento de la identificación.

Según las fuentes, al caer la tarde de ayer, los tres circulaban a bordo de un Peugeot 308 blanco por las calles del centro de San Bernardo. Todo comenzó cerca de las 20.25, cuando una cámara de seguridad del supermercado ubicado frente a la plaza principal de la localidad registró el momento en que el vehículo llegó al estacionamiento.

Las imágenes muestran que, tras dar varias vueltas por la zona, uno de los jóvenes bajó del auto, se puso la capucha y empezó a caminar entre los autos estacionados, simulando distraerse mientras observaba el interior de los vehículos en busca de objetos de valor.

La secuencia revela cómo el joven se acerca con cautela a un Renault Sandero que se encontraba cerca de la salida del estacionamiento, golpea la luneta trasera y se lleva una mochila rosa con juguetes. Para entonces, sus cómplices, que habían estacionado el Peugeot unos metros más atrás, ya habían puesto el coche en marcha y se preparaban para salir del lugar, facilitando así una fuga rápida.

El otro robo ocurrió minutos después y tuvo como víctima a un turista de 43 años que había dejado su Volkswagen Vento estacionado en la vía pública. En este caso, los delincuentes rompieron el vidrio del lugar ubicado detrás del asiento del acompañante y sustrajeron un gazebo completo. Ambos robos se concretaron sin que las víctimas estuvieran presentes.

Un operativo cerrojo se activó tras la denuncia. Personal policial, junto con agentes municipales y el Centro de Monitoreo, identificó el vehículo en el que se movían los sospechosos y los interceptó en la Avenida San Bernardo y la costanera, poco más de una hora después de ocurrido el primer robo.

En su poder hallaron la mochila y el gazebo robados, además de una punta metálica de 10 centímetros utilizada para romper los vidrios y un handy marca Baofeng, que según las autoridades también podría haberse usado como inhibidor de alarmas, aunque esta modalidad no quedó registrada en las imágenes de las cámaras.

Las víctimas fueron una vecina de San Bernardo, de 37 años, y un turista de 43 que se encontraba de visita en la ciudad.

El procedimiento quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Descentralizada Mar de Ajó, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, y los tres jóvenes permanecen aprehendidos por disposición judicial.

Detenido en San Clemente por un crimen en Berazategui

Recientemente, un hombre de 36 años, identificado como Claudio Andrés Ruiz, fue detenido en San Clemente del Tuyú tras permanecer casi cuatro meses prófugo por el asesinato del padre de un policía en Berazategui.

El caso se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando Ruiz, junto a un cómplice, asaltó una verdulería en Berazategui y, durante la huida, se enfrentó a tiros con las víctimas. En ese tiroteo resultó gravemente herido el padre de un agente policial, quien falleció poco después. A raíz de esos hechos, la causa fue recaratulada como homicidio agravado criminis causa y robo agravado con arma de fuego.

La investigación ya había permitido detener a uno de los autores, mientras que Ruiz, con domicilio en Florencio Varela, seguía evadido. La orden de detención había sido emitida el 30 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Garantías N°4 de Berazategui. Las tareas de seguimiento y coordinación entre distintas dependencias permitieron dar con el paradero del acusado en la costa bonaerense.