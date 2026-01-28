Crimen y Justicia

Allanaron el domicilio del ex novio de Luciana Muñoz, desaparecida hace más de un año en Neuquén

Las autoridades aclararon que los operativos no están relacionados con la búsqueda de la joven, sino con otra causa en la que está vinculado

En julio del año pasado
En julio del año pasado se cumplió un año de la desaparición de Muñoz y aún continúa sin haber rastros (Facebook)

La Policía de Neuquén realizó este martes tres allanamientos simultáneos en el barrio Parque Industrial, entre los que se incluyó la vivienda y barbería de la ex pareja de Luciana Muñoz, quien permanece desaparecida desde julio de 2024 y por quien se ofreció una recompensa para obtener información de su paradero.

Los operativos despertaron interrogantes entre los familiares de la joven, aunque poco después se supo que no estaban relacionados con dicha causa, según confirmaron fuentes judiciales. La intervención en el domicilio de C. M. A. -según las inciales- “no está vinculada a la desaparición de Luciana Muñoz”, confirmó el coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, Agustín Galeano.

En su lugar, explicó que los allanamientos se dispusieron a partir de una pesquisa iniciada por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 20 de Parque Industrial. El procedimiento policial, ejecutado en conjunto entre el Departamento Seguridad y la Metropolitana, se enmarcó en una investigación ordenada por la Fiscalía de Actuación Genérica a raíz de un episodio ocurrido el 14 de enero, cuando un hombre de 34 años sufrió una herida de arma de fuego en el tórax.

Respecto al procedimiento que tuvo lugar por la mañana, las autoridades informaron que en uno de los domicilios requisados se incautó un cartucho de fogueo calibre 7.62, mientras que en otro se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 largo, con numeración limada y cargado, de acuerdo con lo informado por LM Neuquén.

El día en que la
El día en que la ex pareja de Luciana Muñoz fue imputado por falso testimonio (MPF Neuquén)

La ex pareja de Muñoz permanece imputada en la causa por falso testimonio desde agosto del año pasado, luego de que se comprobara que declaró no haber estado con ella el día de su desaparición, pese a que testigos y peritajes tecnológicos lo ubicaron en las inmediaciones del domicilio de la joven. Por ese motivo, la causa contra C. M. A. fue elevada a juicio.

De acuerdo con lo informado en aquel entonces por los funcionarios judiciales, el acusado incurrió en falsedades en al menos dos oportunidades. La primera se produjo el 27 de julio de 2024 -casi diez días después de la desaparición de Muñoz- cuando prestó declaración ante el Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

La segunda vez ocurrió el 23 de agosto, fecha en la que fue citado por la Fiscalía. En ambas ocasiones, sostuvo que había finalizado su relación con Luciana entre marzo y abril. Sin embargo, las declaraciones de otros testigos indicaron que estuvieron juntos entre el 8 y el 10 de julio de ese año.

La mamá de Luciana recibió
La mamá de Luciana recibió el diploma del secundario (Mujeres por la Libertad-Neuquén)

Según registros de las cámaras de seguridad, la joven fue vista caminando sola y desorientada el 13 de julio por la intersección de las calles 8 de Diciembre y 1° de Enero, vistiendo una camisa negra, jeans claros y zapatillas negras. Desde entonces, no se obtuvieron datos certeros sobre su paradero, pese a la realización de amplios operativos de búsqueda que incluyeron el rastrillaje de más de 1.000 hectáreas, sobrevuelos durante 120 kilómetros y patrullajes náuticos de 45 kilómetros en los ríos Limay y Neuquén, además de la revisión exhaustiva de más de 800 horas de grabaciones.

Con el correr de los meses y sin información certera sobre su paradero, el juez de garantías Lucas Yancarelli dispuso el traspaso de la causa a la Justicia Federal ante la hipótesis de que la joven pudiera haber sido víctima de trata de personas. Tanto la familia como el Ministerio Público Fiscal habían solicitado que el caso se investigue bajo esa presunción, contemplando factores de vulnerabilidad como pobreza, consumo problemático de estupefacientes y prostitución, que, según la Fiscalía neuquina, habrían incrementado el riesgo para Luciana frente a posibles redes delictivas.

El dato de la recompensa
El dato de la recompensa que ofreció el Gobierno Nacional

La resolución del magistrado, basada en el pedido del abogado de la familia y la adhesión del MPF, declaró la incompetencia de la Justicia provincial y ordenó la remisión del expediente al fuero federal.

A partir de este cambio de jurisdicción, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información útil sobre el paradero de la joven. Además, el Ministerio de Seguridad de Neuquén había incrementado previamente la recompensa provincial a 100 millones de pesos, aunque hasta ahora no hubo resultados positivos.

