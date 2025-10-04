A un año de la desaparición de Luciana Muñoz, irá a juicio el único imputado en la causa

Luego de que fuera imputado por falso testimonio, la ex pareja de Luciana cumple una prisión domiciliaria (MPF Neuquén)

La causa por la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén sumó un nuevo capítulo, luego de que el juez Luis Giorgetti resolviera que la ex pareja de la joven, identificado como C. M. A., sea sometido a juicio por falso testimonio. La mamá de la joven, Lila Aguerre, estuvo presente en la audiencia.

La decisión se confirmó este viernes al mediodía, cuando el magistrado confirmó que estaban las condiciones dadas para que el acusado llegue a la instancia oral. Según explicaron funcionarios judiciales, el joven habría mentido en, al menos, dos ocasiones.

El día anterior a conocerse la resolución, la defensa, representada por la abogada Sol Pérez de León, había solicitado el sobreseimiento bajo el argumento de que el plazo de investigación ya se encontraba vencido. Además, había pedido la nulidad de las declaraciones en las que se lo acusó de mentir, tras señalar que había sido interrogado como sospechoso y no como testigo.

Por su parte, el fiscal Andrés Azar, a cargo de la fiscalía de homicidios y delitos contra las personas, rechazó el pedido de nulidad y sostuvo que siempre declaró en calidad de testigo. Respecto a la acusación en su contra, remarcó que esta se formuló dentro de los plazos legales.

No se volvieron a tener rastros de la joven, que lleva más de un año desaparecida

A modo de responder el planteo, el equipo fiscal detalló que el pedido de audiencia de control de acusación se presentó el 23 de diciembre de 2024, pero no quedó registrado debido a un cambio de sistema informático en el Poder Judicial. Sin embargo, una vez detectado el inconveniente, el requerimiento fue ingresado nuevamente.

Al analizar el caso, el juez Giorgetti afirmó que “no existió vencimiento de plazos procesales”. De la misma manera, recordó que durante el traspaso de sistemas informáticos, varios trámites sufrieron problemas similares que continuaron su curso.

No obstante, el magistrado declaró nulo el segundo interrogatorio realizado, ya que consideró que el imputado ya era investigado como sospechoso producto de los allanamientos que se realizaron en su domicilio y las búsquedas que contaron con la presencia de perros rastreadores.

Por otro lado, el juez confirmó que había ofrecido su teléfono móvil para corroborar su coartada, pero los registros demostraron que el 13 de julio salió de su domicilio. Este dato contradijo su declaración inicial. Aunque esta instancia lo juzgará por falso testimonio, el acusado también se encontraría complicado por las manchas de sangre que se encontraron en su vivienda.

Se rastrillaron 1000 hectáreas en la búsqueda de Luciana

Aunque las pericias realizadas al ADN aún no fueron reveladas, los investigadores sospecharían que podrían estar conectadas con Luciana. La Fiscalía le había solicitado a C. M. A. someterse a una extracción, para poder sumar su material genético a la causa, pero su respuesta fue negativa.

Los últimos rastros que se obtuvieron de Luciana Muñoz

Hasta el momento, la investigación confirmó que ese 13 de julio Luciana había salido de la casa de su abuela, a quien le había informado que saldría un momento para encontrarse con un chico. Desde entonces, no regresó. El joven, a quien había conocido a través de Facebook, admitió que ambos pasaron la noche juntos y consumieron drogas y alcohol.

Según su testimonio, cerca de las 7 de la mañana abandonó su domicilio porque debía cumplir con un compromiso laboral. De hecho, la última imagen que se tiene de ella fue captada por una cámara de seguridad, que la ubicó en la intersección de 8 de Diciembre y 1 de Enero.

En ese registro, la joven aparece caminando sola y en mal estado, vestida con una campera negra larga, jeans nevados y zapatillas negras. Este atuendo no coincide con la ropa que llevaba al salir de la casa de su abuela, según detalló su madre, quien remarcó: “Tiene una campera negra larga, que no es la misma con la que había salido de casa”.

La descripción física de Luciana es la siguiente: mide 1,50 metros, tiene tez trigueña, cabello rubio, ojos marrones y contextura delgada. Las autoridades han solicitado que cualquier dato relevante sobre su paradero sea comunicado al Ministerio Público Fiscal de Neuquén, al Departamento de Seguridad Personal de la policía de Neuquén o al teléfono 4422821.