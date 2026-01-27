Se fugó a Argentina tras cometer un robo en Perú en 2005 y cayó 10 años después en CABA: lo extraditaron

El detenido estaba siendo buscado por robo agravado

Un delincuente peruano que se había fugado a la Argentina fue extraditado a su país en las últimas horas, luego de haber sido detenido en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por provocar disturbios. El sospechoso era buscado por la Interpol.

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2005, en el distrito de Miraflores, ciudad de Lima. Allí, en las inmediaciones del Boulevard Distrito San Juan, el ahora detenido protagonizó un violento asalto junto a otros dos cómplices.

La banda abordó a una persona que se encontraba esperando un vehículo y, tras tomarla del cuello y arrojarla al suelo, le robó prendas de vestir, calzado, relojes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Cuando los delincuentes se disponían a fugarse, efectivos policiales peruanos lograron interceptarlos y arrestarlos. Sin embargo, tiempo después, el delincuente huyó rumbo a la Argentina.

Por este motivo, la justicia de Perú notificó a las autoridades argentinas sobre la situación. Intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Canicoba Corral, que en agosto de 2025 solicitó la detención para iniciar el proceso de extradición.

En octubre del año pasado, efectivos de la Comisaría Ferrocarril San Martín de la PFA detectaron en la estación de Retiro a un hombre que se encontraba “realizando disturbios” en el sector del hall.

Tras identificarlo, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) confirmó que se trataba de un ciudadano de nacionalidad peruana de 48 años de edad, que era buscado intensamente por robo agravado. Sobre él, en tanto, pesaba un pedido de detención con Notificación de Índice Roja de Interpol.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, a raíz de lo sucedido, los efectivos se contactaron con la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, donde el personal verificó que el pedido de captura seguía vigente.

Una delegación policial enviada por Perú viajó recientemente al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde recibió al detenido y procedió a su traslado hacia territorio peruano.

Según confirmaron las fuentes, en el operativo de extradición participaron el Ministerio de Seguridad y efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA).

La captura en Brasil del sicario acusado del crimen en Recoleta

Trasladaron a la Argentina al sicario uruguayo acusado por dos crímenes narco en Recoleta y Pilar

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, el sicario uruguayo acusado por el crimen narco en Recoleta, llegó al país el pasado miércoles a última hora en un vuelo comercial, extraditado desde Brasil por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

La causa por la que era buscado unifica dos homicidios: además del crimen de Fabián Sturm Jardón, acribillado a balazos en diciembre de 2024 en el mencionado barrio porteño, Caraballo Escobar también es investigado por el asesinato de Marcelo Nicolás González Algerini, ocurrido el 12 de octubre de 2024 en la localidad de La Lonja, partido de Pilar. En ambos hechos, Caraballo Escobar aparece como principal sospechoso.

Tras varios meses de investigación, la búsqueda de Caraballo Escobar se orientó hacia Brasil. Fue luego de que los investigadores llegaran a un dato: el prófugo le había pagado a un hombre brasileño para que lo ayudara a esconderse.

Finalmente, el 29 de mayo de 2025, Interpol notificó sobre la detención del acusado en Florianópolis, estado de Santa Catarina. Allí, según informaron fuentes policiales, fue encontrado con dos kilos de marihuana, 40 mil dólares, 41 mil reales, un auto y una moto.

La extradición fue solicitada formalmente el 2 de junio de 2025 y el 26 de diciembre de ese año, el gobierno brasileño comunicó que concedía la entrega del sospechoso.