Robo y amenaza de bomba en un comercio de Córdoba: el ladrón dejó un paquete en el mostrador antes de escapar

“Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”, decía la nota que acompañaba la caja sospechosa. Las autoridades debieron evacuar y perimetrar la zona

La caja que dejó el sospechoso (Foto: El Doce)

Una serie de hechos desencadenados durante la tarde del lunes en pleno centro de la provincia de Córdoba generaron caos y pánico entre los presentes. Un robo y posterior amenaza de bomba en una joyería provocaron el despliegue de un importante operativo policial.

Todo ocurrió en un local de la Galería Planeta, ubicada sobre avenida Colón al 200, donde el tránsito y la actividad comercial se interrumpieron por varias horas.

Según detalló el medio local El Doce, la intervención incluyó la evacuación total del edificio y el despliegue de unidades especializadas en explosivos.

El incidente se originó cuando un hombre ingresó a una joyería simulando ser un cliente y, en un descuido de la empleada, sustrajo dos juegos de pendientes de oro. Al retirarse, dejó sobre el mostrador una caja pequeña que en principio no pareció sospechosa hasta que la mujer leyó la etiqueta de la misma. “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”, decía la nota que estaba escrita a mano con color negro y pegada con cinta sobre la tapa.

Según informó la Policía de Córdoba, el paquete tenía además una pila tipo AA adherida con cinta y cables conectados al interior de la caja. La amenaza activó de inmediato el protocolo de seguridad que demandó la evacuación de comercios y oficinas de la zona, además del corte preventivo de la avenida Colón.

El personal del Departamento de Explosivos intervino en el lugar y utilizó un cañón disruptor -un dispositivo que lanza un chorro de agua a presión destinado a neutralizar posibles mecanismos detonantes-.

El análisis pericial determinó que la caja contenía tres bulones, los cuales salieron proyectados e impactaron contra las vidrieras de tres locales comerciales, situados en distintos puntos de la galería. Los daños alcanzaron a una tienda de telefonía celular, un comercio de indumentaria femenina y otro local emplazado en el primer piso. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El local se encuentra dentro de una galería en el centro de Córdoba (Google Maps)

Amenaza de bomba en un aeropuerto

Una situación de tensión se vivió el mes pasado en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, cuando una mujer aseguró que llevaba una bomba en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El hecho ocurrió en la zona de pre-embarque de vuelos nacionales y provocó la inmediata intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que activó el protocolo para amenazas de explosivos. Los pasajeros y el personal presentes en el área fueron evacuados como medida preventiva, mientras el equipo antibombas de la PSA realizaba los controles correspondientes.

La mujer, que se encontraba acompañada por su hija, formuló la amenaza antes del horario programado de despegue del vuelo hacia el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, previsto para las 15:30. Según confirmaron fuentes consultadas, la pasajera no tenía equipaje despachado y la revisión de su equipaje de mano fue realizada por personal del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la PSA. El operativo arrojó resultado negativo, descartando la presencia de cualquier artefacto explosivo.

El procedimiento incluyó el despliegue de un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor del sector afectado, interrumpiendo por completo la operación del aeropuerto durante el desarrollo del operativo. Un vuelo proveniente de Córdoba logró aterrizar, pero debió permanecer en posición Zulú con los pasajeros a bordo hasta que finalizaron las tareas de inspección y se descartó cualquier riesgo. La actividad en la terminal aérea estuvo suspendida por aproximadamente 40 minutos y, tras la confirmación de la ausencia de explosivos, se restableció la normalidad en el funcionamiento del aeropuerto.

Durante el operativo de seguridad, se emitió un mensaje por altoparlantes solicitando la evacuación ordenada: “Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto”.

La Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso la requisa de las pertenencias de la mujer y ordenó su detención para tomar declaración y avanzar en la investigación del caso.

