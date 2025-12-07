Tensión en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

Se trataba de una persona que abordaba un vuelo rumbo a Buenos Aires. La Policía de Seguridad Aeroportuaria la detuvo y aplicó el protocolo en el lugar

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia después de asegurar que llevaba una bomba antes de abordar un vuelo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

Según pudo confirmar Infobae, la mujer, que se encontraba con su hija, aseguró que tenía un artefacto explosivo en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo que iba de la ciudad del sur hacia el Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía horario de despegue a las 15:30. De acuerdo a lo que constató el personal GEDEX, del equipo antibombas de la PSA, no contaban con equipaje despachado y el protocolo dio negativo.

El equipo antibombas de la PSA trabajó en el lugar

En estos casos, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia. En esta oportunidad, el operativo se realizó en la zona de pre embarque de vuelos nacionales con un diámetro de 100 metros.

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión se tienen que retirar del lugar. En ese sentido, había un vuelo que llegaba de Córdoba que logró aterrizar, pero se encontraba en posición Zulú con pasajeros a bordo hasta que no se terminó con el chequeo.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes a este medio, la actividad de la terminal se vio afectada durante al menos 40 minutos. Ya está funcionando con normalidad.

En un video que circuló en redes sociales, se logra escuchar el momento en el que piden la evacuación de la zona: “Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto“.

En tanto, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso requisa sobre las pertenencias y causante.

El personal y pasajeros tuvieron que ser evacuados (@cdfcordoba)

Dijo “bomba” en Aeroparque y terminó embargado por un millón de pesos

Un pasajero ofuscado por la cancelación de su vuelo mencionó la palabra “bomba” frente al mostrador de check in de una aerolínea en el Aeroparque porteño y terminó procesado por supuesta “intimidación pública” y embargado en un millón de pesos.

La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que dispuso además profundizar la pesquisa para determinar de manera más exacta en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.

Es que testigos hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Y una empleada dijo que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había cancelado varias veces.

Todo comenzó una tarde de mayo pasado cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó en la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que cuando efectuaba el “check in” de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.

De inmediato se fijó un perímetro en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona como medida preventiva, además de convocar al Agrupamiento Especial GEDEX, bomberos y dar aviso a la jefatura del aeropuerto.

Dos empleadas de la empresa aérea declararon como testigos: una dijo que escuchó la frase “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan...”.

Le pidieron al pasajero que no usara esa palabra en el aeropuerto y él, según la testigo, volvió a insistir y a preguntar por qué no podía hacerlo. Después, ante la policía, el hombre dijo que todo fue un malentendido.