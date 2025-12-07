Sociedad

Tensión en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

Se trataba de una persona que abordaba un vuelo rumbo a Buenos Aires. La Policía de Seguridad Aeroportuaria la detuvo y aplicó el protocolo en el lugar

Guardar
Se trataba de una persona que abordaba un vuelo rumbo a Buenos Aires. La Policía de Seguridad Aeroportuaria la detuvo y aplicó el protocolo en el lugar

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia después de asegurar que llevaba una bomba antes de abordar un vuelo. La Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

Según pudo confirmar Infobae, la mujer, que se encontraba con su hija, aseguró que tenía un artefacto explosivo en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo que iba de la ciudad del sur hacia el Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, que tenía horario de despegue a las 15:30. De acuerdo a lo que constató el personal GEDEX, del equipo antibombas de la PSA, no contaban con equipaje despachado y el protocolo dio negativo.

El equipo antibombas de la
El equipo antibombas de la PSA trabajó en el lugar

En estos casos, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia. En esta oportunidad, el operativo se realizó en la zona de pre embarque de vuelos nacionales con un diámetro de 100 metros.

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión se tienen que retirar del lugar. En ese sentido, había un vuelo que llegaba de Córdoba que logró aterrizar, pero se encontraba en posición Zulú con pasajeros a bordo hasta que no se terminó con el chequeo.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes a este medio, la actividad de la terminal se vio afectada durante al menos 40 minutos. Ya está funcionando con normalidad.

En un video que circuló en redes sociales, se logra escuchar el momento en el que piden la evacuación de la zona: “Atención por favor. Aeropuertos Argentinos solicita a los pasajeros y al público en general desalojar el área con sus efectos personales. Sigan las señales de emergencia y las indicaciones del personal del aeropuerto“.

En tanto, la Unidad Fiscal de Comodoro Rivadavia dispuso requisa sobre las pertenencias y causante.

El personal y pasajeros tuvieron
El personal y pasajeros tuvieron que ser evacuados (@cdfcordoba)

Dijo “bomba” en Aeroparque y terminó embargado por un millón de pesos

Un pasajero ofuscado por la cancelación de su vuelo mencionó la palabra “bomba” frente al mostrador de check in de una aerolínea en el Aeroparque porteño y terminó procesado por supuesta “intimidación pública” y embargado en un millón de pesos.

La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que dispuso además profundizar la pesquisa para determinar de manera más exacta en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.

Es que testigos hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Y una empleada dijo que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había cancelado varias veces.

Todo comenzó una tarde de mayo pasado cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó en la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que cuando efectuaba el “check in” de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.

De inmediato se fijó un perímetro en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona como medida preventiva, además de convocar al Agrupamiento Especial GEDEX, bomberos y dar aviso a la jefatura del aeropuerto.

Dos empleadas de la empresa aérea declararon como testigos: una dijo que escuchó la frase “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan...”.

Le pidieron al pasajero que no usara esa palabra en el aeropuerto y él, según la testigo, volvió a insistir y a preguntar por qué no podía hacerlo. Después, ante la policía, el hombre dijo que todo fue un malentendido.

Temas Relacionados

Aeropuertoamenaza de bombacomodoro rivadaviapsaúltimas noticias

Últimas Noticias

Mar del Plata: detuvieron a un joven acusado de dispararle en la cabeza a un policía durante un operativo antidrogas

El apresado tiene 18 años. El agente, quien se encuentra en grave estado, participaba de un procedimiento contra una banda que vendía drogas cuando fue emboscado

Mar del Plata: detuvieron a

La Legislatura porteña aprobó una ley que establece la instalación de juegos inclusivos en plazas y parques de la Ciudad

La nueva norma busca transformar los espacios de recreación infantil con la instalación de equipamiento accesible y diverso en áreas públicas. Busca garantizar la participación de todos los chicos

La Legislatura porteña aprobó una

Un policía atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

El efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido y separado de la fuerza de forma preventiva. Tras el crimen, se registraron graves incidentes

Un policía atropelló a un

Accidente fatal en Cañuelas: murió un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense

Ocurrió en el km 80 de la ruta 3. La víctima fue identificada como Leonardo Castronovo. El auto en el que viajaba perdió el control tras reventar un neumático e impactó contra una camioneta

Accidente fatal en Cañuelas: murió

Alerta por tormentas en 12 provincias y temperaturas agradables en el AMBA: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un frente tormentoso afecta al centro de la Argentina, mientras que en el área metropolitana aumenta la presencia de nubes

Alerta por tormentas en 12
DEPORTES
Los Pumas perdieron con Sudáfrica

Los Pumas perdieron con Sudáfrica y se quedaron con la medalla de plata en el Seven de Ciudad del Cabo

La honesta confesión de Thomas Müller sobre Messi tras perder la final de la MLS contra el Inter Miami

Boca Juniors recibirá a Racing por un lugar en la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El gesto de Colapinto por radio con el equipo y el cálido saludo de su ingeniero en Alpine durante el GP de Abu Dhabi de F1

Flavio Briatore hizo un balance de la temporada de Alpine en la Fórmula 1 y dejó un particular mensaje para 2026

TELESHOW
La pasión deportiva de Lola

La pasión deportiva de Lola Demichelis que llena de orgullo a Evangelina Anderson: las fotos

Lila suave, gasa natural y solapa reversionada: el look de Juana Viale que recicló en su programa

La tierna tradición que Maxi López eligió para reencontrarse con su hija Elle: “Esperaba a su Daddy”

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

INFOBAE AMÉRICA

Francia advirtió que la Unión

Francia advirtió que la Unión Europea podría imponer aranceles a China si no frena sus prácticas comerciales abusivas

¿El silencio domina Marte?: la NASA descifró los misterios del sonido en el planeta rojo

Crisis energética en Cuba: el 60% de la isla quedará a oscuras este domingo por el colapso de las principales termoeléctricas

Japón denunció maniobras peligrosas de cazas chinos cerca de Okinawa y alertó sobre el aumento de la hostilidad de Beijing

Nuevo escándalo en el Louvre: una filtración de agua dañó cientos de obras en el departamento egipcio