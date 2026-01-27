Caso Bastián: confirmaron la inhabilitación de los conductores tras la pericia positiva en alcohol

Bastian tiene 8 años y permanece internado en el hospital de Mar del Plata

El Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, confirmó la inhabilitación de los conductores involucrados en el caso Bastián, tras los hechos ocurridos en la zona de La Frontera, en el partido de Pinamar.

La medida, adoptada el 20 de enero pasado, se fundamentó en la realización de maniobras imprudentes que representaron un riesgo para terceros y fue reforzada luego de comprobarse por vía judicial que ambos presentaban alcohol en sangre.

La decisión afecta a Noemí Quirós, conductora del UTV en el que viajaba Bastián, y a Manuel Molinari, al mando de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el vehículo utilitario. Ambos fueron sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial tras la intervención inicial de la justicia, que remitió las actuaciones administrativas a la órbita provincial, lo que permitió a la cartera de Transporte aplicar sanciones preventivas.

Según la resolución ministerial, la conducta de los conductores “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”, especialmente en contextos donde la repetición de maniobras imprudentes podría causar consecuencias irreversibles o fatales.

La confirmación judicial del consumo de alcohol agravó la situación procesal de los involucrados: el análisis realizado en el Laboratorio Químico de la Policía Científica Dolores determinó que el empresario Molinari y Quirós, amiga del papá de Bastian, presentaban una graduación menor, pero eso igual complicó la situación de ambos. En la provincia de Buenos Aires hay tolerancia cero.

Por ello, el abogado del empresario de Junín, Sebastián Riglos, anunció que pedirá un cotejo de ADN para confirmar que la muestra analizada corresponda a su defendido. Sostiene que Molinari no ingirió alcohol y que “es probable que hayan rotulado mal los frascos”, según dijo a Infobae.

En tanto, Guillermo Schmidt, que representa a las hermanas de 8 y 9 años, también damnificadas en el accidente, de acuerdo a las fuentes, evaluará si solicita que se realice un segundo examen en la UBA para confirmar que ninguno de los conductores había consumido estupefacientes. Aunque ese análisis se realizó y dio negativo, el penalista pretende que se ejecute un estudio más exhaustivo.

El accidente ocurrió el pasado 12 de enero, cuando ambos vehículos colisionaron de frente en un sector de médanos de la zona conocida como La Frontera en Pinamar.

Según surge de la documentación oficial, el UTV llevaba cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad. Bastián Jérez, de 8 años, iba a upa de su padre, sin cinturón de seguridad. En la camioneta Volkswagen Amarok se desplazaban Manuel Molinari, quien conducía, y Brisa Soledad Martín, su novia.

La VW Amarok quedó con daños en el sector delantero

Como resultado del impacto, Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia en helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata: ya lo operaron seis veces.

Según el acta del operativo, el mismo día del siniestro se hizo la extracción de sangre a los conductores para su análisis toxicológico: a las 22 fue el turno de Quirós, a las 22:15 el de Molinari y a las 22:30 el del padre de Bastián. Esas muestras fueron las que se cotejaron este lunes y por las cuales el Ministerio de Transporte bonaerense ahora confirma la inhabilitación para conducir de Molinari y Quiros.

El UTV en el que viajaba Bastian a upa de su papá

Por el momento, la causa es investigada como “lesiones culposas” por el fiscal Sergio García de Pinamar, quien avanza hacia la pericia accidentológica, clave en el expediente, con miras a las indagatorias de los tres imputados: el otro es Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, quien dio negativo en alcohol y estupefacientes en la prueba toxicológica que se conoció este lunes.