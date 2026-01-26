“Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, dijo Maximiliano Pullaro

“Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”: Maximiliano Pullaro insistió en la baja de la edad de imputabilidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó a favor de impulsar una reforma del régimen penal juvenil tras el asesinato de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, que involucra a tres menores de edad.

Pullaro respaldó la decisión del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso y reiteró la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves. “Completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que era ministro de Seguridad. Creo que hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, señaló Pullaro.

Y agregó sobre el garantismo: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo durante mucho tiempo, que entiende que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que, por ser víctimas de este sistema social injusto, no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible en la cárcel”.

Pullaro se paró en la vereda de enfrente: “Nosotros pensamos todo lo contrario: el que comete un delito la tiene que pagar... Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor. No es posible y no es real que hoy digamos que una persona de 14 años, como en el caso de Jeremías Monzón, no tenía la completa comprensión de sus actos mientras llevaba adelante este acto homicida”.

Jeremías Monzón tenía 15 años

El funcionario remarcó que se trata de una discusión estructural necesaria tanto para la provincia de Santa Fe como para la República Argentina y alertó sobre el uso de menores por parte de organizaciones criminales: “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”.

En ese contexto, consideró imprescindible adaptar la normativa a los desafíos actuales y que los menores que cometen delitos de extrema violencia respondan en función de la gravedad del acto y no solo de su edad. “Los menores que cometan delitos de extrema violencia tienen que pagarlos como los delitos que cometen y no en función de su edad”, resaltó.

El caso

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado. Dos de ellos tienen 14 años. No son punibles y están en libertad.

En tanto, una chica de 16, que cumple prisión en un centro de menores de Rosario, fue imputada por homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. La madre de esta adolescente también fue detenida y se espera la audiencia imputativa para finales de la semana: la consideran partícipe.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición. Se cree que la detenida lo citó y lo llevó al lugar donde lo esperaban sus dos cómplices: el crimen fue filmado.