Crimen y Justicia

Mató a tiros al ex novio de su pareja en una estación de servicio de Zárate: fue detenido cuando intentó despedirse de su familia

Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado en uno de los cuatro puntos en los que la Policía había montado guardia para esposarlo

Guardar
A.D.L., de 24 años, fue
A.D.L., de 24 años, fue detenido en uno de los cuatro puntos donde era aguardado por personal de la DDI Zárate-Campana de la Policía Bonaerense.

El acusado del asesinato de Leonel Ezequiel Martínez (33), baleado este domingo por la noche en una estación de servicio de Zárate en medio de una fuerte discusión, fue detenido por la DDI local, por pedido de la fiscal Irene Molinari, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Las fuentes del caso confiaron a este medio que el principal sospechoso, identificado como Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado en uno de los cuatro puntos en los que los policías bonaerenses habían montado guardia para ponerle las esposas.

De acuerdo a los testimonios, Martínez fue asesinado a tiros anoche por el actual novio de su expareja, Lumbrera, durante una violenta discusión que se desató en una estación de servicio YPF, ubicada en el cruce de las calles Teodoro Phelps y Lavalle, en el partido bonaerense de Zárate.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscal Molinari, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

HomicidiosZárateLeonel Ezequiel MartínezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Capturaron a un prófugo por tentativa de homicidio y demoraron a 70 trapitos en el inicio de la Liga

Fue en el marco de los operativos de seguridad desplegados en los alrededores de los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo y Barracas Central

Capturaron a un prófugo por

“¿Querés que te rompa la cabeza?”: pidieron la detención del hermano de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

El fiscal Eric Fernández solicitó que el joven sea arrestado, pero no lo encontraron en su domicilio. Lo investiga por amenazas a un usuario de Instagram que pedía justicia por el crimen

“¿Querés que te rompa la

Máxima tensión en Córdoba: arrojaron una granada a la Policía en medio de un operativo y hubo escenas de pánico

Ocurrió este domingo en el barrio Villa La Lonja, cuando los efectivos intentaban detener a dos sospechosos, uno de ellos menor de edad. Durante los incidentes, un agente sufrió heridas leves

Máxima tensión en Córdoba: arrojaron

Discutió con el novio de su ex pareja en Zárate y fue asesinado a tiros: todo sucedió delante de su hija

El sospechoso había llegado con la mamá de una de las adolescentes. Ninguno de los dos sabía que el otro iría. Se cree que todo estuvo motivado por celos

Discutió con el novio de

Habló el joven que perdió una pierna tras ser atacado por cuatro personas en La Plata: “Me levanto sin ganas de seguir”

El hombre, oriundo de Uruguay de 24 años, padre de una niña pequeña, compartió su dolorosa experiencia emocional tras el violento episodio: “La nena no me podía ni mirar”

Habló el joven que perdió
DEPORTES
Polémica en el Australian Open

Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

TELESHOW
La emoción de Juli Puente

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El lujoso regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

INFOBAE AMÉRICA

El recuerdo de Peter Crouch

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

“La hipótesis de la felicidad”: fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

Por qué vivir cerca del mar, ríos o lagos mejora la salud física y mental, según la ciencia