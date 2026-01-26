Mató a tiros al ex novio de su pareja en una estación de servicio de Zárate: fue detenido cuando intentó despedirse de su familia

A.D.L., de 24 años, fue detenido en uno de los cuatro puntos donde era aguardado por personal de la DDI Zárate-Campana de la Policía Bonaerense.

El acusado del asesinato de Leonel Ezequiel Martínez (33), baleado este domingo por la noche en una estación de servicio de Zárate en medio de una fuerte discusión, fue detenido por la DDI local, por pedido de la fiscal Irene Molinari, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Las fuentes del caso confiaron a este medio que el principal sospechoso, identificado como Alexis Damián Lumbrera, de 24 años, fue atrapado en uno de los cuatro puntos en los que los policías bonaerenses habían montado guardia para ponerle las esposas.

De acuerdo a los testimonios, Martínez fue asesinado a tiros anoche por el actual novio de su expareja, Lumbrera, durante una violenta discusión que se desató en una estación de servicio YPF, ubicada en el cruce de las calles Teodoro Phelps y Lavalle, en el partido bonaerense de Zárate.

El detenido fue puesto a disposición de la fiscal Molinari, titular de la UFI N° 8 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

Noticia en desarrollo