Discutió con el novio de su ex pareja en Zárate y fue asesinado a tiros: todo sucedió delante de su hija

El hombre asesinado tenía 32 años y se encontró con su ex pareja y un hombre que la acompañaba, en la estación de servicio (Video X: @dantrila)

Cerca de la medianoche del domingo, un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el pecho en una estación de servicio de Zárate. El ataque se produjo cuando un grupo de jóvenes regresaba de un viaje y varios adultos los esperaban en el lugar para retirarlos. Pero una confusión entre los padres separados de una de las adolescentes provocó el desenlace fatal.

Según la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el episodio se desató frente a los chicos que esperaban en el playón del lugar ubicado entre las calles Lavalle y Teodoro Fels. Junto a los presentes, estaban el padre de la adolescente y la mamá junto a un hombre. Ninguno de los dos tenía conocimiento de que el otro estaría en el lugar.

La discusión entre ambos se desató alrededor de las 23 horas. Si bien se desconocen los motivos que llevaron al agresor a actuar de esa manera, trascendió que habría sido por celos. El enfrentamiento fue escalando hasta el punto en que el sospechoso sacó un arma y disparó en más de una ocasión.

La víctima era el papá de una de las adolescentes que llegaba del viaje

Una de las balas dio en el pecho de la víctima, identificada por las autoridades como Leonel Ezequiel Martínez, según pudo conocer Infobae. Se trataba de un operario que residía en dicha ciudad. Otro de los disparos impactó en la parte delantera del techo de un vehículo Chevrolet Corsa que estaba estacionado en la escena, junto a otro auto de la marca Honda.

Luego del ataque, el hombre huyó del lugar a pie, quedando la víctima desmayada en el suelo, gravemente herida. Los presentes realizaron maniobras de RCP durante más de 20 minutos hasta que arribaron los profesionales de la salud.

El personal sanitario del Sistema de Emergencias Municipal (SEMU) trasladó al herido en estado crítico al Hospital Virgen del Carmen, pero murió en el camino.

En el sitio trabajaron agentes del Grupo Táctico Operativo y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), quienes solicitaron la intervención de peritos para realizar las tareas de rigor en la escena.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8, que interviene en el marco de la investigación por homicidio. La pesquisa continúa con la toma de declaraciones y el relevamiento de pruebas para determinar con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos y dar con el paradero del agresor.

La Policía emprendió un operativo para dar con el sospechoso

Otro ataque a tiros en Zárate

Una adolescente de 17 años resultó herida de bala durante un tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado 17 en una fiesta clandestina, realizada en una casaquinta del barrio La Florida, en Zárate.

Todo ocurrió a partir de una pelea entre dos grupos, lo que dejó al menos tres heridos. Entre los lesionados se encontraba Agustina Tatiana A., quien debió ser intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades a raíz de la gravedad de la herida sufrida en la pierna derecha.

El episodio se desató poco después de las cinco de la mañana, cuando la discusión durante la celebración privada culminó con uno de los involucrados extrayendo un arma y disparando a quemarropa.

Agustina, que no conocía a los agresores ni a los participantes de la disputa, fue alcanzada por un proyectil que le provocó una fractura expuesta y quedó alojado a un centímetro de la arteria femoral y la aorta. Un menor intentó resguardarla durante la balacera y luego una mujer la ayudó a llegar a la ambulancia.

En el Hospital Virgen del Carmen se le colocó un inmovilizador y fue intervenida, aunque la bala no pudo ser extraída. Posteriormente, fue derivada al Sanatorio Dupuytren, en la ciudad de Buenos Aires, donde los médicos lograron retirar el proyectil y preparan una tercera operación para colocarle prótesis en el fémur.

Otras dos personas también recibieron disparos y se encuentran fuera de peligro. Entre ellas, Alexander Darío R. Según los testigos, el atacante buscaba saldar cuentas pendientes con miembros del otro grupo. La policía identificó al presunto autor de los disparos como J. E. P., de 19 años. La investigación, a cargo de la Dra. Carina de Angelis, instructora judicial de la UFI Nro. 8 de Zárate, continúa con testimonios y allanamientos. La causa está caratulada como abuso de armas y lesiones, aunque la familia de la joven baleada reclama que se modifique a intento de homicidio.