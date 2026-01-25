Un hombre con problemas de salud mental agredió a un padre y a su hija en plena calle y terminó internado

Ocurrió en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe. El agresor tiene problemas de salud mental

Mientras caminaba por una vereda de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, Matías Paczkowski fue derribado inesperadamente y de un solo golpe por un hombre de 31 años con problemas de salud mental. La víctima llevaba a su hijita en los hombros. Él cayó desplomado al piso y ella, con él.

La violenta escena, registrada por una cámara de seguridad durante la madrugada del sábado, dejó en shock a los vecinos de Avellaneda, e impulsó al propio damnificado a exigir a las autoridades que intervengan para evitar que episodios similares se repitan. Sin embargo, hasta el momento no existe denuncia policial.

El propio Paczkowski relató al diario local ReconquistaHOY que no tomará represalias contra su atacante, a quien identificó como “Máscara”: “Es una persona enferma y con problemas psiquiátricos que siempre anda suelta pidiendo”.

De todos modos, solicitó que las autoridades actúen para que el hombre reciba atención profesional, y remarcó que representa un peligro tanto para sí mismo como para los demás. Durante la mañana de este domingo, personal municipal junto a la Policía trasladaron al agresor a un hospital donde quedó internado bajo la guarda de su hermano mayor.

El momento en que el hombre de 31 años agrede a Matías Paczkowski, que llevaba a su hija en los hombros

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del sábado, cuando Paczkowski, vecino oriundo de Córdoba que reside en Avellaneda desde hace 12 años, regresaba de un evento acompañado por su familia rumbo a su auto, en la esquina de las calles 9 y 14.

En el video puede observarse cómo el agresor, descalzo, con el torso desnudo y jeans, se aproxima a la familia y, en el instante en que cruza a su lado, propina un puñetazo directo al rostro de Paczkowski.

El impacto hizo que el padre cayera abruptamente, lo que provocó que se hiriera en la cabeza y que también su hija sufriera lesiones leves tras el golpe.

A pesar de la sorpresa y el dolor, Paczkowski insistió ante ReconquistaHOY en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para proteger tanto al propio agresor como a la comunidad, señalando: “Que se hagan cargo para que no ocurran más incidentes como este y le brinden la asistencia profesional”.

El agresor tiene 31 años, está diagnosticado con problemas de salud mental y quedó internado en un hospital de Reconquista

Cuando llegó la Policía local, a partir de un llamado al 911, Paczkowski, de 44 años, relató que caminaba por calle 9 hacia el oeste cargando a su hija menor de edad en su espalda, cuando un hombre al que conoce por el apodo de “Máscara”, de apellido Muzzin, lo agredió físicamente en la cabeza sin motivo alguno. La víctima fue trasladada al hospital con lesiones leves.

Ante este hecho, desde el Municipio de Avellaneda informaron que se intervino de manera inmediata y que la persona involucrada ya se encuentra internada con seguimiento profesional.

Desde el gobierno local aclararon que se trata de un caso sobre el cual la secretaría de Desarrollo Humano ha actuado en reiteradas oportunidades, articulando con distintos actores del sistema.

En el documento, el Municipio remarcó que la competencia en salud mental es provincial y que las decisiones finales corresponden a dichos organismos, con quienes mantienen un trabajo permanente.

El padre y la nena cayeron desplomados al suelo

Asimismo, manifestaron su acompañamiento a la víctima y fueron categóricos al afirmar: “No vamos a naturalizar ni permitir situaciones de violencia que pongan en riesgo a la sociedad. Seguiremos gestionando y exigiendo las respuestas necesarias para garantizar cuidado, contención y seguridad para todos”.

Finalmente, este domingo pasado el mediodía, la policía informó que personal del 107 procedió al traslado del agresor (tiene 31 años); desde su domicilio hasta Hospital de la ciudad de Reconquista, vecina de Avellaneda. El hombre quedó internado en la sala de salud mental a la guarda de su hermano, Roberto Carlos Muzzin.

