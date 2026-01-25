Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre de 69 años acusado de integrar una banda narcofamiliar que fue desarticulada en Córdoba

Se trata del sexto detenido en la causa por narcotráfico. No obstante, las autoridades investigan si habría más implicados

La causa ya suma un total de seis detenidos

A casi dos semanas de que las autoridades desbarataran una banda narcofamiliar que operaba en la ciudad capital de Córdoba, este fin de semana se confirmó la detención de otro de sus integrantes. Se trata de un hombre de 69 años, que está sospechado de haber sido parte de la estructura criminal.

La detención fue producto de un operativo que la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Córdoba realizó en una vivienda de la calle La Rioja al 4400, ubicada en el barrio Villa Alberdi. Allí, se secuestraron elementos de interés para la causa, pero no se especificó qué clase de objetos serían.

Según explicó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre detenido estaría vinculado con la banda narcofamiliar que fue desarticulada el 9 de enero por la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA). De esta manera, la intervención, supervisada por la Fiscalía de Narcotráfico de Córdoba, tuvo como consecuencia el traslado del individuo y los objetos confiscados a la sede judicial, acusados de violar la Ley Nacional de Narcotráfico N° 23.737.

Durante el operativo anterior, los agentes de la FPA concretaron el arresto de cinco personas, que formarían parte de la misma banda narco. El procedimiento fue resultado de varios meses de investigación, de acuerdo con las fuentes oficiales de la causa.

El momento en el que fue capturado el hombre

De esta forma, las averiguaciones condujeron a la realización de siete allanamientos simultáneos en inmuebles situados a escasa distancia entre sí. Asimismo, todas las propiedades requisadas estaban ubicadas en Villa Alberdi.

Entre las pruebas incautadas figuraron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta y $2.151.000 en efectivo, además de otros elementos de interés para la causa.

De hecho, indicaron que tres de los domicilios servían como puntos de almacenamiento de droga y dinero, mientras que los cuatro restantes funcionaban como puntos de venta al menudeo.

Imágenes de uno de los allanamientos realizados el 9 de enero

Respecto al perfil de los detenidos, confirmaron que todos eran mayores de edad. Entre sus integrantes se encontraban tres hombres de 60, 42 y 30 años y dos mujeres de 36 y 18 años, quienes, según la investigación, mantenían lazos familiares y de vecindad.

Frente a esto, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria dispuso el traslado de los arrestados y los dejó bajo control de la justicia provincial. Incluso, se comprobó que tres de los implicados tenían antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Narcotráfico. Hasta el momento, la pesquisa sigue abierta para determinar si hay más involucrados en la distribución de drogas en el sector.

Secuestraron un camión que transportaba más de 20 toneladas de un químico utilizado para elaborar cocaína

Más de 27.500 kilos de carbonato de sodio fueron incautados en un operativo de Gendarmería Nacional tras el hallazgo de un camión que transportaba la sustancia sin la documentación obligatoria por la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba.

El camión que fue incautado en Córdoba

El procedimiento tuvo lugar cuando efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina” detuvieron el vehículo durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 35, en el kilómetro 708. Se trataba de un camión con acoplado que viajaba desde Río Negro hacia Catamarca.

En ese momento, las autoridades detectaron bolsas de grandes dimensiones con la sustancia y, tras requerir la documentación, confirmaron que el chofer no contaba con los papeles legales exigidos para su transporte. Ante la infracción, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, junto al inspector de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad Nacional, ordenaron el secuestro de la totalidad del material.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 23.737 de Estupefacientes, la magnitud y el tipo de cargamento secuestrado representan un avance para prevenir el desvío de precursores químicos destinados a la fabricación de pasta base y cocaína.

