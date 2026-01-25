Arrastró por más de cinco cuadras a un ladrón que intentó robarle el auto en La Matanza

El conductor salió ileso de la sitación (Gentileza: TN)

Un hombre logró evitar el robo de su auto en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, luego de que escapara a toda velocidad del lugar. No obstante, su huida se transformó en una peligrosa persecución, debido a que el ladrón quedó colgado en la ventana del conductor y fue arrastrado por más de cinco cuadras hasta que se libró de él.

El hecho ocurrió este jueves y fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. El dueño del auto, un Renault Logan color blanco, se encontraba en su interior, listo para dirigirse hacia su trabajo. En ese momento, fue sorprendido por un delincuente a pie, que había intentado arrebatarle el vehículo.

Según las declaraciones de los testigos, la reacción inmediata del conductor fue trabar las puertas y acelerar, por lo que impidió que el robo se concretara. Sin embargo, su maniobra de escape no fue 100% efectiva, debido a que el ladrón se quedó prendido al auto.

De esta manera, el asaltante se mantuvo con medio cuerpo dentro del vehículo y las piernas hacia el exterior. Mientras la víctima conducía a casi 100 kilómetros por hora, el delincuente estuvo colgado por más de cinco cuadras, según precisó La Voz del Interior.

El momento en el que las cámaras de seguridad captaron cómo el ladrón fue arrastrado por el conductor

Incluso, las imágenes exhibieron cómo el asaltante derrapó sobre el asfalto con sus zapatillas ante la velocidad alcanzada. La secuencia llegó a su fin cuando el delincuente perdió el equilibrio y cayó abruptamente al pavimento, sin conseguir retenerse a la ventanilla. Finalmente, el conductor logró escapar del sitio sin sufrir lesiones.

Ese mismo día, se conoció que un joven había sido sorprendido por una banda de cinco delincuentes, que lo acorralaron y se llevaron su moto en menos de un minuto. El caso ocurrió en la esquina de las calles B. Llorente y Pedro M. Obligado, según la información obtenida por Zona Oeste Diario.

Durante el asalto, uno de los atacantes realizó varios disparos al aire para intimidar y evitar la intervención de testigos. Los ladrones huyeron en motos propias y en el vehículo robado, dispersándose por diferentes calles del barrio.

A la par, en el cruce de Manuel Arrotea y La Bastilla, una moto con dos ocupantes abrió fuego contra un joven de 25 años con antecedentes por encubrimiento agravado. Este recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. La investigación judicial se orienta hacia un posible ajuste de cuentas, sin indicios de robo como móvil.

Hasta el momento, no hay detenidos ni identificados por ninguno de estos hechos, según fuentes policiales. Las fiscalías de turno de La Matanza continúan trabajando con el material fílmico reunido por vecinos y comercios para procurar la identificación y captura de los responsables.

Una banda de cinco hombres armados le apuntó a una mujer en la cabeza y vació un comercio de La Matanza

Una mujer fue víctima de un violento asalto, luego de que un grupo de cinco delincuentes armados desvalijara un local comercial ubicado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Todo ocurrió en cuestión de segundos, según muestran las imágenes de la cámara de seguridad del local.

La secuencia ocurrió en apenas segundos

La denunciante fue sorprendida cuando intentaba ingresar a un kiosco a las 7:30 horas de la mañana del domingo 18 de enero. Durante el robo, los agresores rodearon y amenazaron a la víctima. También la privaron de sus pertenencias en cuestión de segundos.

“Lo único que sé es que estaba atendiendo y aparecieron cinco pibitos con unos revólveres... la apuntaron y le sacaron”, según relató una empleada del kiosco en medio de un diálogo con Arriba Argentinos. De la misma forma, completó: “No sé lo que tiró para adentro, no alcanzó a tirar la llave. Fue un segundo”.

A pesar de la violenta situación, la testigo aclaró que normalmente se siente segura en su lugar de trabajo y que el incidente ocurrió “ese día nomás, el momento que pasó esa señora”. Sin embargo, insistió en la importancia de reforzar la seguridad en la zona.

Tras darse aviso a las autoridades, la investigación se encuentra bajo la responsabilidad de la fiscalía de turno de La Matanza. Incluso, poco después del ataque, las primeras averiguaciones indicaron que la misma banda intentó regresar al kiosco para cometer un segundo robo, pero se retiró al reconocer entre los presentes a personas conocidas.