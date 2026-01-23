Tras la aparición de un nuevo video, habló el abogado de la argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El material es de las cámaras de seguridad del bar de Ipanema y se logra ver el comportamiento del mozo denunciado por la defensa. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica

Agostina Páez permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero por realizar gestos racistas a un mozo en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un hombre realizando gestos obscenos que refuerza la teoría de la defensa que apuntaba a un conflicto con los empleados del local. Ahora, el abogado de la joven de 29 años, Sebastián Robles, aseguró que intentarán que la dejen salir del país para que regrese con su familia.

El abogado de Agostina Páez busca que la argentina retenida en Brasil pueda regresar para ver a su familia

“La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes, se dé la primera audiencia que corresponda y, luego de eso, se levante la medida y pueda regresar con su familia y amigos. Después, continuar con el proceso de una manera virtual”, explicó Robles en diálogo con TN.

“Si el juez considera que necesita estar presencial, se lo hará. Lo que queremos resolver ahora es que salga del país”, remarcó. Desde el miércoles pasado, la argentina se encuentra con la tobillera electrónica, luego de acercarse al Centro de Monitoreo para que le instalen el dispositivo.

Agostina Páez permanece en Río de Janeiro con tobillera electrónica tras ser acusada de gestos racistas en un bar de Ipanema

La cautelar que impide la salida de Páez de Brasil no establece un plazo concreto, lo que, a juicio de la defensa, la convierte en una medida carente de criterios objetivos. “Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria. Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo”, puntualizó el abogado.

En cuanto a la situación de la ciudadana argentina, el abogado manifestó que Páez atraviesa un momento de angustia y preocupación. “Está preocupada, angustiada por toda esta situación. Le afectó muchísimo y lo único que quiere es cumplir con todas las medidas y tratar de que esta cuestión avance lo más rápido posible para regresar”, afirmó Robles.

El letrado, además, detalló que dentro del expediente ahora está el video, un elemento clave para la defensa: introdujo la hipótesis de una provocación previa por parte del denunciante. Según explicó, hasta el momento no estaba probado que haya existido una reacción inicial de la contraparte, lo que, según la defensa, cambiaría el encuadre del caso.

La defensa sostiene que el video constituye prueba clave al demostrar un conflicto previo entre Páez y empleados del bar brasileño

“Para nosotros es muy relevante porque está la introducción del dato que nosotros venimos diciendo, que hubo una provocación previa del denunciante, con un gesto obsceno, por el cual contesta Agostina. Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y refuerza la teoría de que hubo un conflicto bilateral y que demuestra una provocación”, señaló Robles a TN.

El propio abogado recalcó que este elemento podría influir en el análisis sobre la responsabilidad de su defendida, ya que “desarma la idea de una conducta unidireccional y espontánea de Agostina”. De acuerdo con la defensa, el expediente ahora permite discutir el dolo específico detrás del gesto atribuido a la joven, lo que podría reforzar el argumento de la “desproporcionalidad” de la medida cautelar que actualmente la retiene en Brasil.

El contexto en el que se produjo el incidente también quedó reflejado en el relato de Robles. Según describió, Páez y sus amigas consumieron bebidas alcohólicas en un local, abonaron su cuenta y, al retirarse, fueron interceptadas por cinco personas del establecimiento, quienes alegaron que debían pagar otra cuenta. Las turistas negaron esos cargos y pidieron hablar con el gerente.

El proceso judicial de Agostina Páez podría continuar de manera virtual si el juez lo autoriza tras la primera audiencia formal

Durante ese intercambio, según la defensa, se produjeron diferentes tipos de injurias por parte de los empleados. “Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, sostuvo Robles.

Luego del pago, mientras descendían por las escaleras, tres personas -incluida la que habría hecho el gesto- comenzaron a insultarlas. En ese momento, la joven abogada responde y otra persona que se acercó a ver qué sucedía filmó el gesto realizado por Agostina.