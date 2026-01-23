Crimen y Justicia

Se conoció un nuevo video de la discusión que tuvo la argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El material es de las cámaras de seguridad del bar de Ipanema y se logra ver el comportamiento del mozo denunciado por la defensa. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica

Guardar
Se conocieron nuevas imágenes del cruce que tuvo la argentina retenida en Brasil y los empleados del bar que denunciaron discriminación

Un nuevo video fue incorporado a la causa judicial que se abrió Brasil e investiga el caso de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que realizó gestos racistas en un bar de Río de Janeiro. La secuencia, capturada por cámaras de seguridad, revela escenas inéditas que hasta ahora no formaban parte del expediente y suma un elemento inesperado en la investigación.

Según se puede ver en las imágenes que encabezan esta nota, muestran con claridad gestos obscenos y provocaciones dirigidas a la joven argentina por parte de un empleado del local, hecho que podría modificar la calificación del caso y el rumbo del proceso judicial.

La difusión del material audiovisual generó repercusiones inmediatas en el expediente que involucra a Agostina Páez, quien permanece bajo medidas restrictivas en Brasil desde el pasado 14 de enero. Según informó CNN Brasil y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP), la abogada de 29 años acudió este miércoles al Centro de Monitoreo donde se le colocó una tobillera electrónica, cumpliendo así con una de las condiciones exigidas por la Justicia local.

El caso, que se originó tras una denuncia por insultos racistas por parte de un mozo del bar de Ipanema, avanzó hacia una etapa clave mientras la revisión de pruebas sumaba tensión entre las partes. En ese sentido, el material aportado remarca los dichos que había realizado la joven de 29 años en su declaración.

El personal del bar de
El personal del bar de Ipanema fue registrado en actitudes provocadoras hacia las mujeres argentinas en la noche del incidente

Justamente, la nueva grabación muestra a un hombre, presumiblemente uno de los mozos del lugar, realizando gestos obscenos y provocaciones hacia Páez y sus amigas. La defensa —encabezada por el abogado Sebastián Robles— considera que el material resulta “fundamental para el proceso judicial”, según expresó el letrado al ser consultado por el medio santiagueño Diario Panorama. Las imágenes exhiben cómo el empleado del bar insulta a las mujeres, se ríe y se toma los genitales frente a ellas, en una actitud que coincide con el relato brindado por la propia acusada.

El episodio investigado ocurrió en la madrugada del jueves 14 de enero, cuando la abogada y sus amigas se retiraban del local tras un desacuerdo en la cuenta. Páez afirmó: “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, atribuyendo su reacción a la provocación del personal.

Agostina Paez, la abogada retenida
Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por gestos racistas

La denuncia inicial, realizada por el mozo ante la comisaría, acusaba a la turista de insultos racistas y de realizar gestos y sonidos comparables a los de un mono, actitud que la Justicia brasileña tipificó bajo la Ley 7.716, considerada de gravedad y sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.

La situación judicial de Páez se complicó tras la imputación de “injuria racial”, delito que en Brasil se investiga de forma rigurosa. Según consta en el expediente, la investigación fue encabezada por el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, quien ahora evalúa las nuevas pruebas aportadas. El proceso está bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca, mientras que las evidencias serán remitidas al Ministerio Público para su análisis.

La turista fue denunciada por empleados de un bar

En ese contexto, la familia de la joven mantiene la expectativa ante la posibilidad de una revisión de la calificación legal del caso. El abogado Robles manifestó que la evidencia fílmica puede aportar “un elemento central para revisar la responsabilidad atribuida” a la abogada argentina, quien permanece en Brasil con el pasaporte retenido. La defensa también solicitó la revisión integral de todas las grabaciones captadas en el local la noche del incidente, argumentando que el contexto registrado difiere de lo consignado en la denuncia original.

Mientras tanto, Páez reconoció haber tenido una reacción inapropiada tras el episodio, aunque insistió en que la provocación fue previa y documentada por las cámaras de seguridad. La joven también denunció amenazas recibidas a través de redes sociales y un episodio de inseguridad reciente en su domicilio temporal de Río de Janeiro.

Su abogado relató a El Liberal que tres individuos se presentaron en el departamento donde residía, identificándose como policías en circunstancias poco claras, lo que motivó el consejo de abandonar el inmueble por razones de seguridad.

La mujer es oriunda de
La mujer es oriunda de Santiago del Estero y tiene 29 años

El entorno cercano de Páez evalúa la posibilidad de viajar a Brasil para acompañarla durante la etapa final del proceso judicial, en un contexto de creciente preocupación. El padre de la abogada, Mariano Páez, expresó que la joven se encuentra atemorizada y con deseos de regresar a la Argentina. La estrategia de la defensa contempla la inminente presentación de un recurso de habeas corpus ante la Justicia brasileña, con el objetivo de lograr el retorno de la acusada a su país natal.

La causa cuenta con el respaldo del estudio jurídico Roitman, dirigido por un abogado argentino radicado en Brasil, y la joven fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro. La representación diplomática aclaró que no intervendrá en el trámite judicial, mientras la investigación continúa y se esperan nuevas declaraciones de la presunta víctima y de testigos presenciales, incluido el gerente del bar.

Temas Relacionados

Agostina PáezBrasilRío de JaneiroRacismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Imputaron al policía que disparó su arma alcoholizado e hirió a un vecino en Villa Crespo

La Unidad de Flagrancia Norte de la Ciudad dispuso la medida contra el miembro de la Policía Federal. Qué declaró ante los investigadores

Imputaron al policía que disparó

Detuvieron a un ciudadano italiano que estaba armado y circulaba con una credencial falsa de la Policía de la Ciudad

El hombre de 35 años conducía un auto sin patente e intentó escapar en Villa Pueyrredón. No tenía la documentación para portar la pistola

Detuvieron a un ciudadano italiano

Cinco ladrones armados robaron un auto y se fueron haciendo tiros al aire para asustar a las víctimas

Ocurrió en La Matanza. El dueño del vehículo estaba entrando a su casa. Cuando abrió la puerta del garage los delincuentes lo sorprendieron

Cinco ladrones armados robaron un

“Mami, me tocó”: denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar a una nena de 11 años

Fue en Villa Luzuriaga. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras un malentendido con la fiscalía, allegados a la menor intentaron ingresar por la fuerza al negocio

“Mami, me tocó”: denunciaron al

MIMP exige celeridad y justicia en caso de presunto abuso sexual que involucra a futbolistas peruanos de Alianza Lima

Una joven argentina denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hechos que habrían ocurrido en un hotel de Uruguay

MIMP exige celeridad y justicia
DEPORTES
“Ahora cualquiera puede jugar en

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

Furor por el nuevo Alpine de Franco Colapinto: las primeras imágenes del auto de Fórmula 1 que usará en 2026

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

La AFA oficializó los 7 títulos que entregará el fútbol argentino esta temporada: la Copa que postergaron hasta el 2027

TELESHOW
Quiénes serán los invitados de

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El apodo íntimo que Mauro Icardi le puso a Wanda Nara cuando estaban juntos y sorprendió en plena polémica

Ivana Figueiras acompañó a Darío Cvitanich en el 130° aniversario de Banfield: del distanciamiento a la exposición

Beto Casella: el backstage con las primeras imágenes del conductor y los exBendita en América TV

INFOBAE AMÉRICA

Feria de bienes raíces en

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

Tras la presión de Trump, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma que desmantela el control estatal del petróleo

Steve Witkoff se reunió con Vladimir Putin en Moscú en busca de avances para frenar la guerra en Ucrania

Chile detuvo a un tercer sospechoso de provocar los incendios forestales que ya dejaron 21 muertos

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales