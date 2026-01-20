Crimen y Justicia

La abogada argentina retenida en Brasil abandonó el departamento que ocupaba: “Me quieren matar aquí”

El entorno de Agostina Páez manifestó su inquietud luego de que tres sujetos ingresaran sorpresivamente a la vivienda donde residía

Guardar
Agostina Paez, la abogada retenida
Agostina Paez, la abogada retenida en Río de Janeiro, Brasil, por comentarios racistas

Un nuevo episodio de tensión se escribió en la historia de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que enfrenta cargos por injuria racial en Río de Janeiro. En las últimas horas, tres individuos ingresaron sorpresivamente al departamento en el que residía, provocando pánico y un abrupto cambio de residencia, mientras la Justicia brasileña le exige instalarse una tobillera electrónica en los próximos cinco días para evitar que abandone el país.

Según información divulgada por O Globo, Páez aún no cumplió con la medida de control impuesta, que busca restringir cualquier intento de salida repentina de Brasil.

El diario remarcó que la joven posee un plazo de cinco días para la colocación del dispositivo. El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana. También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, entre ellos el gerente del local involucrado en el episodio inicial.

La situación de Páez se complicó luego de que una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero, derivara en una denuncia penal. De acuerdo con el expediente, una revisión de las cámaras de seguridad mostró a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando el término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación de injuria racial. En Brasil, este delito está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Tras el incidente que la dejó varada en el país sudamericano, Páez había abandonado el hotel en el que se alojaba para mudarse a un departamento. Ayer, cerca de las 15, un nuevo sobresalto sacudió la rutina de la joven, quien al regresar de una salida fue sorprendida por tres personas que, según dijeron a su abogado Sebastián Robles al medio El Liberal, afirmaron ser policías, aunque “todo resultaba confuso”.

Tras el episodio, los encargados del edificio aconsejaron a Páez marcharse del lugar por su propia seguridad. Su padre, Mariano Páez, relató: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.

Estos episodios incrementaron la inquietud en la familia. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles al mencionado medio.

El letrado anunció además la inminente presentación de un recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

Agostina Páez fue grabada, mientras
Agostina Páez fue grabada, mientras realizaba gestos racistas

La joven fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro, que le ofrecieron asistencia legal. No obstante, aclararon que no intervendrán en el procedimiento judicial. La estrategia de defensa cuenta también con el respaldo del estudio jurídico Roitman, de un abogado argentino con residencia en Brasil.

El proceso judicial avanza bajo la supervisión del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca. Robles subrayó la rigidez de las restricciones ordenadas por la Justicia brasileña: “Con la familia nos parece muy severa la medida”, expresó.

Luego insistió en que el expediente se basa en “una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado”, y reclamó una revisión integral de las imágenes registradas aquella noche. También añadió que la joven recibió amenazas en redes sociales, aunque aclaró que no se encuentra incomunicada y conserva su Documento Nacional de Identidad.

La familia Páez evalúa la posibilidad de viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas. Robles puntualizó: “La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia”.

Temas Relacionados

Agostina PáezRío de JaneiroBrasilRacismoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Tipeó mal el alias y envió por error más de 3 millones de pesos: la Policía rastreó al destinatario en Chaco y le exigió el dinero

Una mujer de 44 años debía pagarle a una biblioteca de Córdoba $3.426.153,42, que fueron dirigidos a un vecino de Barranqueras

Tipeó mal el alias y

La defensa del detenido por el caso de la mujer maniatada en Córdoba dijo que existía un vínculo entre ambos

Según las declaraciones del abogado, la relación habría comenzado hace al menos tres años

La defensa del detenido por

El joven apuñalado durante una pelea en La Plata continúa en estado crítico: debieron amputarle una pierna

La agresión involucró a cuatro personas, incluyendo dos menores de edad y dos mujeres adultas, detenidas por la Policía. Familiares de la víctima impulsan manifestaciones para visibilizar el caso

El joven apuñalado durante una

El video que reveló la reunión de los narcos peruanos el día previo al triple crimen de Florencio Varela

La investigación de la DDI de La Matanza rastreó el Chevrolet Cruze en el que se movió Bernabé Mallón, alias “El Tío”, acusado de citar a las víctimas en la casa donde las mataron

El video que reveló la

Procesaron a “El Tío”, uno de los acusados de organizar el triple femicidio narco de Florencio Varela

Se trata de un hombre de 42 años qué fue visto junto a integrantes de la banda. Lo acusan de brindar logística en la organización de los brutales femicidios de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez

Procesaron a “El Tío”, uno
DEPORTES
Anotó el punto ganador de

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

TELESHOW
La fuerte pelea entre Emilia

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay atraviesa un brote histórico

Uruguay atraviesa un brote histórico de varicela y decidió cambiar la vacuna: los casos se duplicaron en 2025

La Policía de Uruguay busca terminar con la “idealización” de narcos como Marset en campaña para adolescentes

El Parlamento de Australia debate nuevas leyes contra el odio y la tenencia de armas tras el atentado antisemita en Bondi Beach

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”