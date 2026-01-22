Volvieron a detener a las chicas que participaron del brutal ataque a un joven en La Plata

Un joven permanece internado tras ser apuñalado en una golpiza grupal en Los Hornos (Video: Twitter - Hechos y Derecho)

Dos jóvenes de 19 y 20 años volvieron a ser detenidas en el marco de la investigación por el ataque grupal en Los Hornos, partido de La Plata, que dejó a un joven de 24 años internado y con una pierna amputada. El violento episodio ocurrió el fin de semana pasado y ya cuenta con un total de cuatro acusados.

Las sospechosas habían sido detenidas el mismo día de la agresión, pero habían sido beneficiadas con la libertad horas más tarde.

A pesar de esto, este miércoles ordenaron que ambas volvieran a quedar a disposición de la Justicia.

La orden fue emitida por la Fiscalía de Menores luego de que se incorporaran nuevas pruebas a la causa. Actualmente, el caso es investigado como “lesiones gravísimas” y es tramitado por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 3 y la UFI N° 7 de La Plata.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, una de ellas fue localizada en su domicilio, ubicado en la calle 522 entre 157 y 158, y la otra en una estación de servicio de la zona de Los Hornos. En paralelo, se realizaron nuevos allanamientos.

Las dos jóvenes quedaron detenidas, tras haber sido liberadas el día del ataque (Gentileza: 0221)

La víctima de la golpiza fue un joven uruguayo de 24 años, quien ahora lucha por su vida en el Hospital San Juan de Dios. Actualmente, se encuentra bajo respiración asistida, tras ser apuñalado en cuatro ocasiones durante una paliza en grupo ocurrida durante la madrugada del sábado.

El ataque, en el que intervinieron al menos cuatro agresores, incluidos dos menores de edad, derivó en un procedimiento policial que permitió la detención inmediata de todos los implicados, según fuentes policiales citadas por El Editor Platense. Además, plantearon que se habrían utilizado armas blancas, las cuales no habrían sido secuestradas por las autoridades.

Entre los señalados se encontraban las dos mujeres que quedaron formalmente detenidas este miércoles y otros dos adolescentes de 16 años que quedaron internados en un instituto especializado, a la espera de la decisión de la Fiscalía del Joven sobre su situación procesal.

Fuentes familiares relataron que la víctima llegó al hospital en condiciones críticas. “Desangrado, casi se muere”, indicaron al hacer referencia a las lesiones recibidas, que fueron dos puñaladas en la espalda, una en la entrepierna y una herida grave en la pierna derecha.

El joven permanece internado en estado reservado

A pesar del estado en el que se encontraba, los médicos lograron estabilizar al joven tras una cirugía urgente, aunque optaron por mantenerlo intubado tras la intervención. Con el paso de los días, su situación mejoró, mientras que sus allegados realizaron protestas y cortes de calles para reclamar por justicia y un cambio en la carátula del caso.

En medio del proceso de investigación, la Policía pudo identificar a los responsables con base en los testimonios recolectados en la escena. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, cerca de las 06:00 horas el joven se hallaba compartiendo bebidas en la vía pública cuando el grupo agresor se le aproximó y lo increpó.

La confrontación verbal escaló con rapidez hacia una golpiza colectiva y el posterior uso de un arma blanca. Tras huir de la esquina de 142 y 57, donde se produjo el ataque, los implicados fueron interceptados en un operativo conjunto entre efectivos de la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo (GTO). Todos los capturados residen en el mismo barrio.

El episodio generó fuerte alarma en la comunidad, que denunció ante el 911 la gravedad de lo ocurrido. Aunque los servicios de emergencia arribaron al lugar, el ataque ya había finalizado. No obstante, los vecinos de Los Hornos expresaron creciente inquietud ante la repetida presencia de adolescentes en hechos delictivos de extrema violencia, fenómeno que, según declararon, se observa con mayor regularidad en la zona.