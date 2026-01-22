Crimen y Justicia

Un jubilado sufrió un violento robo piraña en Quilmes y detuvieron a un menor: “Eran salvajes, me pegaban por pegar”

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Tras el robo, los ladrones escaparon con la camioneta y la abandonaron a ocho cuadras

Un jubilado sufrió un violento robo tipo piraña en Quilmes (Video: TN)

Un robo tipo piraña en Quilmes dejó a un jubilado gravemente herido. El hombre detalló que los responsables eran varios jóvenes, algunos menores de edad, quienes lo asaltaron en la puerta de su casa, lo golpearon y le robaron la camioneta sin que pudiera ofrecer resistencia. “Eran salvajes, me pegaban por pegar”, aseguró.

Todo se desencadenó cuando la víctima intentó marcharse en su Volkswagen Amarok, que se encontraba estacionada sobre la calle Miguel Cané al 500. En ese momento, cuatro asaltantes lo abordaron. “Los vi por el espejo retrovisor, traté de arrancar la camioneta y cuando quiero cerrar el seguro, no me dieron tiempo. Cuando los vi me imaginé esto, pero ya estaban arriba”, aseguró la víctima.

El momento del robo quedó registrado por una cámara de un vecino. “Me abrieron la puerta y me sacaron a golpes”, indicó el hombre en diálogo con Todo Noticias (TN), situación que lo dejó sin posibilidad de reacción.

Los asaltantes golpearon al jubilado
Los asaltantes golpearon al jubilado en la puerta de su casa y le robaron la camioneta Volkswagen Amarok

Según su testimonio, la violencia escaló a pesar de que no opuso resistencia: recibió golpes en el rostro y la cabeza, lesiones que los videos muestran de forma explícita. Tras esto, el hombre alertó a la Policía y al SAME tras lo sucedido. “El nivel de nervios fue muy alto”, recordó.

El relato de la víctima ilustró la brutalidad del robo: “Eran salvajes, me pegaban por pegar. Veía solo los culatazos que me estaban pegando”, describió, y agregó que detectó que se trataba de delincuentes jóvenes. “Eran menores de edad, por eso no amenacé ni siquiera con pegarles. No llegué a ver que tiraran, vi las armas, pero solo vi que me pegaban”, dijo.

Después del ataque, los ladrones huyeron con la camioneta, pero la abandonaron a ocho cuadras del lugar, entre Juan B. Justo y Jujuy, tras una persecución policial. Un grupo de vecinos sospechó del hecho y retuvo a uno de los jóvenes hasta la llegada de la Policía; se trataba de un menor de 14 años.

Aun con signos claros de la agresión, la víctima explicó que todavía no pudo realizar ningún trámite, puesto que estuvo en la clínica recibiendo la atención correspondiente.

El robo dejó al jubilado
El robo dejó al jubilado herido con lesiones en el rostro y la cabeza

La Policía confiscó un arma calibre .22 con la numeración suprimida. El adolescente quedó bajo arresto domiciliario, por orden de la UFIJ N.° 01 de Responsabilidad Penal Juvenil, acusado de “Robo Agravado Automotor en Poblado y en Banda”, y fue entregado a sus padres.

Lo secuestraron en su quinta y lo forzaron a manejar hasta su casa

Un jubilado de 75 años fue víctima de un secuestro exprés y perdió su vehículo en un asalto ocurrido esta semana en el partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Los agresores sorprendieron al hombre en su quinta de Abasto, lo obligaron a manejar durante más de 60 kilómetros hasta su vivienda en Quilmes y finalmente escaparon en su automóvil.

El ataque ocurrió el mediodía del lunes, cuando Eduardo M. arribó a su casa quinta. Allí, fue abordado por tres sospechosos que bajaron rápidamente de un auto antiguo, le exigieron dinero y, al no obtener respuesta satisfactoria, lo condujeron a su domicilio en Quilmes bajo amenazas.

El lugar donde interceptaron al
El lugar donde interceptaron al hombre de 75 años

Ya en el Conurbano bonaerense, los implicados intentaron ingresar al domicilio, pero al no lograrlo, liberaron a la víctima en la vereda y huyeron con su Peugeot 206 negro. En todo momento, Eduardo M. no sufrió lesiones físicas.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense interviene en el caso, que está caratulado como robo automotor con privación ilegítima de la libertad y bajo la órbita de la UFI N° 09 de La Plata. Actualmente, se realizan peritajes sobre cámaras de seguridad en las distintas localidades del recorrido para identificar a los responsables, quienes permanecen prófugos. El Peugeot 206 negro robado tiene pedido de captura.

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que los delincuentes tenían información puntual sobre los movimientos del jubilado y conocían tanto la ubicación de la quinta como la dirección de su residencia principal en Quilmes. Según confirmaron fuentes a Infobae, se presume que el asalto estuvo precedido por tareas de inteligencia o vigilancia.

