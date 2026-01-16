Crimen y Justicia

Quilmes: dos adolescentes iban a robar en caballo y fueron detenidos tras una insólita persecución

El video del episodio se viralizó en las últimas horas. Los sospechosos tienen 14 y 16 años

Así fue parte de la insólita persecución a los ladrones en caballo

Dos adolescentes fueron detenidos luego de protagonizar un insólito episodio en la localidad de Bernal, partido bonaerense de Quilmes, en el que quisieron escapar arriba de caballos, luego de cometer el asalto. Pese a su intento, la Policía -que los persiguió en patrulleros- logró arrestarlos. Toda la secuencia quedó registrada en un video filmado por un testigo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de las calles Dean Funes y Andrada. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el incidente se registró alrededor de las 19.10 del pasado 13 de noviembre e involucró a personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de Quilmes, que respondió al aviso de un vecino sobre la presunta intención de varios jóvenes de cometer un robo con armas blancas, a bordo de caballos.

Pocos minutos, después de llegar a la zona, los efectivos policiales localizaron a tres jóvenes arriba de caballos. Al advertir la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron huir arriba del animal de mayor tamaño.

Durante la persecución, en la que participó también un móvil de la fuerza de seguridad bonaerense, un sargento logró, desde la ventanilla del patrullero, sujetar a dos de los jinetes y bajarlos del caballo. Como consecuencia de la maniobra y del peso del animal, el uniformado sufrió la fractura del dedo meñique derecho. Sin embargo, la maniobra permitió capturar a dos de los sospechosos: un adolescente de 16 y otro de 14.

Uno de los caballos recuperado por la Policía

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los menores fueron identificados con las iniciales de M.T.A.S (16) y R.D.A (14), ambos residentes de Quilmes.

Tras su aprehensión, y por disposición de la jueza Julia Bottaso, se notificó la formación de la causa por “resistencia a la autoridad” y se dispuso la entrega de los adolescentes a sus responsables legales.

Los caballos fueron entregados al área de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes para su resguardo, añadieron las fuentes. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, con intervención del Juzgado de Garantías en turno.

Los delincuentes fueron detenidos tras las persecución

El operativo policial y posterior rescate de los animales fue destacado por un grupo de proteccionistas de caballos de Quilmes, quienes compartieron las imágenes en sus redes sociales y contaron el hecho a sus seguidores.

“Dos menores intentaban escapar de la policía a caballo. Estaban robando con armas blancas a vecinos de la zona. Cuando vieron a la policía, sin dudarlo, agarraron a la yegua y no pararon de golpearla para que corriera más rápido. Se querían dar a la fuga como fuera. No les importaba nada”, postearon en la cuenta de Caballos Quilmes.

Y continuaron: Su bebito de tan solo 7 meses de edad corría desesperado cuadras atrás. No lograba alcanzarlos. Quería a su mamá. Pero se la llevaban. No podía correr mucho el pequeño, por la desnutrición que tenía. Un poni anciano también corría, intentando cuidar al bebé. Él era quien lo acompañaba mientras la yegua era atada al carro cada día. Una yegua que veníamos buscando".

En el posteo pidieron donaciones para su refugio y hospital de caballos y señalaron: “Los 4 caballos de ambos operativos fueron secuestrados y están en nuestro Hospital siendo atendidos por los veterinarios. La yegua que cae al suelo con los dos jinetes, #Zonda, se encuentra estable y con una alimentación especial. Ya está junto a su bebé y el abuelo. Detectamos una preñez a través de ecografías, su futuro bebé también se encuentra bien".

