Crimen y Justicia

MIMP exige celeridad y justicia en caso de presunto abuso sexual que involucra a futbolistas peruanos de Alianza Lima

Una joven argentina denunció haber sido víctima de presunto abuso sexual por parte de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, hechos que habrían ocurrido en un hotel de Uruguay

El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer de Perú condenó los hechos de abuso sexual que involucra a tres jugadores de fútbol de Alianza Lima, según denuncia | Foto composición: Infobae Perú

Una joven argentina de 22 años presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, integrantes del club deportivo Alianza Lima, por hechos ocurridos en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada del club en la Serie de Río de la Plata 2026.

Ante este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP) emitió un comunicado oficial en el que condenó firmemente toda forma de violencia sexual. “El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia”.

En su mensaje, el ministerio manifestó su expectativa de que las acciones judiciales se desarrollen con rapidez y que se garantice el acceso pleno a la justicia para la denunciante. Además, exhortó a los clubes y demás instituciones deportivas a fortalecer las medidas de prevención y fomentar entornos seguros y libres de violencia, rescatando la influencia del deporte en niñas, niños y adolescentes.

El MIMP reafirmó su compromiso de acompañar, orientar y brindar atención especializada a las mujeres que enfrenten situaciones de violencia. Asimismo, se comprometió a impulsar estrategias de sensibilización que favorezcan la igualdad y la protección de los derechos humanos.

Sobre la denuncia

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

Según la denuncia de la joven, tras una cena fue invitada, junto a una amiga, a la habitación donde estaba Zambrano, y allí también se encontraban Trauco y Peña. En su testimonio, afirmó que compartieron bebidas alcohólicas antes de que ocurriera la agresión sexual.

Después de lo ocurrido, decidió regresar de inmediato a Argentina, donde solicitó atención médica en distintos centros de salud, incluido la Clínica San Juan de Dios en San Isidro. Posteriormente, formalizó la denuncia penal en el Hospital Muñiz, lo que activó la intervención policial y los protocolos previstos para este tipo de delitos.

El caso es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 de Argentina, a cargo del juez Rabbione, bajo la carátula de abuso sexual con acceso carnal.

En respuesta a la denuncia, Alianza Lima anunció la separación indefinida de los tres futbolistas y la apertura de un proceso disciplinario interno. El club también manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes.

Por la gravedad de las imputaciones y la notoriedad de los jugadores en el fútbol peruano, las autoridades de Argentina y Uruguay coordinan esfuerzos para avanzar con las pesquisas y determinar las responsabilidades que correspondan. El caso ha provocado repercusiones en el ámbito deportivo y un intenso debate social sobre la violencia de género.

Canales de ayuda para mujeres víctimas de violencia en Perú

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

