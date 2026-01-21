Perú

Denuncian a hijo por violación a su madre en Arequipa: la habría dejado encerrada tras consumar el ataque

El presunto ataque habría ocurrido el 14 de enero en una vivienda del distrito de José Luis Bustamante y Rivero

Guardar
Centros de Emergencia Mujer en
Centros de Emergencia Mujer en el Perú atienden 32 casos de violación sexual al día

Un grave caso de presunta violencia sexual ha generado profunda consternación en la ciudad de Arequipa, luego de que una mujer de 46 años denunciara ante la Policía Nacional del Perú (PNP) haber sido víctima de abuso sexual por parte de su propio hijo. El hecho, actualmente bajo investigación, habría ocurrido en el interior de la vivienda familiar ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según informó Exitosa, la denuncia fue formalizada en la comisaría Simón Bolívar con el acompañamiento de la hija de la agraviada. La mujer identificó como presunto agresor a su hijo, de 29 años, cuyas iniciales son D. R. A. De acuerdo con su testimonio, el ataque se habría producido el pasado 14 de enero, cuando el acusado ingresó a su dormitorio con el argumento de retirar prendas húmedas.

La denunciante señaló que, una vez dentro de la habitación, el sujeto la habría obligado a despojarse de su ropa y, pese a su resistencia, consumó el abuso sexual. Posteriormente, el agresor la habría dejado encerrada en el cuarto, impidiéndole pedir ayuda o salir del inmueble durante varios días.

Tras lograr escapar de la vivienda, la mujer acudió a un establecimiento de salud, donde fue atendida por diversas lesiones físicas que serían compatibles con una agresión. Luego de recibir atención médica, decidió acudir a la dependencia policial para presentar la denuncia correspondiente.

El Ministerio de Salud atendió
El Ministerio de Salud atendió más de 176 mil casos de violencia contra la mujer en 2025 - Minsa

Información preliminar consignada en el parte policial indica que la víctima presentaría problemas de alcoholismo desde hace aproximadamente dos años, una condición que, de acuerdo con las diligencias iniciales, habría sido aprovechada por el presunto agresor.

El caso es investigado por personal especializado de la Sección Familia de la comisaría Simón Bolívar, que ha iniciado las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades penales. Las autoridades han señalado que el proceso se maneja con carácter reservado, a fin de proteger la identidad y la integridad de los miembros de la familia involucrada.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o algún integrante del núcleo familiar, existen diversos canales gratuitos de atención y apoyo a nivel nacional:

  • Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP):Servicio telefónico gratuito que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia. La atención se ofrece en castellano, quechua y aimara, las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede realizarse desde teléfonos fijos o celulares.
  • Centros Emergencia Mujer (CEM):Espacios especializados que brindan atención integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia. Ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social.
    • Los CEM regulares atienden de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m.
    • Los CEM ubicados en comisarías funcionan las 24 horas del día.Para mayor información, se puede llamar al (01) 419 7260.
  • Policía Nacional del Perú – Emergencias:En situaciones de peligro inmediato, se recomienda comunicarse con el 105, línea de emergencias de la PNP, disponible a nivel nacional.
  • Línea 113 – Ministerio de Salud:Para orientación en casos de atención médica urgente o derivación a establecimientos de salud, especialmente cuando existen lesiones físicas producto de agresiones.

Las autoridades exhortan a las personas que atraviesen situaciones de violencia a no guardar silencio y buscar ayuda inmediata a través de estos servicios, que cuentan con personal capacitado para brindar apoyo y protección.

Temas Relacionados

abuso sexualviolación sexualArequipaperu-noticias

Más Noticias

Nicole Abreu, figura de Kazoku, deja atrás los problemas con su DT y se enfoca en la permanencia en la Liga Peruana de Vóley

La punta peruana expuso los conflictos que tuvo con su entrenador Arturo Gambini y confesó que no continuará en el club. Sin embargo, buscará mantener a los ‘samuráis’ en la máxima categoría en el cierre del cuadrangular

Nicole Abreu, figura de Kazoku,

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

El exabogado de Zhihua ‘Johnny’ Yang respondió a las declaraciones del empresario, quien desautorizó sus versiones tras el fin del vínculo profesional

Elio Riera refuta a empresario

Rímac: matan de una puñalada en el pecho a un joven de 19 años que volvía de trabajar al resistirse a un robo

La víctima, identificada como Martín Mamani Velásquez, regresaba a su vivienda al finalizar su jornada laboral cuando fue atacada por un delincuente que buscaba arrebatarle su mochila

Rímac: matan de una puñalada

Precio del dólar sigue en caída: Así abrió el tipo de cambio hoy 22 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar sigue en

José Jerí promulga paquetazo de reformas penales en medio del escándalo por el ‘Chifagate’

Minería ilegal, resistencia a la autoridad, tenencia compartida de armas y el acceso inmediato a equipos de delincuentes son las medidas reguladas en cuatro decretos legislativos publicados en El Peruano

José Jerí promulga paquetazo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera refuta a empresario

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

José Jerí promulga paquetazo de reformas penales en medio del escándalo por el ‘Chifagate’

Magistrado del TC votó a favor de Mateo Castañeda en dos casos pese a que este fue su abogado

Quién es la mujer que acompañó a José Jerí a reunión con empresario chino en tienda del Cercado de Lima

El escudo constitucional de José Jerí frente a la Fiscalía: no pueden allanar su casa mientras esté en funciones

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo y su historia

Laura Huarcayo y su historia en la TV: ¿cuántos años de carrera tiene y por qué se alejó de la pantalla durante casi 10 años?

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

¿Santos Bravos será el telonero de BTS en Lima? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Regreso de Magaly Medina a la pantalla depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

DEPORTES

Programación de fecha 3 del

Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Nicole Abreu, figura de Kazoku, deja atrás los problemas con su DT y se enfoca en la permanencia en la Liga Peruana de Vóley

Canal TV confirmado que transmitirá el Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador por la Tarde Celeste 2026

Kazoku No Perú logra una victoria contundente 3-0 ante Túpac Amaru y acaricia el ascenso a la Liga Peruana de Vóley

Nuevo canal TV que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026