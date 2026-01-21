Denuncian a hijo por violación a su madre en Arequipa: la habría dejado encerrada tras consumar el ataque

Centros de Emergencia Mujer en el Perú atienden 32 casos de violación sexual al día

Un grave caso de presunta violencia sexual ha generado profunda consternación en la ciudad de Arequipa, luego de que una mujer de 46 años denunciara ante la Policía Nacional del Perú (PNP) haber sido víctima de abuso sexual por parte de su propio hijo. El hecho, actualmente bajo investigación, habría ocurrido en el interior de la vivienda familiar ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Según informó Exitosa, la denuncia fue formalizada en la comisaría Simón Bolívar con el acompañamiento de la hija de la agraviada. La mujer identificó como presunto agresor a su hijo, de 29 años, cuyas iniciales son D. R. A. De acuerdo con su testimonio, el ataque se habría producido el pasado 14 de enero, cuando el acusado ingresó a su dormitorio con el argumento de retirar prendas húmedas.

La denunciante señaló que, una vez dentro de la habitación, el sujeto la habría obligado a despojarse de su ropa y, pese a su resistencia, consumó el abuso sexual. Posteriormente, el agresor la habría dejado encerrada en el cuarto, impidiéndole pedir ayuda o salir del inmueble durante varios días.

Tras lograr escapar de la vivienda, la mujer acudió a un establecimiento de salud, donde fue atendida por diversas lesiones físicas que serían compatibles con una agresión. Luego de recibir atención médica, decidió acudir a la dependencia policial para presentar la denuncia correspondiente.

Información preliminar consignada en el parte policial indica que la víctima presentaría problemas de alcoholismo desde hace aproximadamente dos años, una condición que, de acuerdo con las diligencias iniciales, habría sido aprovechada por el presunto agresor.

El caso es investigado por personal especializado de la Sección Familia de la comisaría Simón Bolívar, que ha iniciado las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades penales. Las autoridades han señalado que el proceso se maneja con carácter reservado, a fin de proteger la identidad y la integridad de los miembros de la familia involucrada.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o algún integrante del núcleo familiar, existen diversos canales gratuitos de atención y apoyo a nivel nacional:

Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Servicio telefónico gratuito que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia. La atención se ofrece en castellano, quechua y aimara , las 24 horas del día , los siete días de la semana , y puede realizarse desde teléfonos fijos o celulares.

Centros Emergencia Mujer (CEM): Espacios especializados que brindan atención integral y multidisciplinaria a víctimas de violencia. Ofrecen acompañamiento psicológico, asesoría legal y apoyo social. Los CEM regulares atienden de lunes a viernes , de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM ubicados en comisarías funcionan las 24 horas del día .Para mayor información, se puede llamar al (01) 419 7260 .

Policía Nacional del Perú – Emergencias: En situaciones de peligro inmediato, se recomienda comunicarse con el 105 , línea de emergencias de la PNP, disponible a nivel nacional.

Línea 113 – Ministerio de Salud:Para orientación en casos de atención médica urgente o derivación a establecimientos de salud, especialmente cuando existen lesiones físicas producto de agresiones.

Las autoridades exhortan a las personas que atraviesen situaciones de violencia a no guardar silencio y buscar ayuda inmediata a través de estos servicios, que cuentan con personal capacitado para brindar apoyo y protección.