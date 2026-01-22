Caso Bastian: qué puntos clave revelará las pericias al UTV y a la camioneta involucrados en el choque en La Frontera

Bastian Jerez

La investigación para desentrañar responsabilidades del choque en el que Bastian Jeréz resultó con lesiones gravísimas avanza con pericias clave. Este jueves, desde las 11, en la sede del Depósito Judicial de Pinamar, se realiza la pericia mecánica para determinar cómo fue el hecho, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Es decir, una reconstrucción del accidente que sucedió durante horario nocturno. De esta manera, buscarán conocer la trayectoria de ambos vehículos, la velocidad que llevaban cada uno de ellos, su capacidad de frenado, y cómo fue el impacto de los vehículos involucrados, su ángulo de colisión y su punto exacto. También cuáles fueron las maniobras que realizaron los conductores.

Aunque los puntos de pericia pedidos por la fiscalía son bastante amplios:

Estado general: Evaluación de los vehículos (motor, transmisión, carrocería, etc).

Daños específicos: Descripción detallada de los daños y su origen (determinar si se corresponden al hecho o si resultan preexistentes).

Funcionamiento y estado actual de sistemas de seguridad: que se determine si cumplen con los mecanismos de seguridad reglamentarios, revisión de luces, sistema de frenos, arranque, dirección, cinturones de seguridad y existencia de banderines de seguridad en el caso del U.T.V.

Si presentan modificaciones en los sistemas de fábrica, que permitan una mayor velocidad y/o performance de los vehículos.

Toda información de interés pericial.

Por parte de las hermanas G.C. y C.C., de 7 y 9 años, también damnificadas del accidente y representadas por el abogado Guillermo Schmidt, el análisis estará a cargo del perito Carlos Rodríguez Gandulia.

En tanto, Miguel Larichiutta fue designado por la defensa de Noami Quiróz, la joven de 24 años que conducía el UTV en el que viajaba el nene de 8 años, su padre y las dos menores, imputada en la causa.

Sebastián Riglos, defensor del empresario Manuel Molinari, principal apuntado por la familia de Bastian, determinó que sea el criminólogo Héctor Daniel Fernández quien lleve adelante esta pericia esencial para su situación procesal.

Por último, el perito oficial será Nicolás Esteban, quien ostenta un rol clave en la causa, puesto que no representa ningún interés particular. La pericia mecánica debía hacerse el viernes pasado, tras un pedido urgente del fiscal de Pinamar Sergio García, algo que no ocurrió porque la Justicia no tenía disponibilidad de peritos oficiales.

En tanto, Matías Morla, abogado de la familia de Bastian, no presentó ningún perito de parte en esta instancia.

Por otro lado, García, titular de la UFI N°5 descentralizada de Pinamar, solicitó la presencia de Luis Daniel Monguillot, técnico de CAN AM, la marca canadiense de vehículos recreativos todo terreno, con el fin de que se constituya con el equipamiento necesario.

El fiscal le pidió extraer del UTV, modelo Maverick, todo dato grabado que exista en los sistemas EDR (Sistema de Grabación de Datos de Colisión), computadora y/o módulos electrónicos, para su posterior procesamiento en la empresa.

Luego de efectuada la extracción de datos, se requirió que el mismo técnico extraiga el módulo físico para su resguardo como evidencia secuestrada. Lo mismo se hará con la camioneta

En tanto, el juzgado de Garantías que interviene en el caso ordenó, por pedido de García, el secuestro de los vehículos y la incautación de los manuales de usuario, sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), módulos electrónicos y computadoras que puedan encontrarse en ambos rodados.

El objetivo es preservar los vehículos y sus sistemas electrónicos como prueba fundamental para la investigación, permitiendo realizar nuevas pericias y obtener información técnica relevante para esclarecer la mecánica del accidente.

Estas pericias se sumarán a la planimétrica realizada por la Policía Científica de Pinamar. En tanto, se esperan los resultados de la pericia toxicológica tras la extracción de sangre a los imputados, para el 26 de enero próximo.

El caso

El domingo 14 de enero, Bastián, de 8 años, viajaba en un UTV junto a su padre, dos hermanas y la conductora del vehículo, cuando colisionaron con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del choque, Bastián sufrió múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones graves que motivaron su traslado al Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Allí fue sometido a varias cirugías y permaneció internado en estado crítico.

En el plano judicial, la causa investiga lesiones culposas. Las autoridades imputaron a Maximiliano Jeréz, l padre de Bastián por considerar que el menor no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente. Su familia es representada por el abogado Matías Morla.

Las nenas, una de ellas seriamente lesionada, son representadas en el expediente por Guillermo Schmidt, quien considera que Jérez no tiene responsabilidad en el accidente y apunta, en cambio, a las dos personas que manejaban los vehículos.

También están imputados el conductor de la Amarok y la conductora del UTV. Los vehículos fueron secuestrados para realizar peritajes que buscan determinar la mecánica del choque y la responsabilidad de los involucrados.

El conductor de la Amarok, Manuel Molinari, solicitó la eximición de prisión, argumentando que colabora con la investigación y que no existen riesgos de entorpecimiento. Por su parte, la madre de Bastián, Macarena, responsabilizó públicamente a Molinari.

Tras el accidente, el municipio de Pinamar anunció la aplicación de multas millonarias para quienes realicen maniobras peligrosas en La Frontera y la obligación de asumir los gastos médicos y de seguridad derivados de accidentes.