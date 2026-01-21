Robó una garrafa, fue descubierto y amenazó a la víctima para que no lo denuncie: “Vamos a ir a buscar los fierros”

Un vecino robó una garrafa de 10 kilos de una casa lindera a la suya en la localidad de Pontevedra, Merlo. El insólito episodio tuvo lugar durante la madrugada del domingo, cuando el acusado, identificado como J. O. G. saltó un paredón de metro y medio, ingresó en la vivienda de una mujer y se llevó lo que vio a mano.

El episodio tuvo lugar en la calle Presidente Arturo Illia al 800, en el corazón de la localidad de Pontevedra. El acusado vestía una remera naranja de manga larga y un short verde del equipo de básquet Boston Celtics.

Tras constatar el faltante de la garrafa, la mujer observó el video de seguridad y no dudó en identificar a su vecino como responsable del hurto.

Según detalló el portal Primer Plano Online, el botín no se limitó a la garrafa. El mismo acusado sustrajo también un porta tortero y un porta ducha. El porta tortero tenía especial valor para la mujer, quien lo utilizaba para su trabajo preparando tortillas.

El episodio continuó unas horas después, cuando la víctima se encontró con J. O. G. a pocas cuadras de la vivienda. El hombre no estaba solo: lo acompañaban dos personas más y, de acuerdo con las imágenes, intentaban asaltar a otro vecino en la calle.

Fue en ese momento cuando la mujer decidió comunicarse con el 911 y realizar la denuncia. Al notar la intención de la vecina, el imputado la amenazó: “Vamos a ir a buscar los fierros. Ya vas a ver”.

La intimidación no logró su propósito y un móvil policial llegó al lugar poco después, logrando reducir al agresor y ponerlo bajo custodia. J. O. G. quedó detenido en orden a los delitos de amenazas y hurto agravado por escalamiento. El caso quedó a disposición del fiscal Ezequiel Lovillo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Morón.

El relato de la víctima y las pruebas fílmicas resultaron determinantes para la intervención policial y la posterior detención del acusado. La investigación judicial avanzaba bajo la órbita de la UFI N° 5.

Detuvieron a tres “hombres araña” que treparon una casa de Villa Pueyrredón para entrar a robar

Los delincuentes ingresaron a la vivienda trepando hasta la terraza

Tres hombres fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante el último fin de semana en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, acusados de trepar y entrar a una casa para robar. El propietario de la vivienda, un hombre de 45 años, resultó ileso.

Si bien el hecho se difundió este martes, ocurrió en la madrugada del domingo pasado, cerca de las 3:30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de sospechosos en los techos de una propiedad ubicada sobre la calle Habana al 2100.

De inmediato, personal policial llegó al lugar y encontró a un primer sospechoso, identificado como H. E. P., de 22 años y oriundo de José C. Paz, escondido entre plantas cerca de la entrada.

Cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 12-B lo estaban identificando, se escucharon ruidos en la planta alta. Con la autorización del dueño, los efectivos ingresaron a la casa para verificar la situación.

Fue así que los uniformados hallaron a un segundo involucrado, F. D. K., de 32 años y también de José C. Paz, oculto entre tarimas en la terraza y con una bolsa que contenía objetos de la víctima. En la terraza había hallado su vía de acceso del interior, ya que ninguna de las aberturas de la casa había sido forzada.

En tanto, el tercer sospechoso, G. H. P., de 37 años y con domicilio registrado en Moreno, fue encontrado poco después en las inmediaciones, cerca de un puesto de diarios en la intersección de Juramento y Constituyentes.

De esta manera, los tres acusados quedaron detenidos y los elementos sustraídos fueron recuperados.

Según pudo saber Infobae, uno de ellos, H. E. P., tenía antecedentes por hurto y causas por rebeldía en la Ciudad de Buenos Aires, además de pedidos de paradero activos en el sistema policial. Los registros muestran que los dos primeros fueron entre octubre de 2022 y mayo de 2023, ambos por “usar indebidamente el espacio público”.