Crimen y Justicia

“Robate el cielo”: los mensajes de despedida al menor de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía

Uriel Giménez falleció en medio de una persecución en Remedios de Escalada. Sus allegados lo despidieron con polémicas imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales

Uriel Giménez, el menor de 12 años que murió en un enfrentamiento con la Policía

Un enfrentamiento entre policías y un grupo de sospechosos terminó con la muerte de un adolescente de 12 años en el partido de Tres de Febrero. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, y el menor fue identificado como Uriel Alejandro Giménez.

Pocas horas después, familiares y amigos de Uriel publicaron mensajes en las redes sociales para despedirse. Las fotos y videos que acompañaron los posteos mostraron al chico sobre motos o posando con armas de fuego, imágenes polémicas que se viralizaron rápidamente.

“Robate el cielo, gordo”, escribió uno de sus allegados en una de las publicaciones. “Mal ahí, primo. Re dolido quedé. Te voy a extrañar mucho. Volá alto, rochito”, lamentó un familiar.

Uno de los mensajes de despedida al adolescente

Su hermana también se expresó: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada, te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”. En otra publicación, ella sumó: “Solo vos y yo sabemos lo que pasamos juntos. Espero tengas tu paz, amor de la hermana. Te amo con todo mi ser”.

El apodo “Chispita” también apareció en los mensajes. “Mal ahí, guachito chispa. Cansado de subirte a trucho y hacer maldades con la banda...”, fue otro de los posteos que circularon en las redes y reflejaron el vínculo y la cotidianeidad de Uriel con su entorno. En las redes, además, circuló un video donde se observa al menor drogándose junto a una joven.

Otro de los posteos que allegados subieron a las redes sociales

Los restos de Uriel fueron velados este miércoles desde las 11 hasta las 15 en una cochería de Caseros y luego trasladados al Cementerio Municipal de Pablo Podestá.

El episodio que terminó con la muerte del chico se produjo cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire en las calles de la localidad de Remedios de Escalada.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, los sospechosos escaparon y durante la persecución dispararon contra los policías, que respondieron de la misma forma.

Varias de las fotos compartidas por los allegados muestran a Uriel posando con armas de fuego

El tiroteo se extendió hasta el Barrio de Emergencia Puerta 8, en la intersección de la calle Catamarca con El Parque y la Avenida Eva Perón. Allí, dos adultos que iban en la parte delantera del auto bajaron y huyeron a pie. Uriel, por su parte, quedó en la parte trasera del vehículo, donde fue hallado sin vida junto a varias vainas servidas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de San Martín, encabezada por la fiscal Gabriela Pino, quien dispuso que los peritajes técnicos y balísticos sean realizados por personal de la Gendarmería Nacional Argentina. La autopsia fue realizada por el Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.

Otra de las imágenes del adolescente donde se lo ve armado

En el marco de la causa, dos policías fueron imputados por homicidio agravado. Mientras tanto, la Policía continúa la búsqueda de dos prófugos.

El menor, de acuerdo a la información oficial, tenía antecedentes por encubrimiento en una causa de octubre de 2025 tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

