Crimen y Justicia

Villa Crespo: un policía alcoholizado bajó de su auto con un arma, comenzó a disparar e hirió a un hombre

El efectivo, un cabo de la PFA, fue reducido por la Policía de la Ciudad. El tiro impactó en la pierna de un vecino, quien recibió atención médica y se encuentra estable

Guardar
El carnet del detenido, identificado
El carnet del detenido, identificado como Cabo de la Policía Federal Argentina

Un cabo de la PFA, que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de alguna droga, fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo, después de descender de su vehículo y realizar disparos con un arma de fuego, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna, quien fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos y redujo al agresor.

"Al llegar los oficiales hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma, hasta que fue reducido y detenido por el personal policial. El sujeto, cabo de la Policía Federal Argentina, habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública", resaltaron fuentes policiales a este medio.

Villa Crespo: un policía alcoholizado
Villa Crespo: un policía alcoholizado bajó de su auto con un arma y comenzó a disparar

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

Un testigo narró en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”. A su vez, confirmó que la víctima es compañero suyo y declaró: “Él estaba llegando, se ve que (el policía) lo vio llegar y le disparó”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial, que se había quedado sin balas y relató: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.

El agente de PFA, detenido
El agente de PFA, detenido

Luego habló Walter, la víctima del tiroteo y aseguró en TN: “No conocía al cabo, estaba escondido, salió de la nada y salió a los tiros limpios”. Luego, reconfirmó las palabras de sus compañeros y contó: “Estaba llegando al trabajo y él ya le había tirado a mis compañeros, a la encargada que abrió la puerta, después cerró, llegué atrás de ellos y un tiro me dio en el pie”.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso la detención del cabo, el secuestro del vehículo, el arma (una pistola Pietro Beretta 9 milímetros), las 14 vainas servidas y dermotest al imputado.

La zona permanece acordonada para la realización de las pericias correspondientes, mientras la Comisaría Vecinal 15 B interviene en la investigación del hecho.

Temas Relacionados

Villa CrespoCiudad Autónoma de Buenos AiresPFAPolicía Federal ArgentinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Atraparon en Monserrat a “Dehilan”, un cantante urbano chileno acusado de secuestros extorsivos e hijo de un peligroso narco

Joan Carlos Acevedo Cárcamo era buscado por Interpol. Su detención se produjo en un departamento de CABA que ocupaba con su novia. Lo acusan de integrar una banda criminal que raptó a dos mujeres y se lo investiga por el homicidio de una nena de 10 años

Atraparon en Monserrat a “Dehilan”,

La abogada argentina retenida en Brasil abandonó el departamento que ocupaba: “Me quieren matar aquí”

El entorno de Agostina Páez manifestó su inquietud luego de que tres sujetos ingresaran sorpresivamente a la vivienda donde residía

La abogada argentina retenida en

Tipeó mal el alias y envió por error más de 3 millones de pesos: la Policía rastreó al destinatario en Chaco y le exigió el dinero

Una mujer de 44 años debía pagarle a una biblioteca de Córdoba $3.426.153,42, que fueron dirigidos a un vecino de Barranqueras

Tipeó mal el alias y

La defensa del detenido por el caso de la mujer maniatada en Córdoba dijo que existía un vínculo entre ambos

Según las declaraciones del abogado, la relación habría comenzado hace al menos tres años

La defensa del detenido por

El joven apuñalado durante una pelea en La Plata continúa en estado crítico: debieron amputarle una pierna

La agresión involucró a cuatro personas, incluyendo dos menores de edad y dos mujeres adultas, detenidas por la Policía. Familiares de la víctima impulsan manifestaciones para visibilizar el caso

El joven apuñalado durante una
DEPORTES
Aston Martin presentó su motor

Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

TELESHOW
Las vacaciones familiares de Mica

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

INFOBAE AMÉRICA

“Aquí está mi cara”: el

“Aquí está mi cara”: el lado oculto de Pedro Lemebel en una muestra íntima

La economía de Panamá crece 4.37%, pero se desacelera frente a 2024

Berlinale: cuáles son las 22 películas que competirán por el Oso de Oro

Brasil alcanzó ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur