Crimen y Justicia

Murió un nene de 12 años durante un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada

Ocurrió esta madrugada. El hecho es investigado por la UFI N°6 de San Martín

Uriel, el menor fallecido
Un menor de 12 años fue asesinado esta madrugada en un tiroteo en Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, durante un enfrentamiento entre la policía y ocupantes de un vehículo en fuga, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió luego de que los agentes intentaran identificar a un grupo de personas que circulaban en un Fiat Uno Van Fire, donde viajaba el menor junto a, al menos, dos hombres armados.

La persecución comenzó cuando los efectivos intentaron detener el auto para identificar al conductor y sus acompañantes. En ese contexto, los ocupantes comenzaron a efectuar disparos desde el interior del vehículo.

Los agentes respondieron a la agresión dando inicio a un tiroteo que se extendió por algunos metros. La persecución finalmente concluyó en la zona conocida como Barrio de Emergencia Puerta 8, sobre la calle Catamarca, entre El Parque y la Avenida Eva Perón (RP8).

En ese lugar, los dos adultos que iban en la parte de adelante descendieron del auto y escaparon a pie. Sin embargo, adentro del Fiat quedó el nene que viajaba en la parte trasera del vehículo.

Fuentes de la investigación señalaron que, al inspeccionar el auto, la policía halló el cuerpo sin vida del adolescente. Estaba junto a varias vainas servidas en el interior del habitáculo.

El menor fue identificado por las autoridades como Uriel. Según detallaron, tenía antecedentes previos por un hecho de encubrimiento registrado el 27 de octubre de 2025 en la jurisdicción de la comisaría 11° de Tres de Febrero.

En el caso tomó intervención la UFI N° 6 de San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, quien dispuso la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para realizar los estudios técnicos y balísticos en la escena. La autopsia, por su parte, quedó a cargo del Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.

Hasta el momento, la fiscalía no adoptó ninguna medida restrictiva contra el personal policial interviniente, según indicaron las fuentes a este medio.

No obstante, señalaron que los efectivos involucrados ya fueron notificados de la formación de la causa, mientras continúa la búsqueda de los prófugos y la recolección de pruebas en el marco de la investigación judicial.

Noticia en desarrollo

