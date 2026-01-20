Crimen y Justicia

Misterio en Salta: un hombre desapareció hace ocho meses y hallaron una pista que podría ser clave

La familia de Fernando Rodríguez busca respuestas sobre qué fue lo que ocurrió con él, tras encontrar restos óseos y pertenencias personales. En tanto, sostienen que existen dudas sobre la transparencia en la investigación

Fernando Rodríguez está desaparecido desde
Fernando Rodríguez está desaparecido desde 9 de mayo, después de una pelea con otros jóvenes

La desaparición de Fernando Rodríguez, un hombre de 29 años en la localidad de Iruya, en la provincia de Salta, mantiene en vilo a toda la comunidad local. Ocho meses después, el hallazgo de sus zapatillas y restos óseos humanos cerca del río Iruya reavivó el reclamo de los familiares por mayor celeridad en la investigación, mientras las pruebas genéticas aún no brindan respuestas y las sospechas de encubrimiento crecen en el entorno social y judicial.

La noche anterior a su desaparición, Rodríguez llegó a Chiyayoc para un campeonato y una fiesta patronal. Allí, entre las 4 y las 7 horas de la mañana del 9 de mayo, protagonizó una pelea con al menos cuatro jóvenes durante la celebración.

De acuerdo con diversos testigos, la agresión comenzó dentro del centro comunitario y continuó afuera. Más tarde, hacia las 6.30 o 7 de la mañana, fue visto “durmiendo” tendido fuera del salón, aunque nadie se acercó a verificar su estado, lo que Raúl Viveros, vocero designado por familiares y la comunidad de la región de Colanzulí, calificó como un comportamiento “que llama poderosamente la atención” y consideró “extraordinario” para una comunidad en la que todos se conocen.

La sospecha recae en que Rodríguez no descansaba, sino que podría haber estado agonizando en ese momento. Viveros sostuvo que “hay un encubrimiento” y agregó: “Se sabe quién lo golpeó, y esa persona no está detenida”. También aclaró que los jóvenes identificados por la pelea fueron demorados al inicio de la causa, pero luego recuperaron la libertad. En tanto, la hermana del hombre desaparecido, Reyna Rodríguez, puntualizó que, después de verlo fuera del salón, “es como si se lo hubiera tragado la tierra”.

Descubrimiento y espera

Luego de unas intensas lluvias, entre el 20 y el 22 de diciembre pasado emergieron en las inmediaciones del río Iruya unas zapatillas que presuponen que serían de Fernando Rodríguez y huesos humanos, a unos tres kilómetros de Chiyayoc. La confirmación oficial está pendiente, dado que los restos siguen bajo análisis.

En paralelo, los habitantes del departamento Iruya mantienen movilizaciones y actividades periódicas para exigir avances en el caso. Una delegación de familiares, encabezada por Raúl Viveros, junto al senador provincial Walter Cruz y el abogado querellante, fue recibida por el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, quien explicó el estado procesal del expediente y las medidas dispuestas en la causa.

La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas sostiene la investigación, a cargo del fiscal Gabriel González. Desde la denuncia inicial por la desaparición de Rodríguez, quien residía en el paraje Río Grande de Colanzulí, y al momento de los hechos era el presidente del club de fútbol local.

Las diligencias judiciales continúan sujetas al resultado de los estudios genéticos y a la producción de informes específicos. Durante el último encuentro con las autoridades, se evacuaron las inquietudes de los presentes y se brindaron detalles sobre los próximos pasos. No obstante, familiares y vecinos insisten en que la aparente falta de colaboración de testigos y la ausencia de presencia policial durante la celebración dificultaron aún más la reconstrucción de los hechos.

Este episodio inédito conmocionó a la población local, que denuncia una profunda herida colectiva. Viveros expresó: “Para nosotros es muy doloroso que en nuestro departamento de Iruya sucedan estas cosas”. Y concluyó que el caso contradice la tradición ancestral de “cuidar a la visita” en las comunidades kollas locales.

