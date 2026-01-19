Un hombre apuñaló a su pareja en Córdoba y amenazó con incendiar la casa

El episodio se desarrolló en una vivienda del barrio San Fernando

Una mujer debió recibir atención médica este domingo luego de haber sido apuñalada por su pareja en medio de un violento episodio en un barrio de Córdoba. Luego, el hombre amenazó con incendiar la vivienda y quitarse la vida.

El hecho ocurrió en el domicilio donde la pareja convivía, sobre la calle Echenique Altamira al 3000.

Según detalló el medio local ElDoceTV, cuando los efectivos de la Policía de Córdoba arribaron al lugar, en horas de la tarde de este domingo, encontraron a la víctima herida y al agresor en estado alterado, con intenciones de autolesionarse y manteniendo las amenazas de provocar un incendio.

Los elementos secuestrados por la Policía de Córdoba (Foto: El Doce)

Ante el riesgo inminente, los agentes ingresaron a la vivienda del barrio San Fernando y lograron reducirlo al observar que tenía elementos cortantes en su poder. En el operativo, los uniformados secuestraron dos cuchillos y dos encendedores.

Tanto la mujer como el agresor recibieron atención médica en el lugar debido a las heridas sufridas y posteriormente fueron trasladados a un hospital para una mejor asistencia. Dado que las heridas ocasionadas no pusieron en riesgo la vida de ninguno de los dos, las autoridades procedieron con la detención del hombre.

El caso fue calificado como un episodio de violencia con uso de arma blanca. La vivienda permaneció bajo custodia policial para realizar peritajes y recolectar pruebas y el agresor quedó a disposición de la fiscalía.

Atacó a golpes a su pareja y se encerró en una habitación

Un hombre de 49 años fue detenido en el barrio Marechal de la ciudad de Córdoba luego de atacar a golpes a su pareja y atrincherarse en una habitación con un cuchillo.

El episodio se desarrolló a fines de noviembre en una vivienda ubicada sobre calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a dos cuadras de la avenida Costanera Mestre. Según fuentes policiales, la víctima, de 50 años, se comunicó con el 911 durante la tarde para denunciar que había recibido golpes de puño en el rostro por parte de su pareja. Tras la denuncia, el agresor subió al segundo piso del domicilio y se encerró en una habitación, donde permaneció armado con un cuchillo y amenazó con quitarse la vida.

Personal de la Policía provincial acudió al lugar y, debido a la gravedad de la situación, solicitó la intervención del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER). Un negociador del ETER inició el procedimiento para que el hombre depusiera su actitud y se entregara. El operativo se extendió durante varias horas, mientras el atacante continuaba atrincherado y armado en el interior de la casa. Finalmente, el trabajo del negociador permitió que el hombre se entregara a los efectivos policiales, quienes lo esposaron de inmediato y lo trasladaron a una dependencia policial.

Durante el procedimiento, también resultaron detenidos el padre del agresor y el hijo de la víctima. Según se informó, el padre del atacante agredió a los uniformados que intervenían en la detención de su hijo, por lo que fue reducido y aprehendido en el lugar. Por otra parte, el hijo de la víctima también fue arrestado, ya que, pese a tener una orden de restricción en su contra, ingresó a la vivienda de la mujer mientras se desarrollaba el operativo.

En el lugar, los agentes secuestraron el cuchillo utilizado por el agresor y otros elementos que fueron incorporados a la causa. Fuentes policiales precisaron que la intervención se realizó en un contexto de tensión, debido a la amenaza del agresor de autolesionarse y al riesgo para las personas presentes en la vivienda. La mujer agredida recibió atención médica tras el ataque y se encuentra fuera de peligro.