Le dieron prisión domiciliaria al empleado de hotel acusado de venderle cocaína a Liam Payne

Liam Payne, la víctima

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional tomó una decisión notable en el caso de Liam Payne, el ex cantante del grupo One Direction que saltó a su muerte en el hotel CasaSur de Palermo el 16 de octubre de 2024, en medio de una supuesta crisis de salud mental provocada por la interacción de alcohol, cocaína y sertralina, un potente psicofármaco. Ezequiel David Pereyra, el ex empleado del hotel acusado de venderle droga a Payne, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria tras pasar casi un año y medio detenido.

Pereyra había sido arrestado a comienzos de la investigación, a cargo del fiscal Andrés Madrea; el joven de 22 años, oriundo de Ingeniero Budge, zona de Lomas de Zamora, transcurrió los últimos seis meses encerrado en el penal de Marcos Paz.

Así, el ex empleado del hotel, defendido por el abogado Augusto María Cassiau, pasó Año Nuevo con su familia; dejó la cárcel el 30 de diciembre último. Continúa monitoreado con una tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal.

El santuario en homenaje a Payne frente al CasaSur a un año de su muerte, foto de octubre de 2025 (REUTERS/Cristina Sille)

El juicio en su contra por el delito de entrega de estupefacientes a título oneroso, a cargo del Tribunal N°34 y que enfrentará junto a Braian Paiz, un ex mesero que acusado de entregarle cocaína a Payne- todavía no tiene fecha de inicio, aseguran fuentes del caso. Si son hallados culpables, podrán ser condenados a una pena de 4 a 15 años de prisión.

Paiz, defendido por Fernando Madeo Facente, recibió la prisión domiciliaria el 11 de diciembre pasado, tras una decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación tomada por los jueces Alberto Huarte Petite, Pablo Jantus y Gustavo bruzzone. Al igual que Paiz, Pereyra enfrentó una serie de rechazos a sus excarcelaciones con marcadas intransigencias del Poder Judicial, tanto en la primera como en la segunda instancia.

El homenaje de las fans de Payne en la puerta del hotel CasaSur a un año de su muerte (REUTERS/Cristina Sille)

La jerarquía del hotel y los sobreseídos del caso

¿El de Pereyra fue un caso de obediencia debida? El abogado Cassiau apunta a “la vulnerabilidad laboral” del joven de Ingeniero Budge, que debía atender a una estrella internacional. Esteban Grassi y Gilda Martin, dos empleados jerárquicos del CasaSur a cargo de la recepción y la conserjería del hotel el día de la muerte del cantante fueron sobreseídos en febrero de 2025, así como Rogelio Nores, apodado “Roger”, el empresario que fue el principal vínculo de Payne en Argentina durante su estadía en el país.

La decisión fue tomada por los jueces Julio Lucini y Hernán López, integrantes de la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional: el voto de López fue emitido en disidencia parcial. La Sala V, básicamente, razonó que Payne era libre de hacer lo que quisiera. El fiscal Madrea y la jueza del caso, Laura Bruniard, sostuvieron la presunta responsabilidad de Nores, así como la de los gerentes del hotel.

Braian Nahuel Paiz junto a Liam Payne

Grassi y Martín fueron señalados por no retener a Payne en el lobby del lugar tras alertar al 911 de la última crisis del cantante, luego de que llamara a dos trabajadoras sexuales al hotel. En cambio, fue llevado a su habitación: en su llamado al servicio de emergencias, alertaron que la habitación de Payne tenía un balcón, de donde finalmente cayó en un estado de semi-consciencia o inconsciencia total.

El expediente probó que el flujo del room service era intenso. El cantante murió con champagne y whisky -con una botella de scotch comprada de apuro en un supermercado chino de Palermo- presentes en su habitación. Payne falleció con 2,3 gramos de alcohol en sangre, según el reporte toxicológico.

Tanto las defensas de Paiz como de Pereyra aseguran que ninguno de los dos ganó dinero con la entrega de droga a Payne. En el caso de Paiz, el ex camarero le habría regalado droga a su ídolo pop. En el caso de Pereyra, se habría visto obligado a complacer a un huésped VIP básicamente incontrolable. Las pruebas marcan cómo Payne maltrató a Pereyra en sus diálogos para conseguir droga.