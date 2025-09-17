La muerte de Liam Payne: los acusados de venderle la cocaína siguen presos y van a juicio

Braian Paiz junto a Liam Payne, días antes de la muerte del cantante

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 será el encargado de enjuiciar a Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los acusados de venderle cocaína a Liam Payne horas antes de su trágica muerte en la ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El ex cantante de One Direction falleció tras arrojarse del balcón de su habitación del Hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo el 16 de octubre pasado en medio de una crisis de salud mental provocada por el consumo de alcohol, cocaína y el psicofármaco sertralina.

Paiz, que trabajaba como camarero en un restaurante de Puerto Madero cuando conoció a Payne; y Pereyra, ex empleado del hotel Casa Sur, están detenidos con prisión preventiva desde comienzos de enero, acusados del delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión.

Paiz permanece encerrado en una alcaidía de la Policía de la Ciudad de la avenida Scalabrini Ortiz. Pereyra, en tanto, está detenido en la cárcel de Marcos Paz.

Liam Payne, la víctima

El tribunal N°30, integrado por el juez Sergio Paduczak, aún no fijó fecha para el juicio que, dadas las circunstancias y la proximidad de la feria de verano, difícilmente ocurra en 2025.

Por lo pronto, el magistrado notificó el 8 de septiembre pasado a todas las partes. Allí estuvo incluida la querella del caso, a cargo de Cheryl Cole, ex pareja del cantante, ya que lo hace en representación del hijo de ambos, Bear Payne. La mujer está representada por un estudio local de abogados.

La notificación fue realizada en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal, que permite a las partes prepararse para el proceso y producir nuevas pruebas.

Paduczak, por otra parte, pidió que Paiz -representado por los abogados Fernando y Juan Pablo Madeo Facente- sea trasladado a un penal federal lo antes posible.

El video de Liam Payne horas antes de su muerte

Idas y vueltas

La causa volvió a la justicia nacional luego de que la parte del expediente que investiga a Paiz y a Pereyra, con defensor oficial, fuera devuelta desde fuero porteño.

El expediente por suministro de estupefacientes a título oneroso había sido enviado por la Justicia de instrucción al fuero contravencional de la Ciudad, que investiga delitos de narcomenudeo. Un juzgado inicialmente aceptó la competencia.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara del fuero contravencional, integrada por los jueces Fernando Bosch y Carla Cavaliere, decidió remitir el expediente de vuelta a la Justicia nacional el 25 de agosto último tras una apelación de la UFEIDE, el área del MPF porteño encargada de causas de narcomenudeo.

Una fuente judicial vinculada al caso aseveró: “El proceso ya estaba avanzado en Nación -con requerimiento de elevación a juicio y próximo a debate-, y trasladarlo al fuero local implicaba retrotraer etapas, forzar una readecuación bajo el Código Procesal Penal de CABA y generar riesgo de nulidades”.

Qué pasa con “Roger” Nores

Rogelio "Roger" Nores (REUTERS/Agustín Marcarian)

Roger Nores, el principal contacto de Liam Payne en Argentina, había sido acusado por el fiscal Andrés Madrea del delito de abandono de persona seguido de muerte. Luego, fue procesado por la jueza Laura Bruniard por el delito de homicidio culposo. Finalmente, fue sobreseído en segunda y tercera instancia por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y, después, por Casación.

Ahora, Roger Nores enfrenta una apelación más en su contra. El 11 de junio último, el fiscal de cámara Joaquín Gaset logró que la sala de turno de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Pablo Jantus, admita un recurso de queja. Fue para analizar la segunda imputación realizada contra Nores por el fiscal Madrea.

Fue Madre a quien los forenses le presentaron el informe de la autopsia, donde el análisis toxicológico de Payne reveló 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre; y pidió el análisis de 800 horas de videos de cámaras de seguridad.

Con eso, el fiscal le imputó al empresario el delito de suministro y/o facilitación de sustancias estupefacientes. Eso es lo que pide Gaset que sea analizado ahora.

La acusación se centra en un mensaje enviado por Payne a Nores a horas de su muerte, donde le pide que le consiga seis gramos de cocaína. El iPhone del cantante, peritado por la Policía de la Ciudad, no revela una respuesta del empresario a este pedido.

Las pericias del caso no concluyeron: el iPhone de Nores, confirman fuentes del caso, aún espera ser abierto, así como los aparatos de otras personas de interés para la investigación que fueron allanadas, como Lourdes Miranda, cantante pop ligada al empresario.

Nores, defendido por los abogados Rafael Cúneo Libarona y Santiago Fontán Balestra- ya había sido sobreseído de esta acusación por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, un delito que tampoco consideró Bruniard.

Video: las fans de Liam Payne en el santuario que crearon en el Casa Sur tras su muerte

La jueza de instrucción del caso entendió que una pericia a los teléfonos restantes "no podrá variar en modo alguno los términos del hecho vinculado al supuesto suministro y/o entrega de estupefacientes atribuido a Rogelio Luis Nores”, según su fallo.

Casi un después, Madrea y Gaset todavía piensan lo contrario.