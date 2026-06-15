Política

“Luchadora incansable”: así despidió el arco político a Taty Almeyda

Desde Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, hasta Martín Lousteau, dirigentes y organizaciones expresaron su adiós a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora e histórica referente en la lucha por los derechos humanos

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Taty Almeida falleció este domingo y el arco político la despidió en las redes (REUTERS/Agustin Marcarian)
Taty Almeida falleció este domingo y el arco político la despidió en las redes (REUTERS/Agustin Marcarian)

La muerte este domingo de Taty Almeyda, presidente de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, causó pesar en la dirigencia política que de inmediato expresó su dolor en las redes sociales.

Almeida tenía 95 años y era reconocida como una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Docente de profesión, su nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga y su trayectoria en la defensa de los derechos humanos se extendió por casi cinco décadas encabezando a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

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Una de las primeras en expresarse fue la ex presidenta Cristina Kirchner, quien compartió una publicación en sus redes sociales y despidió a Almeida: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”.

Cristina Kirchner Taty Almeida
El mensaje de Cristina Kirchner

Por su parte, el ex ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó: "Hasta siempre Taty. Dignidad, lucha y valentía" y retuitió un mensaje del Frente Renovador, que sostiene: “Con profundo dolor, despedimos a una luchadora incansable y una de las voces más valiente en la defensa de la Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo, su compromiso y su valentía, marcaron para siempre la historia de nuestro país”.

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Reacciones despedida Taty Almeyda
Así la despidió Sergio Massa

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en tanto, señaló: “Con enorme dolor despedimos a Taty Almeyda, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras”. Luego, agregó: “Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos”. “Gracias por tanto Taty. Hasta siempre”, cerró su mensaje.

Reacciones despedida Taty Almeyda
El tweet de Axel Kicillof

En ese sentido, desde Abuelas de Plaza de Mayo, escribieron: “Se ha ido una mujer formidable, irremplazable, una amiga, una hermana, a cuya ausencia tendremos que sobreponernos, tal cual ella hubiera deseado, que la lucha continuara”.

Reacciones despedida Taty Almeyda
La despedida de Abuelas de Plaza de Mayo

La Cámpora también se mostró sus condolencias: “Alegre y combativa. Graciosa y valiente. Hasta siempre compañera Taty”. y remarcó luego: “Seguiremos militando, hasta que no quede ningún genocida suelto, hasta que encontremos a Alejandro y a cada uno de los 30.000 compañeros, hasta que todo sea como lo soñamos”.

Reacciones despedida Taty Almeyda
El mensaje de La Cámpora

El diputado Martín Losteau manifestó: "Hoy nos dejó Taty Almeida, una mujer enorme que transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Fue el ejemplo de cómo las mujeres, desde el coraje, el cuidado y la templanza, marcaron la política de nuestro país y se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia. Un abrazo fuerte a sus seres queridos. Hasta siempre, Taty".

Reacciones despedida Taty Almeyda
Reacciones despedida Taty Almeyda

A su vez, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, destacó “la fuerza, el compromiso y sensibilidad” de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y la definió, al igual que gran parte del peronismo, como una “luchadora incansable de mil batallas, siempre con humor, inteligencia y sabiduría”.

Reacciones despedida Taty Almeyda
Reacciones despedida Taty Almeyda

En tanto, Juan Manuel Abal Medina sostuvo: “Hoy se nos fue nuestra querida amiga y compañera Taty Almeida. En la noche más oscura del terrorismo de estado se jugó la vida por defender la democracia y los derechos humanos. Un inmenso honor haberte conocido y haber disfrutado de tu hermosa amistad!" y agregó: “HLVS!”

Reacciones despedida Taty Almeyda
Reacciones despedida Taty Almeyda

La diputada provincial Mayra Mendoza expresó: “Mujeres como Taty Almeida, valientes, alegres, combativas, pasan por esta vida para abrirnos sendas por las que caminar buenos rumbos a quienes venimos detrás de ellas. Como todas las Madres y las Abuelas, Taty convirtió su dolor en lucha y lo hacía con una sonrisa permanente, con la que desafiaba a los mismos poderes que se llevaron la vida de su hijo y de tantos otros compañeros que pelearon por una vida digna para nuestra patria. La recordamos inuagurando con ella en nuestro Quilmes, en 2022, la Casa de Abrigo Permanente que lleva su nombre en merecido homenaje. Hasta siempre, Taty querida. Que tu dulzura y tu convicción nos iluminen eternamente".

Reacciones despedida Taty Almeyda
Reacciones despedida Taty Almeyda

Y la intendente de Moreno, Mariel Fernández, hizo lo propio y escribió: “Con mucha tristeza despedimos a Taty Almeida, una mujer inmensa que hizo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia una causa de vida. Su compromiso, su valentía y su amor por el pueblo dejan una huella imborrable en la historia de nuestro país. Hasta la victoria siempre, querida Taty" y un emoji de un corazón.

Reacciones despedida Taty Almeyda
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