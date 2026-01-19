Circulaban sin casco en Bariloche, los paró la Policía y descubrieron que transportaban droga lista para vender

Llevaban envoltorios de cocaína y marihuana para vender (Foto: Policía de Río Negro)

Durante un operativo policial realizado en el centro de la ciudad de Bariloche, detuvieron a dos jóvenes -uno menor de edad-, que circulaban con drogas fraccionadas listas para la venta, en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento se originó durante la tarde del domingo sobre la calle España al 500, cuando los efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Unidad Regional III detectaron que los jóvenes circulaban sin casco.

De acuerdo con la información de la Policía de Río Negro, el conductor del rodado quiso evitar que lo identifiquen y aceleró por la mencionada calle hasta llegar al cruce con Libertad. Allí, giró a contramano y fue interceptado antes de la intersección con San Martín.

Ante esta conducta, los agentes procedieron a la inmediata aprehensión e identificación de los jóvenes, uno de ellos de 18 años y el otro menor de edad. Mientras realizaban un registro de las pertenencias, los efectivos hallaron varios envoltorios con sustancias sospechosas. Tras la intervención de las áreas especializadas y la aplicación de los reactivos correspondientes, se confirmó que se trataba de cocaína y marihuana, separadas en dosis individuales.

Según la información consignada por Rionegro.com, el procedimiento permitió secuestrar aproximadamente 3,5 gramos de cocaína y 7,6 gramos de marihuana, los cuales quedaron bajo resguardo y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

En paralelo al hallazgo, los policías verificaron la situación del rodado en el que se movilizaban los jóvenes. Al consultar los datos de la motocicleta, detectaron que tenía pedido de secuestro por robo. Además, la moto circulaba con una chapa patente falsa, lo que podría agravar la situación de los detenidos.

El menor quedó bajo la custodia del Juzgado de Menores. En tanto, el conductor fue llevado a la comisaría, donde se abrió una causa ante el Juzgado Federal por el hallazgo de estupefacientes y otra en la Justicia ordinaria por presunto encubrimiento.

Dos adolescentes atrapados con más de 500 dosis de cocaína

Un operativo realizado por el Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria concluyó con la detención de dos adolescentes de 17 años y el secuestro de 587 envoltorios de cocaína, un revólver calibre 32 largo y varios cartuchos. El procedimiento tuvo lugar el mes pasado en una vivienda situada sobre la calle El Trébol, entre Pasaje 2 y Francisco López, en una zona conocida como Camino Muerto, en la provincia de Santa Fe.

La intervención policial se inició tras una denuncia recibida en el servicio de emergencias 911, donde se alertaba sobre la presencia de un presunto vendedor de droga en el barrio. Al llegar al lugar, los agentes observaron a un sospechoso que intentó huir e ingresó rápidamente al patio delantero de una casa. Al irrumpir en el inmueble, los efectivos encontraron a los adolescentes y procedieron a su arresto.

Uno de los menores llevaba una bandolera en la que se hallaron 105 envoltorios de cocaína y un revólver calibre 32 oculto entre sus prendas. El registro continuó en otras áreas de la vivienda, donde los policías localizaron un balde que contenía el resto de la sustancia fraccionada y varios cartuchos del mismo calibre. El conteo final determinó la existencia de 587 dosis de cocaína listas para ser distribuidas.

Los jóvenes quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores de turno, que ordenó su traslado a la comisaría 16ª de Granadero Baigorria. Se notificó a los familiares de ambos, cumpliendo con el protocolo vigente para casos que involucran a menores imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes y tenencia ilegal de armas.

La droga y las armas incautadas fueron remitidas a la Policía de Investigaciones para determinar el grado de pureza de los estupefacientes.