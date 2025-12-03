Detuvieron a dos adolescentes con 600 dosis de cocaína en Santa Fe

El materia secuestrado en el operativo llevado a cabo en Granadero Baigorria (Rosario3)

Un operativo realizado por el Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria terminó con la aprehensión de dos adolescentes de 17 años, acusados de tenencia de estupefacientes y portación de arma de fuego.

El procedimiento, que tuvo lugar en la tarde del pasado lunes, permitió el secuestro de 587 envoltorios de cocaína y un revólver calibre 32 largo en una vivienda de la zona conocida como Camino Muerto.

La acción policial se desplegó luego de una denuncia recibida a través del servicio de emergencias 911, en la que se alertaba sobre la presencia de un presunto vendedor de droga en el barrio.

Según informó el portal Rosario3, al arribar los agentes al lugar, el sospechoso intentó evadir a los uniformados ingresando al patio delantero de una casa, ubicada en la calle El Trébol, entre Pasaje 2 y Francisco López.

Una vez dentro del inmueble, los efectivos procedieron a arrestar a los dos adolescentes, quienes se encontraban en el sitio al momento del ingreso policial. Durante la requisa, uno de los menores llevaba una bandolera en la que se encontraron 105 envoltorios de cocaína. Además, el mismo joven portaba un revólver calibre 32 oculto entre sus prendas de vestir.

El registro continuó en otras áreas de la vivienda. En un balde ubicado en el domicilio, los policías hallaron el resto de la sustancia fraccionada y varios cartuchos calibre 32, que también fueron incautados como evidencia. El conteo final arrojó un total de 587 dosis de cocaína listas para la venta.

El operativo quedó grabado a través de las cámaras de los patrulleros y se realizó en presencia de testigos para certificar el procedimiento y garantizar la cadena de custodia de los elementos hallados.

Ambos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de turno, organismo que dispuso su traslado a la sede de la comisaría 16ª de Granadero Baigorria.

El procedimiento judicial incluyó el resguardo inmediato de los adolescentes y la notificación a sus familiares, de acuerdo con lo que indica el protocolo vigente en casos que involucran personas menores de edad en infracción a la Ley de Estupefacientes y Tenencia Ilegal de Armas.

El total de la droga y las armas incautadas fue remitido a la Policía de Investigaciones para la realización de pruebas de reactivos químicos y determinación del grado de pureza de los estupefacientes. Los resultados de laboratorio permitirán establecer el exacto grado de peligrosidad del material secuestrado y determinarán los alcances judiciales de la causa.

Las actuaciones policiales continuarán en los próximos días para identificar la red de contactos o eventuales responsables adultos que pudieran haber facilitado el acceso a la droga y el armamento.

Los adolescentes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores (Diario UNO)

Mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria

Hace unos meses, en una serie de allanamientos realizados en Rosario y Granadero Baigorria, la Policía de Investigaciones (PDI), grupos tácticos y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detuvieron a doce personas, acusadas de formar parte de una banda narco criminal que operaba en la zona.

El operativo se desplegó en los barrios Parque Casas, Los Pumitas y Zona Cero de Rosario, y en la zona de Remanso Valerio, ubicada en la localidad de Granadero Baigorria. Además de las detenciones, se confirmó el secuestro de treinta y siete teléfonos celulares, un pistolón, dieciséis cartuchos calibre 32, una motocicleta, y marihuana fraccionada lista para la venta.

Las viviendas allanadas se encontraban en domicilios de Lavardén al 5500, Calle 1379 al 3800, Rauch al 1500 y 1300, Barón Estrada al 600, Pavlov al 900, Presidente Quintana al 2600, French al 6400, Polledo al 3500, Ciudadela al 2900, Casiano Casas al 1300, Cavia al 1300 y 1350, Calvo y Washington, Calvo y Gallardo y Remanso Valerio y avenida Los Plátanos.

Este despliegue se realizó como producto de dos meses de investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la coordinación del fiscal César Luis Pierantoni y la supervisión del comisario Víctor Bompar.

Durante este período, se realizaron escuchas telefónicas y tareas de inteligencia coordinadas con la Brigada de Balaceras de la PDI, con la intención de constatar y registrar los pasos de una red que se dedicaba a la venta callejera de estupefacientes en la zona norte

Luego de que se recabaran las pruebas necesarias, los investigadores obtuvieron las órdenes de allanamiento para registrar las viviendas de interés. Fue así que detuvieron a Marcelo Gastón “Pollo” B., Gisela Noemí R., Andrea Soledad A., Alejandro Rodrigo U., Brenda Sofía M., Mailén Luz I., Sofía Nerea O., Abril Loreley R., Ramón Ignacio N., Nanci María del Carmen M., Sergio Rubén R. y María Soledad R.

Tras las detenciones, las personas aprehendidas —ocho mujeres y cuatro hombres— fueron trasladadas a la sede de la División Microtráfico de la PDI para la identificación formal y las actuaciones administrativas, quedando bajo la órbita del MPA mientras avanzan las actuaciones judiciales sobre el destino de los elementos secuestrados y la calificación de los imputados.

Durante uno de los allanamientos, la Sección Canes Detectores de la PDI tuvo una participación relevante. En medio de la recorrida, el perro Bono localizó en el interior de un botín de fútbol infantil una bolsa de nailon que contenía un trozo compacto de picadura vegetal. La prueba de campo determinó que se trataba de marihuana, con un pesaje de 18,9 gramos.