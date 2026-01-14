Crimen y Justicia

Atada, golpeada y envuelta en bolsas: cómo hallaron a la mujer que estuvo 48 horas desaparecida en Córdoba

Tania dejó de contestar el teléfono tras una cita en la capital cordobesa con un hombre que había conocido por redes sociales. Luego de dos días de intensa búsqueda, fue encontrada en un terreno baldío de La Cumbre. La Justicia intenta esclarecer quién la atacó

Tania fue hallada con vida
Tania fue hallada con vida tras ser atacada (Gentileza: El Doce.tv)

Tania Suárez (35) fue encontrada viva después de estar desaparecida durante dos días en la provincia de Córdoba. La mujer apareció atada y lastimada en un terreno baldío de La Cumbre, mientras la Justicia investiga quiénes la atacaron y cómo llegó hasta ese lugar.

La búsqueda comenzó el domingo, cuando la familia de Tania dejó de tener noticias suyas. Había salido de su casa en barrio Argüello Norte, en la ciudad capital, para juntarse con un hombre que había conocido a través de redes sociales, según reconstruyó el portal ElDoceTv.

La cita no salió como ella esperaba. Chateando con su hija y su hermana les expresó su incomodidad y desconfianza hacia ese hombre. “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, fue lo primero que dijo al verlo, en alusión al violador serial Marcelo Sajen.

El punto de encuentro, según los mensajes, fue en un parque, donde compartieron una picada. Más de una hora después, Tania volvió a escribir: “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso”. El último chat que envió mencionaba que el hombre le había dado agua con un gusto extraño.

Tania luego chateó con su hermana, a más de dos horas de haber comenzado la cita. Le contó que seguía en el mismo parque y que estaban comiendo choripán. Además, le dijo que se había sumado un amigo del hombre. Poco después perdió contacto con ella.

Durante el tiempo en que estuvo ausente, el teléfono de Tania quedó apagado o fuera de servicio. El lunes, su familia realizó la denuncia y el caso quedó en manos de la fiscalía de Córdoba. Lo primero que se advirtió al analizar cámaras de seguridad en la zona del domicilio fue que la mujer subió a un Fiat Cronos gris: habría sido un auto de una aplicación de viajes enviado por el hombre de la cita.

El martes por la tarde, un vecino de La Cumbre alertó a los bomberos al notar un bulto moviéndose en un terreno muy cercano al cuartel. Según el medio local, los rescatistas encontraron a Tania envuelta en dos bolsas de consorcio, con las manos y los pies atados con cinta adhesiva. Estaba boca abajo y presentaba golpes en la cabeza, el cuello y las piernas.

Además, su cartera fue encontrada a pocos metros del lugar: en su interior estaba el rollo de cinta.

El lugar donde fue hallada
El lugar donde fue hallada Tania: la imagen es de hace más de un año y en la actualidad la zona presenta una vegetación mucho más abundante, además del arroyo crecido

Cuando su hermana la reconoció en el hospital, Tania pudo decirle unas palabras y preguntar por sus cuatro hijos y su padre. Al personal que la asistió le contó que la golpearon y que, en un momento, fingió estar muerta para salvarse. También aseguró que le destrozaron el celular y arrojaron el chip. Mencionó la presencia de un auto Audi gris, aunque no se pudo confirmar si fue utilizado para trasladarla.

Las autoridades describieron a la prensa local que la mujer lucía desorientada. Rápidamente, la trasladaron al centro médico de La Cumbre, donde se recupera.

El caso está en manos de la fiscal Andrea Martín por el secuestro en Córdoba capital y de Paula Kelm en Cosquín, por el hallazgo en La Cumbre.

fue trasladada al centro de
fue trasladada al centro de salud de La Cumbre (Gobierno de Córdoba)

Hasta ahora no hay detenidos en la causa y se espera que Tania pueda brindar su testimonio cuando su estado de salud lo permita. Mientras tanto, la Justicia busca reconstruir qué pasó en las casi 48 horas en las que la mujer estuvo desaparecida.

En ese sentido, por el momento, los investigadores siguen analizando imágenes de otras cámaras de la ciudad, con el fin de determinar el recorrido completo de la mujer ese domingo por la tarde e identificar vehículos sospechosos.

