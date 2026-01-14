Fue a una cita, desapareció por días y la encontraron maniatada en Córdoba: ahora buscan al responsable

La mujer fue trasladada al centro de salud de La Cumbre (Gentileza: El Doce.tv)

Desde hace dos días que la familia de Tania, una mujer de 35 años oriunda de la capital de Córdoba, la buscaba intensamente. La última vez que la habían visto, les contó que iba a tener una cita con un hombre que había conocido en redes sociales, pero le perdieron el rastro. Este martes, la encontraron maniatada y con vida. La Justicia investigará su caso, con la intención de reconstruir qué ocurrió.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de una estación de bomberos de la localidad de La Cumbre, según relató la fiscal Paula Kelm, quien estuvo al frente de la investigación. De la misma manera, desmintió las versiones iniciales que aseguraban que la mujer había sido hallada en la orilla de un río.

Todo ocurrió cuando un vecino de la zona alertó a las autoridades, después de que encontrara a la mujer que era buscada junto a la seccional. Además, uno de los detalles que le llamó la atención es que esta tenía las manos maniatadas con cinta adhesiva.

Según la información publicada por El Doce.tv, la familia de Tania fue notificada de que había aparecido con vida, cuando realizaban una marcha en el CPC de Argüello (barrio de la capital cordobesa) para pedir justicia. No obstante, la movilización se vio interrumpida por el comisario Darío Bravo, quien les informó: “Está confirmado que ha aparecido y está en el hospital de La Cumbre“.

Tania sería asistida antes de que pueda declarar en el Polo de la Mujer (Gobierno de Córdoba)

Luego de que anunciara la aparición de la mujer, el oficial se restringió a dar más información al respecto. Hasta el momento, la víctima, madre de cuatro hijos, permanece bajo atención médica en el hospital local y será trasladada al Polo de la Mujer para declarar y continuar con la investigación. La familia viajará hacia la localidad de las sierras cordobesas para reencontrarse con ella.

Los familiares de Tania habían radicado la denuncia por desaparición el mismo domingo por la noche, apenas unas horas después de que perdieran comunicación con ella. En ese momento, indicaron que las últimas personas que habían tenido contacto con ella era su hija y su hermana.

Ambas sabían que la mujer iba a tener una cita con un hombre, con el que había comenzado a conocerse a partir de la aplicación de citas proporcionada por Facebook. Sin embargo, aseguraron que las alarmas se encendieron, cuando se comunicó con ellas para contarles que se sentía incómoda con esta persona.

Según los chats a los que accedió en exclusiva el medio cordobés, Tania envió un mensaje que decía: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, en alusión al violador serial Marcelo Sajen. Asimismo, las autoridades habían logrado reconstruir sus últimas horas, por medio del análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Un vecino de la zona la encontró maniatada junto a la estación de bomberos local (X: @BomberosCumbre)

De esta manera, la Dirección de Investigaciones de la Policía de Córdoba encontró un momento, que podría ser clave para la investigación, ya que se trató del momento exacto en el que la mujer abandonó su vivienda ubicada en el barrio Argüello Norte. Así, se constató que había subido a un Fiat Cronos.

No obstante, todavía sería un misterio lo que ocurrió después de que abordara el vehículo. Según estipulan los investigadores, la situación se habría desbordado entre las 16:00 y las 19:00 del domingo, los investigadores indagan qué ocurrió exactamente, ya que fue el lapso entre su salida y el mensaje en el que avisó su llegada al Parque Sarmiento.

La causa, que permanece sin detenidos, está siendo instruida por la fiscal de Violencia de Género y Familiar de cuarto turno, Andrea Martin Artesi. Se espera que, cuando la mujer esté lista para declarar, pueda brindar detalles más precisos de lo que le sucedió. Asimismo, creen que podría aportar información clave para dar con él o los responsables.