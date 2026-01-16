Crimen y Justicia

El hijo preso de “El Francés” dio la pista clave para resolver el crimen

Brian Alberto Viarnes, encerrado por robo en un penal bonaerense, le entregó al fiscal Darío Provisionato el nombre del principal sospechoso que fue detenido en Corrientes

La alerta de Interpol de
La alerta de Interpol de Juan Francisco Viarnes

Tras una fuerte investigación del fiscal Darío Provisionato, la Policía Bonaerense arrestó en las últimas horas a tres sospechosos por el crimen de Juan Francisco Viarnes, alias “El Francés”, un histórico escurridizo del hampa.

El ex agente encubierto, que con su testimonio decapitó a la vieja división antidrogas de la Policía cordobesa en un célebre escándalo, fue encontrado muerto de seis disparos en un descampado de Florencio Varela la semana pasada. Los detenidos clave por el hecho son Marcelo Gómez, alias “El Pastor”, supuestamente vinculado a una iglesia evangélica y su hermano Víctor Gómez, capturado ayer en Corrientes en un micro con rumbo a Paraguay.

Quien señaló a Víctor Gómez fue Brian Alberto Viarnes, hijo de “El Francés”, preso por una serie de entraderas en una causa investigada por la Justicia de San Isidro. En una conversación por llamada de WhatsApp realizada a través de un intermediario, Viarnes hijo le relató a Provisionato la existencia de “Víctor, un pesado”, con el que su padre “andaba hace tiempo, y al que le debía plata”, asegura una fuente clave del caso a Infobae.

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Bonaerense trajo a otra testigo clave: la dueña de la casa que ocupaba Viarnes en Berazategui. Según la misma fuente, la mujer, aterrada por la situación, marcó a los posibles asesinos y abonó la teoría de la deuda. Allí, ante los investigadores de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, aseveró: “Yo no me voy a subir a este bondi”.

Los allanamientos por el caso continúan: en las últimas horas, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado registraba un predio vinculado a “El Pastorcito” en busca de más pruebas.

El operativo de la Policía
El operativo de la Policía Bonaerense para detener a los sospechosos

Las pistas en torno al “Pastorcito” Gómez se apilan en su contra. Una serie de videos de cámaras de seguridad son parte del expediente, una sorpresa inusitada para los investigadores, dada la zona alejada donde fue hallado el cadáver.

El Chevrolet Onix que conducía Viarnes padre fue visto cerca de la quinta de Gómez en Florencio Varela el viernes 9 de este mes.

El viernes 9, precisamente, se encuentra en el abanico de posibilidades de la data de muerte establecido en la autopsia al cuerpo de “El Francés”, que detectó que un disparo que recibió en la aorta le costó la vida.

Noticia en desarrollo

