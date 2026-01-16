Crimen y Justicia

Tres detenidos por el asesinato del “Francés” Viarnes en Florencio Varela: la maniobra sospechosa que los delató

Los arrestos se produjeron en las últimas horas. El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense

La causa por el crimen de Jean Viarnes tuvo un giro en las últimas horas, cuando la Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos por la muerte del delincuente francés hallado con múltiples disparos en Florencio Varela. Los arrestos se dieron a partir de un dato clave recolectado por el fiscal Darío Provicionato: una mudanza sospechosa en el domicilio de la víctima.

Según supo Infobae, las primeras pistas para dar con los detenidos surgieron del entorno de Viarnes, quien residía en un departamento alquilado, donde convivía con una mujer joven. Fueron sus vecinos quienes, ante la fiscalía, relataron que horas antes del crimen observaron una mudanza interna en la vivienda.

Con esta información, los peritos analizaron las imágenes de cámaras municipales, identificando así las maniobras coordinadas entre al menos dos autos. Uno pertenecía a la víctima y otro, según la investigación, estaba vinculado a uno de los principales sospechosos.

Estos movimientos quedaron vinculados de manera directa a los sospechosos a través del cruce de datos de telefonía celular, ya que también se analizaron los impactos de las antenas logrando ubicar a los implicados en coincidencia temporal y geográfica con la franja horaria en la que se produjo la muerte de Viarnes. “La sincronía entre los desplazamientos de los autos y la localización de los celulares resultó concluyente para la fiscalía”, detallaron las fuentes.

La casa de la víctima
La casa de la víctima

Además, hubo un testimonio central para la causa que permitió avanzar en la identificación de los responsables. Según consta en el expediente judicial, se trata de una mujer, quien declaró que tenía conocimiento directo de la autoría. En su testimonio señaló a dos hermanos —uno de ellos pastor de una iglesia evangélica— y a una joven como partícipes. “La mudanza de los bienes de la víctima se realizó después del crimen”, aseguró la testigo, y agregó que el arma homicida estaría en poder de uno de los sindicados.

Asimismo, ratificó que el móvil fue un ajuste de cuentas, que era una de las hipótesis centrales del fiscal. Para Provicionato, el hecho no respondió a un hecho fortuito, sino que habría surgido de una deuda preexistente. En este sentido, planteaba que Viarnes fue ejecutado por una red que planificó cada movimiento en detalle

Con las pruebas recolectadas, la fiscalía ordenó una serie de allanamientos de urgencia: la iglesia señalada, una vivienda lindante donde residía una de las personas implicadas y una quinta en el barrio La Capilla, donde se sospechaba que uno de los acusados estaría oculto.

Así se produjo la detención de los tres implicados: M. H. G., conocido como “el pastor” y vinculado a la iglesia evangélica Impacto; D. A. M., inquilino del departamento donde vivía la víctima; y M. R. M., hermana de D. A. M. Hay un cuarto sospechoso, que es el hermano de M. H. G., quien permanece prófugo y la fiscalía investiga si logró abandonar el país.

El crimen y la autopsia a Viarnes

El fiscal Provisionato llegó a la escena del hallazgo del cadáver el sábado pasado por la tarde. El reporte inicial indicaba que un hombre había fallecido por una descompensación. Sorprendía el lugar: se trataba del cruce de Paysandú y Holmberg, una zona de campo en el límite de Florencio Varela con Almirante Brown, poblada por unos pocos quinteros.

También sorprendía la ropa que vestía “El Francés” al morir, de cara al contexto que lo rodeaba: un jean, pelo teñido, un arito, camisa lila, zapatillas deportivas. Los disparos eran evidentes, como el avanzado estado de descomposición.

“El Francés” llevaba un puñal, pero no había recibido puñalada alguna. La autopsia al cuerpo reveló que Viarnes falleció a causa de un tiro en la arteria aorta, a pesar de la notable cantidad de disparos que recibió.

