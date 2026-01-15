Seguirá preso el empresario acusado de estafar a cientos de alumnos con su fiesta de egresados

La página oficial de la empresa OK Eventos, denunciada por la presunta estafa

El juez Juan Manuel Pina dictó este jueves la prisión preventiva para Mauricio Morales, titular de la empresa Ok Catering, Eventos & Egresados, acusado de estafa genérica, en el marco de una investigación que abarca al menos 24 denuncias por diferentes eventos que no se realizaron en la provincia de Mendoza.

De esta manera, Morales permanecerá alojado en una cárcel del servicio penitenciario provincial mientras avanza el proceso judicial.

El hombre enfrenta denuncias por la presunta defraudación de fiestas de egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Según el Ministerio Público Fiscal mendocino, aproximadamente 140 familias resultaron afectadas por cenas de egresados que no se concretaron, aunque el número de víctimas podría aumentar porque aún resta recepcionar todas las declaraciones necesarias.

La investigación, a cargo de la fiscal Susana Muscianisi, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, determinó que Morales habría cobrado por adelantado distintos eventos sociales y luego incumplió los contratos. Las denuncias incluyen seis grupos de egresados de diferentes escuelas y otros reclamos por celebraciones familiares.

En el hecho que destapó la ola de engaños, los estudiantes ingresaron al salón donde debían celebrar su graduación y se encontraron con que no se había abonado el alquiler ni los servicios contratados.

Mauricio Morales, el empresario acusado

Ese escándalo estalló el último sábado de noviembre, cuando los chicos de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla, vestidos de gala para la ocasión, llegaron al salón de eventos pautado con Morales y se encontraron con que no había nada preparado. Terminaron haciendo su cena de egresados en el quincho de uno de los alumnos y poniendo música con un parlante.

Solo para este evento había 250 personas que habían pagado $83.000 por la tarjeta a la cena y $30.000 por la invitación al baile.

Mientras se sacaban fotos en el punto de encuentro antes de ir al salón, ya las cosas comenzaron a tornarse oscuras y los mensajes aparecieron. “Se suspendió la fiesta”, dijeron desde OK Eventos. La explicación era que el dueño de la empresa -Morales- había tenido un accidente y no iba a poder hacer la cena.

Algunos padres se adelantaron y llegaron al salón para ver qué pasaba. El escenario fue desolador: los mozos se estaban yendo, estaban levantando las sillas, había un par de gaseosas y unas pizzas en las mesas, y el DJ también guardaba sus equipos. Morales no había pagado por ningún servicio.

“No había nada, nada, el salón estaba completamente vacío. No había mesas puestas, no había comida, no había bebida, solo un par de gaseosas, un par de panes de hamburguesa, unas pizzas y nada más. Ahí me agarró una parte de nervios”, contó Gisel Soria, una de las mamás, a Radio MDZ.

“Los mozos, los del banquete y el DJ nos dijeron que se iban porque no les habían pagado. El del salón nos dijo que estaba pagado y que lo podíamos usar, pero estaba vacío. Un papá podía llevar un parlante y una mamá puso su quincho. Los chicos estaban todos vestidos, llorando”, agregó.

El comunicado de uno de los salones donde se debía concretar la fiesta de egresados

El caso fue expuesto en redes sociales y provocó una serie de presentaciones judiciales luego de que se conociera que Morales no respondió a los reclamos y que existían hechos similares reportados en otras escuelas. Así, el empresario fue detenido en diciembre tras la acumulación de las denuncias.

Quién es el empresario detenido

Morales es oriundo de San Juan e incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares.

En algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L., ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Ninguno tiene relación con el acusado.

Como muchos otros, la empresa llegó a sus víctimas por Facebook. Se reunieron con Morales en Quinta La Bancaria y contrataron un combo que incluía banquete, filmación, cabina de fotos, túnel de neón, mesa dulce, candy bar y servicio de batea para los egresados.

En otro caso que se conoció, los egresados de la escuela rural 4-215 “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia, llegaron en una batea contratada a través de Morales, pero encontraron un banquete mínimo y desorganización total.

El servicio resultó insuficiente: se ofrecieron apenas cinco bandejas de pizzetas, gaseosas calientes y una escasa cantidad de comida. La madre de una alumna detalló que en la cocina encontró “5 kilos de carne cruda, 12 chorizos, 20 masitas dulces y dos helados para celíacos”, y que gran parte del personal abandonó el lugar en medio de los reclamos.