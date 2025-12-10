Detuvieron al empresario que estafó a cientos de alumnos con su fiesta de egresados

La página oficial de la empresa OK Eventos, denunciada por la supuesta estafa

Mauricio Morales, titular de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados” de Mendoza, fue detenido e imputado por la Justicia de Mendoza acusado estafar a más de 500 estudiantes con su fiesta de egresados. El hombre había sido denunciado por seis grupos de alumnos de diferentes escuelas por cobrar por adelantado cada evento y luego no cumplir nada de lo pactado.

El dueño de la compañía de servicios era buscado por las autoridades mendocinas luego de dejar plantados a un curso de casi 100 chicos en el salón que supuestamente había reservado para celebrar su graduación. Al llegar todos vestidos de gala, se dieron cuenta de que no se había pagado ni el lugar, ni la comida, ni la música.

Cuando hicieron la respectiva presentación judicial contra Morales, que nunca apareció para responder por el supuesto inconveniente, los damnificados descubrieron que no eran los únicos: el empresario había estafado a varios otros grupos escolares y sumó unas 24 denuncias en total por hechos similares. Seis de ellas por incumplir contratos de fiestas de egresados, con cerca de 100 jóvenes perjudicados en cada una, y el resto por eventos en general.

El caso que hizo destapar su ola de engaños quedó a cargo de la fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Susana Muscianisi, quien este miércoles lo imputó por “estafa genérica” y dispuso su traslado a la Penitenciaría Provincial.

Su última estafa

El escándalo estalló el último sábado de noviembre, cuando los chicos de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla, vestidos de gala para la ocasión, llegaron al salón de eventos pautado con Morales y se encontraron con que no había nada preparado. Terminaron haciendo su cena de egresados en el quincho de uno de los alumnos y poniendo música con un parlante.

Solo para este evento había 250 personas que habían pagado $83.000 por la tarjeta a la cena y $30.000 por la invitación al baile.

Mientras se sacaban fotos en el punto de encuentro antes de ir al salón, ya las cosas comenzaron a tornarse oscuras y los mensajes aparecieron. “Se suspendió la fiesta”, dijeron desde OK Eventos. La explicación era que el dueño de la empresa -Morales- había tenido un accidente y no iba a poder hacer la cena.

Mauricio Morales, el empresario denunciado por la estafa

Algunos padres se adelantaron y llegaron al salón para ver qué pasaba. El escenario fue desolador: los mozos se estaban yendo, estaban levantando las sillas, había un par de gaseosas y unas pizzas en las mesas, y el DJ también guardaba sus equipos. Morales no había pagado por ningún servicio.

“No había nada, nada, el salón estaba completamente vacío. No había mesas puestas, no había comida, no había bebida, solo un par de gaseosas, un par de panes de hamburguesa, unas pizzas y nada más. Ahí me agarró una parte de nervios”, contó Gisel Soria, una de las mamás, a Radio MDZ.

“Los mozos, los del banquete y el DJ nos dijeron que se iban porque no les habían pagado. El del salón nos dijo que estaba pagado y que lo podíamos usar, pero estaba vacío. Un papá podía llevar un parlante y una mamá puso su quincho. Los chicos estaban todos vestidos, llorando”, agregó.

Las familias expusieron el caso en las redes sociales para encontrar más estafados y luego elevar el caso ante la Justicia. La fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Susana Muscianisi, recolectó las denuncias formales, además de los relatos en las redes sociales.

La metodología denunciada incluye el cobro por adelantado de sumas elevadas, a cambio de paquetes completos que aseguraban catering, salón, música y fotografía. Algunas familias entregaron a Morales hasta 10 millones de pesos, y otros grupos le abonaron en efectivo montos en dólares días antes del evento.

Si bien en ocasiones cumplió con fiestas anteriores —lo que alentó la confianza entre potenciales clientes— en numerosos casos denunciados las víctimas sólo descubrieron el fraude el mismo día de la celebración, al arribar al salón y comprobar que la fiesta no estaba preparada.

El comunicado de uno de los salones donde se debía concretar la fiesta de engresados

Quién es el empresario detenido

Morales es oriundo de San Juan e incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares.

En algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L., ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Ninguno tiene relación con el acusado.

Como muchos otros, la empresa llegó a sus víctimas por Facebook. Se reunieron con Morales en Quinta La Bancaria y contrataron un combo que incluía banquete, filmación, cabina de fotos, túnel de neón, mesa dulce, candy bar y servicio de batea para los egresados.

En otro caso que se conoció, los egresados de la escuela rural 4-215 “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia, llegaron en una batea contratada a través de Morales, pero encontraron un banquete mínimo y desorganización total.

El servicio resultó insuficiente: se ofrecieron apenas cinco bandejas de pizzetas, gaseosas calientes y una escasa cantidad de comida. La madre de una alumna detalló que en la cocina encontró “5 kilos de carne cruda, 12 chorizos, 20 masitas dulces y dos helados para celíacos”, y que gran parte del personal abandonó el lugar en medio de los reclamos.

Otros de los episodios recientes involucró además a una fiesta de 15 de unas gemelas, donde la familia fue informada a último momento de que Morales sólo había abonado parcialmente los servicios y deberían cubrir el resto para que el evento se realizara.