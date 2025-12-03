Llegaron a su fiesta de egresados y descubrieron que los habían estafado

La página oficial de la empresa OK Eventos, denunciada por la supuesta estafa

Mauricio Morales, titular de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados” de Mendoza, fue denunciado ante la Justicia por -presuntamente- estafar a cientos de estudiantes y dejarlos sin su fiesta de egresados. El acusado, por ahora, no aparece y una fiscal investiga el hecho.

De acuerdo con medios locales de Mendoza, el engaño consistió en cobrarle a los chicos unos 80.000 pesos en promedio y no cumplir con nada de lo pactado: no pagó el salón, comida ni la música.

El escándalo estalló el sábado pasado, cuando los chicos de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla, vestidos de gala para la ocasión, llegaron al salón de eventos y se encontraron con que no había nada preparado. Terminaron haciendo su cena de egresados en el quincho de uno de los alumnos y poniendo música con un parlante.

Solo para este evento había 250 personas que habían pagado $83.000 por la tarjeta a la cena y $30.000 por la invitación al baile, indicó el diario MDZ.

Mientras se sacaban fotos en el punto de encuentro antes de ir al salón, ya las cosas comenzaron a tornarse oscuras y los mensajes aparecieron. “Se suspendió la fiesta”, dijeron desde OK Eventos. La explicación era que el dueño de la empresa -Morales- había tenido un accidente y no iba a poder hacer la cena.

Algunos padres se adelantaron y llegaron al salón para ver qué pasaba. El escenario fue desolador: los mozos se estaban yendo, estaban levantando las sillas, había un par de gaseosas y unas pizzas en las mesas, y el DJ también guardaba sus equipos. Morales no había pagado por ningún servicio.

“No había nada, nada, el salón estaba completamente vacío. No había mesas puestas, no había comida, no había bebida, solo un par de gaseosas, un par de panes de hamburguesa, unas pizzas y nada más. Ahí me agarró una parte de nervios”, contó Gisel Soria, una de las mamás, a Radio MDZ.

Mauricio Morales, el empresario denunciado por la estafa

“Los mozos, los del banquete y el DJ nos dijeron que se iban porque no les habían pagado. El del salón nos dijo que estaba pagado y que lo podíamos usar, pero estaba vacío. Un papá podía llevar un parlante y una mamá puso su quincho. Los chicos estaban todos vestidos, llorando”, agregó.

Las familias expusieron el caso en las redes sociales para encontrar más estafados y luego elevar el caso ante la Justicia. La fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Susana Muscianisi, es quien investiga el caso, de acuerdo con lo que trascendió, ya cuenta con al menos cuatro denuncias formales, además de los relatos en las redes sociales.

La metodología denunciada incluye el cobro por adelantado de sumas elevadas, a cambio de paquetes completos que aseguraban catering, salón, música y fotografía. Algunas familias entregaron a Morales hasta 10 millones de pesos, y otros grupos le abonaron en efectivo montos en dólares días antes del evento.

Si bien en ocasiones cumplió con fiestas anteriores —lo que alentó la confianza entre potenciales clientes— en numerosos casos denunciados las víctimas sólo descubrieron el fraude el mismo día de la celebración, al arribar al salón y comprobar que la fiesta no estaba preparada.

“Lo bueno es que tenemos contrato firmado, papeles, fotocopias de documentos de él, absolutamente todo”, apuntó Gisel.

“El domingo fuimos a la Fiscalía 25 y nos pasaron el link para hacer la denuncia online. La hicimos varios padres. Este sábado que viene también hay planeadas fiestas en los salones”, dijo. La Fiscalía pidió a los afectados que formulen la denuncia de manera virtual por los canales oficiales, o que se acerquen a la sede del Polo Judicial.

El comunicado de uno de los salones donde se debía concretar la fiesta de engresados

Según el diario Los Andes de Mendoza, Morales es oriundo de San Juan e incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares.

En algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L., ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Ninguno tiene relación con el acusado.

Como muchos otros, la empresa llegó a ellos por Facebook. Se reunieron con Morales en Quinta La Bancaria y contrataron un combo que incluía banquete, filmación, cabina de fotos, túnel de neón, mesa dulce, candy bar y servicio de batea para los egresados.

En otro caso, los egresados de la escuela rural 4-215 “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia, llegaron en una batea contratada a través de Morales, pero encontraron un banquete mínimo y desorganización total.

El servicio resultó insuficiente: se ofrecieron apenas cinco bandejas de pizzetas, gaseosas calientes y una escasa cantidad de comida. La madre de una alumna detalló al medio mendocino que en la cocina encontró “5 kilos de carne cruda, 12 chorizos, 20 masitas dulces y dos helados para celíacos”, y que gran parte del personal abandonó el lugar en medio de los reclamos.

Otros de los episodios recientes involucró además a una fiesta de 15 de unas gemelas, donde la familia fue informada a último momento de que Morales sólo había abonado parcialmente los servicios y deberían cubrir el resto para que el evento se realizara.

La madre relató que, tras mantener contacto con Morales hasta pocas horas antes del evento, recibió una foto de un automóvil destruido y la excusa de un supuesto accidente. Posteriormente, constató que la imagen era antigua y que no había ningún servicio contratado, salvo el propio salón. La familia debió informar a los invitados que la fiesta no se realizaría.

Cuando se conocieron los primeros incumplimientos, surgieron más víctimas. “Nosotros también fuimos estafados por Mauricio Morales Martín de OK Eventos. Nos vendió tarjetas hasta el día del evento, nos mató de hambre...”, escribió en Facebook Marcela Araya.

“Nosotros teníamos el próximo sábado la fiesta de egresados con dos escuelas más. Estamos al tanto de todo y vamos a denunciar”, publicó Sabri Rosero. “Nosotros tenemos la fiesta el 6 de diciembre y nos acabamos de enterar de esto”, lamentó Érica Rodríguez. Por el momento, la fiscal trabaja sobre cuatro denuncias formales.